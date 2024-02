Comisia Europeană și R. Moldova au lansat dialogul strategic la nivel înalt UE – Moldova privind domeniul transporturilor

Corespondență din Bruxelles

Președintele american Joe Biden și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au discutat joi la telefon după acordul convenit de liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene privind sprijinul pentru Ucraina, liderul de la Casa Albă “aplaudând decizia istorică a Uniunii Europene, luată în cadrul Consiliului European, de a aproba un sprijin financiar suplimentar de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina”, a transmis administrația de la Washington într-un comunicat.

Conform sursei citate, președintele Biden a lăudat sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru Ucraina, care continuă să se apere împotriva agresiunii rusești și să îndeplinească aspirațiile euro-atlantice ale cetățenilor săi.

La rândul ei, Ursula von der Leyen a subliniat importanța critică a sprijinului susținut al Statelor Unite pentru Ucraina, care a fost indispensabil pentru eforturile Ucrainei de a-și apăra poporul, orașele și soldații în lupta pentru libertate.

“Am fost de acord că Ucraina trebuie să primească în continuare un sprijin larg din partea partenerilor săi. Vom fi împreună alături de Ucraina atâta timp cât va fi nevoie“, a spus ea.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 1, 2024