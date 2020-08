Comisia Europeană sprijină comerțul dintre UE și partenerii din regiunea euro-mediteraneană prin stabilirea de noi acorduri favorabile afacerilor

Comisarul european pentru comerț, Phil Hogan, și-a cerut scuze din nou pentru participarea sa la un dineu de gală din Irlanda, în urma căruia s-au constat încălcările restricțiilor sanitare impuse în contextul pandemic, acest dineu provocând un scandal în urma căruia premierul și vicepremierul Irlandei i-au cerut demisia.

„Îmi prezint fără rezerve scuzele pentru că miercuri seară a luat parte la un dineu al clubului de golf al Oireachtas”, a precizat Phil Hogan pe contul de Twitter.

1) I wish to apologise fully and unreservedly for attending the Oireachtas golf society dinner on Wednesday night last.

— Phil Hogan (@PhilHoganEU) August 23, 2020