Comisia Europeană solicită opiniile cetățenilor cu privire la noua strategie a drepturilor copilului

Europarlamentarul, irlandeza Mairead McGuiness, care este și vicepreședintă a Parlamentului European, a intrat în cursa pentru funcția de comisar european din partea Irlandei pentru a-l înlocui pe fostul comisar european Phil Hogan, relatează Politico.

McGuinness și-a confirmat interesul pentru această funcție în ziarul irlandez The Sunday Independent.

McGuinness este europarlamentar din 2004 și este membru în cel mai mare grup al Parlamentului European, cel al popularilor europeni.

„Am fost în Parlament 16 ani, mi-am străbătut mediul în care am reușit să primesc sprijin peste tot acasă. Am primit 90 la sută din voturi când am fost ales primul vicepreședinte, așa că am un bilanț. Numele meu este în cursă, dar sunt foarte conștientă de faptul că acest proces începe doar în Irlanda și este o decizie a guvernului. Nominalizarea va fi făcută de Taoiseach și respect asta “, a spus ea.

Prin numirea ei de către guvernul irlandez s-ar ține cont de condiția al doilea celui mai mare grup politic din Parlamentul European, social-democrații se așteaptă ca acest post de comsiar european să fie ocupat de o femeie.

Citiți și: Social-democrații din Parlamentul European doresc ca viitorul comisar european propus de Irlanda să fie o femeie

Comisarul european pentru comerț, irlandezul Phil Hogan, a deminisionat în data de 26 august, în urma scandalului creat după participarea sa la un dineu de gală din Irlanda unde au fost încălcate regulile sanitare impuse de pandemie.

Decizia lui Hogan de a renunța la unul dintre cele mai puternice locuri de muncă de la Bruxelles reprezintă o lovitură majoră pentru Comisia Europeană, deoarece irlandezul a fost văzut ca un politician experimentat, care a purtat o problemă serioasă de negociere.

„A fost onoarea vieții mele de a fi în funcția de comisar european, mai întâi în agricultură și dezvoltare rurală și apoi în comerț. Cred că proiectul Uniunii Europene este realizarea încununării continentului nostru comun: o forță pentru pace și prosperitate, pe care lumea nu le-a văzut niciodată. De asemenea, cred că destinul Irlandei este profund european și că națiunea noastră mică, mândră și deschisă va continua să joace un rol înălțător și proactiv în centrul UE”, a transmis Phil Hogan în scrisoarea sa publicată pe site-ul Comisiei Europene.