Comisia Europeană solicită României să pună capăt tăierilor ilegale de păduri: Bucureștiul are o lună la dispoziție pentru a lua măsurile necesare

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri că nu va accepta nicio soluție din partea statelor membre pentru viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene care nu garantează o alocare de cel puțin 25% pentru lupta împotriva schimbărilor climatice.

von der Leyen a făcut aceste afirmații în plenul Parlamentului European, într-o dezbatere cu eurodeputații privind prioritățile viitorului Cadru Financiar Multianual 2021-2027 în perspectiva summitului extraordinar al liderilor europeni din 20 februarie.

”Avem nevoie înainte de toate, de un buget care să combată schimbările climatice. Nu am să accept niciun fel de soluție care să nu garanteze că cel puțin 25% din buget să fie garantat pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. Îmi doresc un buget cu noi resurse necesare Mecanismului pentru o Tranziție Justă. Știm că negocierile nu vor fi ușoare”, le-a spus von der Leyen eurodeputaților, care au criticat absența președintelui Consiliului European, Charles Michel, de la dezbatere, în condițiile în care acesta din urmă a fost mandatat de șefii de stat sau de guvern să poarte negocieri cu statele membre în scopul identificării unui consens.



Deși a recunoscut că noul buget, primul cadru financiar post-Brexit, este încadrat într-o realitate a unei Uniuni cu 27 de state membre cu resurse mai puține, Ursula von der Leyen a ținut să sublinieze că ”punctul de plecare este unul favorabil”

”Comisia, Consiliul, Parlamentul au căzut de acord în ce privește agenda strategică, știm și care sunt obiectivele politice comune: vrem ca Europa până în 2050 să devină primul continent neutru climatic. Prin această ecologizare a continentului, vom crea locuri de muncă ale viitorului foarte bune și prospere. Vrem să facem ca din această tranziție să capacităm pe cetățenii europeni, vrem să investim în pregătirea în educație, mai ales în materie digitală a cetățenilor europeni”, a spus ea.

Ursula von der Leyen a subliniat și necesitatea urgentă a unui acord între liderii statelor membre privind viitorul buget multianual, în contextul în care viziunile dintre statele membre sunt divergente, țări precum Austria și Germania nedorind să își mărească alocarea financiară la bugetul european, iar statele din Est, în frunte cu Polonia și România vor păstrarea unor alocări substanțiale pentru politicile de coeziune și pentru agricultură, dar și o anvelopă financiară consistentă pentru adaptarea industriilor către o economie verde.

”Dacă bugetul nu urmează să fie adoptat acum, atunci anul viitor nu vom fi în măsură să punem în aplicare noile priorități cu noul buget. Acum, a sosit momentul să acționăm”, a spus ea.

În intervenția ei, președinta Comisiei Europene a recunoscut că este necesar un echilibru între vechile și noile priorități.

”Trebuie să găsim un echilibru între vechile și noile priorități. Există state membre care apără foarte mult politica de coeziune sau politica agricolă comună, dar aceeași pasiune apare și pentru noile provocări. Avem nevoie de un buget european care e capabil să investească în digitalizare, care va face ca Europa să fie principala regiune de cercetare, care să permită punerea în aplicare a unei politici de securitate, dar avem nevoie înainte de toate, de un buget care să combată schimbările climatice”, a mai spus ea.

Parlamentul European a dezbătut miercuri prioritățile privind noul Cadru Financiar Multianual al UE care trebuie să intre în vigoare la 1 ianuarie 2021. Dezbaterea a avut loc cu o săptămână înainte ca șefii de stat sau de guvern să se întrunească într-un Consiliu European extraordinar dedicat exclusiv negocierilor viitorului buget.

În pregătirea acestui summit, președintele Consiliului European, Charles Michel, a avut un maraton de 16 reuniuni bilaterale cu lideri europeni, inclusiv cu președintele Klaus Iohannis.

Miercuri, în timpul dezbaterii din plen, Michel a avut discuții prin video conferință cu cancelarul german Angela Merkel, cu președintele francez Emmanuel Macron, cu președintele cipriot Nicos Anastasiades, prim-ministrul luxemburghez Xavier Bettel și cu prim-ministru irlandez Leo Varadkar.

Intense day of #MFF preparations

Discussing with all 27 member states on #EU’s long-term budget ahead of #EUCO

Video conference today with Germany’s Chancellor Merkel, French president Macron, Cyprus’ president Anastasiades, Luxemburg’s PM Bettel and Ireland’s PM Varadkar. pic.twitter.com/VlSMTslb2c

— Charles Michel (@eucopresident) February 12, 2020