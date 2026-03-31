Comisia Europeană solicită țărilor din UE să se coordoneze pentru a asigura securitatea aprovizionării cu petrol în contextul perturbărilor energetice din Orientul Mijlociu

Comisia Europeană solicită statelor membre să ia măsuri coordonate și în timp util pentru a asigura aprovizionarea cu petrol și produse petroliere rafinate, în contextul volatilității piețelor generată de conflictul din Orientul Mijlociu și de închiderea Strâmtorii Ormuz.

Executivul european subliniază că Uniunea Europeană este bine pregătită pentru astfel de situații, datorită obligației statelor membre de a menține stocuri de petrol și de a avea planuri de urgență pentru incidente privind securitatea aprovizionării.

În acest context, statele UE contribuie cu aproximativ 20% la eliberarea a peste 400 milioane de barili de petrol din rezervele strategice coordonate de Agenția Internațională pentru Energie.

Comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, a avertizat că, deși securitatea aprovizionării rămâne garantată, riscurile persistă.

„Securitatea aprovizionării Uniunii Europene rămâne garantată. Dar trebuie să fim pregătiți pentru o posibilă perturbare prelungită a comerțului internațional cu energie. De aceea trebuie să acționăm deja acum. Și trebuie să acționăm împreună, ca o adevărată Uniune. Doar lucrând împreună putem fi mai puternici și ne putem proteja mai eficient cetățenii și companiile”, a declarat acesta.

Într-o scrisoare adresată miniștrilor energiei din UE, comisarul a cerut statelor membre să utilizeze pe deplin mecanismele existente de coordonare, inclusiv Grupul de coordonare pentru petrol și structurile dedicate securității energetice din cadrul Uniunii Energiei.

Totodată, statele sunt încurajate să analizeze măsuri de reducere a cererii, în special în sectorul transporturilor, în linie cu recomandările Agenției Internaționale pentru Energie.

Comisia subliniază necesitatea monitorizării stricte a pieței, a schimbului rapid de informații și a notificării oricăror riscuri sau schimbări semnificative în aprovizionarea cu petrol, pentru a permite o reacție coordonată la nivel european.

Pentru a proteja disponibilitatea produselor petroliere pe piața europeană, statele membre sunt încurajate să amâne lucrările de mentenanță neesențiale la rafinării.

În același timp, creșterea utilizării biocombustibililor este văzută ca o soluție pentru reducerea presiunii asupra pieței și diminuarea dependenței de combustibilii fosili.

Executivul european avertizează, de asemenea, că statele membre ar trebui să evite măsuri care ar putea crește consumul de combustibil, restricționa fluxurile de produse petroliere sau descuraja producția rafinăriilor din UE, subliniind importanța menținerii coerenței pieței interne.

În paralel, executivul european a sfătuit țările membre să demareze pregătirile pentru iarnă, pe fondul perturbărilor energetice din Orientul Mijlociu.

Miniștrii energiei din Uniunea Europeană urmează să discute marți modul în care statele membre își coordonează răspunsul la perturbările generate de războiul din Iran asupra piețelor globale de energie.

Potrivit unui document intern transmis miniștrilor înainte de reuniune, Comisia Europeană i-a îndemnat pe aceștia să-și împărtășească evaluările privind evoluțiile recente de pe piețele energetice și să identifice domeniile în care este necesară o coordonare mai strânsă la nivel european, inclusiv prin măsuri concrete pentru gestionarea dificultăților din sectoarele petrolului și gazelor.

În același timp, este subliniată importanța evitării unor răspunsuri naționale fragmentate sau necoordonate, care ar putea transmite semnale negative pieței și ar amplifica instabilitatea.