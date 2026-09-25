Comisia Europeană solicită României și altor 17 țări UE să transpună normele privind libera alegere a furnizorului și dreptul la partajarea energiei electrice

Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de infringement prin trimiterea unor scrisori de punere în întârziere către Belgia, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Polonia, România, Slovenia, Finlanda și Suedia, pentru necomunicarea transpunerii integrale a noilor norme privind structura pieței energiei electrice referitoare la libera alegere a furnizorului și la dreptul la partajarea energiei, prevăzute în Directiva (UE) 2024/1711.

Potrivit unui comunicat al executivului european, directiva (UE) 2024/1711 modifică directivele anterioare privind energia electrică (Directivele (UE) 2018/2001 și (UE) 2019/944) cu scopul de a îmbunătăți structura pieței de energie electrică a Uniunii. Statele membre trebuiau să notifice transpunerea dispozițiilor privind alegerea liberă a furnizorului (articolul 4 modificat) și dreptul la partajarea energiei (noul articol 15a) până la 17 iulie 2026.

Aceste dispoziții vizează consolidarea poziției consumatorilor pe piața energiei electrice prin extinderea capacității acestora de a alege și de a schimba furnizorii, de a avea acces la oferte mai competitive și mai inovatoare și de a participa mai activ la sistemul energetic. Până în prezent, 18 state membre nu au notificat încă transpunerea integrală a acestor dispoziții în termenul legal.

Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere către aceste state membre.

Acestea au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde, a finaliza transpunerea și a notifica Comisia. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.