U.E.
Comisia Europeană și India lansează discuții pentru asocierea Indiei la Orizont Europa, programul de cercetare al UE cu un buget de peste 90 miliarde de euro
Comisia Europeană și India au lansat discuții exploratorii privind posibila asociere a Indiei la Orizont Europa, principalul program al Uniunii Europene dedicat cercetării și inovării, cu un buget de 93,5 miliarde de euro, destinat consolidării cooperării științifice și tehnologice la nivel internațional.
Inițiativa vine în urma celui de-al 16-lea Summit UE–India, desfășurat recent la New Delhi, unde cele două părți și-au reafirmat angajamentul pentru aprofundarea cooperării strategice în domenii precum comerțul, securitatea, știința, inovarea și mobilitatea.
În cazul unei asocieri, cercetătorii și instituțiile din India ar putea primi finanțare directă din programul Orizont Europa și ar putea coordona proiecte, în schimbul unei contribuții financiare a Indiei la bugetul programului. Asocierea ar permite dezvoltarea unei colaborări structurale pe termen lung între actorii europeni și indieni din domeniul cercetării și inovării, facilitând proiecte comune și cooperarea pe priorități științifice și tehnologice comune.
„Știința funcționează cel mai bine atunci când granițele nu stau în calea ideilor. Explorarea asocierii Indiei la Horizon Europe înseamnă conectarea talentului, a ambiției și a încrederii și construirea împreună de soluții la scară globală”, a declarat comisarul european pentru startup-uri, cercetare și inovare, Ekaterina Zaharieva.
Cooperarea UE–India în domeniul cercetării și inovării se bazează pe Acordul privind cooperarea științifică și tehnologică, semnat inițial în 2001 și prelungit până în 2030 în cadrul summitului UE–India de luna trecută, ceea ce reflectă angajamentul ambelor părți pentru dezvoltarea comună în domeniul științei.
În prezent, Orizont Europa are acorduri de asociere cu 22 de state din afara Uniunii Europene, reprezentând cea mai avansată formă de cooperare internațională a UE în domeniul științei și tehnologiei. Printre acestea se numără Albania, Armenia, Bosnia și Herțegovina, Canada, Egipt, Georgia, Islanda, Israel, Coreea de Sud, Republica Moldova, Norvegia, Serbia, Elveția, Turcia, Tunisia, Ucraina și Regatul Unit, iar negocierile cu Japonia au fost finalizate cu succes în luna decembrie.
U.E.
Kallas consideră că Europa ar trebui să înceapă discuții privind capacități proprii de descurajare nucleară
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat pentru cotidianul finlandez Helsingin Sanomat (HS) că Europa ar trebui să înceapă discuții despre propria descurajare nucleară, în contextul deteriorării mediului de securitate european, relatează EFE, preluat de Agerpres.
Oficialul european a efectuat joi o vizită în Finlanda pentru a discuta cu liderii de la Helskinki despre negocierile de pace din Ucraina, situația de securitate din Europa și rolul Uniunii Europene în contextul geopolitic.
Potrivit lui Kallas, armele nucleare reprezintă singurul element care funcționează cu adevărat ca factor de descurajare. Ea a subliniat că situația de securitate a Europei s-a schimbat fundamental după invazia Rusiei în Ucraina și pe fondul schimbărilor din politica Statelor Unite.
„Având în vedere situația [actuală] și faptul că aceasta [armele nucleare] este singurul lucru care funcționează cu adevărat ca descurajare, acest lucru ar putea face parte din discuțiile viitoare”, a declarat Kallas pentru HS.
Șefa diplomației europene a precizat că deciziile privind descurajarea nucleară aparțin în primul rând statelor membre. În prezent, dintre statele europene, doar Franța și Marea Britanie dețin arme nucleare proprii. Kallas a arătat că NATO a menținut timp de decenii o descurajare nucleară credibilă, însă actualul context de securitate obligă Europa să își reevalueze cadrul de reguli și abordarea strategică.
„Imaginea de ansamblu în acest moment arată că regulile de ieri nu se mai aplică astăzi, astfel că este responsabilitatea noastră să concepem noi reguli”, a declarat ea pentru HS.
În martie 2025, președintele francez Emmanuel Macron a prezentat posibilitatea ca Franța să își partajeze descurajarea nucleară la nivel european pentru a proteja întreaga Europă, creând o nouă viziune defensivă independentă de Statele Unite.
De asemenea, cancelarul german Friedrich Merz a anunțat săptămâna trecută că poartă discuții privind descurajarea nucleară cu alți parteneri europeni, în vederea unei eventuale independențe strategice a Europei față de Statele Unite, deși a subliniat că Bătrânul Continent este încă dependent de umbrela nucleară a SUA.
La rândul său, premierul norvegian Jonas Gahr Store a declarat în urmă cu câteva zile că sprijină apelurile la o dezbatere mai amplă privind descurajarea nucleară europeană, pentru a oferi o alternativă independentă pe plan european, dar a insistat în continuare că aceasta ar trebui să fie ancorată în NATO.
Declarațiile vin într-un moment de tensiune crescută în relațiile transatlantice, pe fondul disputei privind Groenlanda. Kallas a afirmat că încrederea în relația transatlantică a suferit „o lovitură reală”, după ce președintele american Donald Trump a insistat asupra ideii ca Groenlanda să fie cedată Statelor Unite și a amenințat cu tarife statele UE care au sprijinit Danemarca.
Contextul strategic global amenință să se înrăutățească după expirarea, joi, 5 februarie, a ultimului acord de reducere a armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia, cunoscut sub numele de New START. Tratatul limita arsenalele nucleare strategice ale celor două puteri, iar expirarea sa lasă pentru prima dată în mai bine de jumătate de secol fără plafon cele mai mari arsenale atomice din lume, alimentând temerile privind o nouă cursă a înarmărilor.
Astfel, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat joi că riscul utilizării armelor nucleare se află la cel mai ridicat nivel din ultimele decenii și a cerut reluarea imediată a negocierilor pentru un nou acord internațional.
Kremlinul a anunțat vineri că negociatorii ruși și americani au discutat despre expirarea acordului și au convenit asupra necesității lansării rapide a unor noi negocieri privind controlul armelor. Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat disponibilitatea de a respecta limitele tratatului pentru încă un an, dacă Washingtonul ar proceda la fel.
Administrația americană nu a acceptat propunerea, iar președintele Donald Trump a susținut că un viitor acord ar trebui să includă și China.
„În loc să prelungim NEW START (un acord negociat prost de Statele Unite care, pe lângă toate celelalte, este încălcat în mod grav), ar trebui ca experții noștri nucleari să lucreze la un tratat nou, îmbunătățit și modernizat, care să poată dura mult timp în viitor”, a scris Trump joi pe rețeaua sa Truth Social.
Beijingul a transmis în repetate rânduri că nu va participa la negocieri formale privind controlul armelor nucleare, invocând diferența substanțială de capabilități în raport cu Statele Unite și Rusia. Expirarea acordului a fost însoțită și de discuții telefonice separate între președintele chinez Xi Jinping și liderii de la Moscova și Washington.
COMISIA EUROPEANA
UE avertizează că modul în care TikTok creează dependență încalcă Regulamentul privind serviciile digitale. Compania riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri globală
Comisia Europeană a constatat, cu titlu preliminar, că TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale pentru modul în care creează dependență. Potrivit comunicatului oficial, aceasta include funcții precum scroll infinit, autoplay, notificări push și sistemul său de recomandare extrem de personalizat.
Ancheta preliminară a Comisiei indică faptul că TikTok nu a evaluat în mod adecvat modul în care aceste caracteristici care creează dependență ar putea afecta bunăstarea fizică și mentală a utilizatorilor săi, inclusiv a minorilor și a adulților vulnerabili.
De exemplu, prin „recompensarea” constantă a utilizatorilor cu conținut nou, anumite caracteristici de proiectare ale TikTok alimentează nevoia de a continua să deruleze și de a schimba creierul utilizatorilor în „modul pilot automat”. Cercetările științifice arată că acest lucru poate duce la un comportament compulsiv și poate reduce autocontrolul utilizatorilor.
În plus, în evaluarea sa, TikTok a ignorat indicatori importanți ai utilizării compulsive a aplicației, cum ar fi timpul pe care minorii îl petrec pe TikTok noaptea, frecvența cu care utilizatorii deschid aplicația și alți indicatori potențiali.
TikTok pare să nu pună în aplicare măsuri rezonabile, proporționale și eficace de atenuare a riscurilor care decurg din modul în care este concepută pentru a crea dependență.
De exemplu, măsurile actuale privind TikTok, în special instrumentele de gestionare a timpului de utilizare a ecranului și instrumentele de control parental, nu par să reducă în mod eficace riscurile care decurg din modul în care TikTok creează dependență.
Instrumentele de gestionare a timpului nu par a fi eficiente în a permite utilizatorilor să reducă și să controleze utilizarea TikTok, deoarece acestea sunt ușor de respins și de introdus fricțiuni limitate. În mod similar, controalele parentale pot să nu fie eficiente, deoarece necesită timp și competențe suplimentare din partea părinților pentru a introduce controalele.
În această etapă, Comisia consideră că TikTok trebuie să modifice proiectarea de bază a serviciului său. De exemplu, prin dezactivarea în timp a principalelor caracteristici care creează dependență, cum ar fi „scroll-ul infinit”, prin punerea în aplicare a unor „pauze de timp ale ecranului” eficace, inclusiv în timpul nopții, și prin adaptarea sistemului său de recomandare.
Aceste constatări preliminare nu aduc atingere rezultatului anchetei.
Opiniile preliminare ale Comisiei se bazează pe o investigație aprofundată care a inclus o analiză a rapoartelor de evaluare a riscurilor, a datelor și documentelor interne ale TikTok și a răspunsurilor TikTok la mai multe solicitări de informații, o revizuire a cercetărilor științifice ample pe această temă și interviuri cu experți în mai multe domenii, inclusiv dependența comportamentală.
TikTok are acum posibilitatea de a-și exercita dreptul la apărare. Acesta poate examina documentele din dosarele de investigație ale Comisiei și poate răspunde în scris la constatările preliminare ale Comisiei. În paralel, va fi consultat Comitetul european pentru servicii digitale.
În cazul în care opiniile Comisiei sunt confirmate în cele din urmă, Comisia poate emite o decizie de neconformitate, care poate declanșa o amendă proporțională cu natura, gravitatea, recurența și durata încălcării și poate ajunge până la 6 %, dar nu mai mult, din cifra de afaceri anuală totală la nivel mondial a furnizorului.
Constatările preliminare ale Comisiei de astăzi fac parte din procedurile sale oficiale de investigare a respectării de către TikTok a Actului legislativ privind serviciile digitale, lansate la 19 februarie 2024. Pe lângă proiectarea care creează dependență, prezenta investigație acoperă „efectul de gaură de iepure” al sistemelor de recomandare ale TikTok, riscul ca minorii să aibă o experiență inadecvată vârstei din cauza unei prezentări eronate a vârstei lor, obligațiile platformelor de a asigura un nivel ridicat de confidențialitate, siguranță și securitate pentru minori.
De asemenea, în decembrie 2024, Comisia Europeană a inițiat proceduri oficiale împotriva TikTok pentru o presupusă încălcare a Legii privind serviciile digitale (DSA) în legătură cu obligația TikTok de a evalua și a atenua în mod corespunzător riscurile sistemice legate de integritatea alegerilor, în special în contextul alegerilor prezidențiale din România din 24 noiembrie. Deși TikTok nu a recunoscut că a permis propagarea dezinformării în cadrul alegerilor din România, Comisia Europeană a securizat în decembrie 2025 angajamentul TikTok de a furniza registre de publicitate care să asigure transparența deplină în ceea ce privește anunțurile publicitare din serviciile sale, astfel cum se prevede în Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA), cu mențiunea că investigația legată de alegerile din România continuă.
U.E.
Finlanda este indispensabilă pentru securitatea europeană, afirmă șefa diplomației UE după o întâlnire cu Alexander Stubb
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a discutat joi, la Helsinki, cu președintele Alexander Stubb, premierul Petteri Orpo și ministrul de externe Elina Valtonen, despre principalele provocări geopolitice, de la războiul Rusiei împotriva Ucrainei până la securitatea Arcticii, relațiile transatlantice, China și situația din Orientul Mijlociu.
„Finlanda este indispensabilă pentru securitatea europeană. Într-o ordine mondială în schimbare, forța Europei constă în unitatea sa și în hotărârea de a acționa împreună”, a scris Kaja Kallas într-o postare pe platforma X.
Finland is indispensable to European security.
Together with President @alexstubb, Prime Minister @PetteriOrpo, and Foreign Minister @elinavaltonen, we discussed key geopolitical challenges, from Russia’s war against Ukraine to Arctic security, transatlantic relations, China and… pic.twitter.com/9q5wtDj9h6
— Kaja Kallas (@kajakallas) February 5, 2026
La rândul său, președintele Finlandei, Alexander Stubb, a transmis că Uniunea Europeană are un rol important de jucat în actuala situație politică mondială.
„Astăzi, am primit-o pe Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, la reședința mea din Munkkiniemi, Helsinki. Am discutat despre negocierile de pace din Ucraina, situația de securitate din Europa și rolul Uniunii Europene în contextul geopolitic. UE are un rol important de jucat în actuala situație politică globală”, a scris Stubb, pe X.
Today, I received @kajakallas, the High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy, at my residence in Munkkiniemi, Helsinki.
We discussed the peace negotiations in Ukraine, the security situation in Europe, and the EU’s role in the geopolitical… pic.twitter.com/DkELD7tWM3
— Alexander Stubb (@alexstubb) February 5, 2026
Miercuri, Alexander Stubb a declarat că Europa și Finlanda trebuie să recunoască faptul că Statele Unite trec printr-o schimbare profundă, iar direcția ideologică a politicii externe promovate de actuala administrație americană intră în conflict cu valorile europene.
Declarația sa a venit în contextul în care mai multe state europene membre NATO, inclusiv Finlanda, își reevaluează strategiile de politică externă și de securitate, după ce președintele american Donald Trump a amplificat, în luna ianuarie, tensiunile cu aliații europeni, în special pe tema Groenlandei, teritoriu aflat sub suveranitatea Danemarcei.
Într-un discurs susținut în fața Parlamentului de la Helsinki, Alexander Stubb a anunțat că Finlanda își va actualiza doctrina de politică externă și de securitate, astfel încât aceasta să reflecte noile realități internaționale.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Kallas consideră că Europa ar trebui să înceapă discuții privind capacități proprii de descurajare nucleară
Bolojan, scrisoare către CCR: Amânarea unei decizii privind legea pensiilor magistraților poate duce la pierderea a peste 230 de milioane de euro din PNRR
„O Europă puternică nu este completă fără Republica Moldova, Ucraina și vecinii noștri din Balcanii de Vest”, subliniază ministrul lituanian de externe la Chișinău
Regatul Unit se așteaptă ca NATO să discute săptămâna viitoare măsuri de securitate pentru Groenlanda
Președintele Senatului a avut „o discuție foarte bună” cu Landon Derentz, vicepreședintele pe energie și infrastructură al Atlantic Council: Am trecut în revistă proiectele comune care întăresc parteneriatul nostru strategic
Comisia Europeană și India lansează discuții pentru asocierea Indiei la Orizont Europa, programul de cercetare al UE cu un buget de peste 90 miliarde de euro
UE avertizează că modul în care TikTok creează dependență încalcă Regulamentul privind serviciile digitale. Compania riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri globală
Serviciul de securitate al Norvegiei semnalează intensificarea spionajului rusesc în Arctica
Giganții tech americani ar putea ajunge la investiții de 650 miliarde de dolari în 2026 pentru dezvoltarea IA
Finlanda este indispensabilă pentru securitatea europeană, afirmă șefa diplomației UE după o întâlnire cu Alexander Stubb
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
Trending
-
ROMÂNIA7 days ago
INCAS a obținut certificarea de Organizație de Proiectare din partea Ministerului Apărării Naționale
-
ROMÂNIA6 days ago
Schimbare în CSAT: Generalul Mihai Șomordolea, trecut în rezervă de Nicușor Dan. Generalul Sorin Cîrstea, numit consilier de stat și secretar al Consiliului
-
REPUBLICA MOLDOVA1 week ago
Unirea R. Moldova cu România, în plenul Consiliului Europei. Cum a răspuns Maia Sandu unui parlamentar francez: “Nu vrem să cădem din nou sub ocupația Rusiei”
-
COMISIA EUROPEANA2 days ago
“Absurditate totală” – Reacția Comisiei Europene la un raport al SUA care o acuză de cenzură și interferență în alegeri, inclusiv în România
-
ROMÂNIA5 days ago
Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior are o nouă conducere. Daniel Constantin, numit președinte