Comisia Europeană sprijină obiectivul “ambițios, dar realizabil” al R. Moldova de a încheia “provizoriu” negocierile de aderare la UE până în 2028: Clusterele trebuie deschise până la finalul anului
Comisia Europeană sprijină obiectivul declarat al Republicii Moldova de a închide provizoriu negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la începutul anului 2028, considerându-l „ambițios, dar realizabil” și recomandă deschiderea clusterelor de negociere până la sfârșitul anului în curs. Această concluzie este cuprinsă în pachetul anual de extindere, adoptat marți la Bruxelles de Comisia Europeană, și care confirmă, per ansamblu, că “aderarea de noi state membre este din ce în ce mai aproape”.
„A rămâne consecvenți și a urma o abordare bazată pe merit reprezintă cheia succesului în procesul de aderare la UE”, transmite Comisia Europeană într-un comunicat în care arată că Muntenegru, Albania, Ucraina, Republica Moldova, Serbia, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Turcia și Georgia își continuă fiecare drumul propriu către UE, atenționând că ritmul reformelor lor, în special în domeniile democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale, influențează direct viteza procesului de aderare.
Pachetul din acest an reafirmă faptul că impulsul pentru extindere se menține la un nivel ridicat pe agenda de priorități a Uniunii Europene, mai arată Bruxelles-ul.
„Suntem mai hotărâți ca niciodată să transformăm extinderea UE în realitate. Pentru că o Uniune mai mare înseamnă o Europă mai puternică și mai influentă pe scena mondială. Dar extinderea este un proces bazat pe merit. Pachetul nostru oferă recomandări specifice tuturor partenerilor noștri. Și le spunem tuturor: aderarea la UE este o ofertă unică – o promisiune de pace, prosperitate și solidaritate. Cu reformele potrivite și o voință politică puternică, partenerii noștri pot profita de această oportunitate”, a declarat, în context, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Raportul evaluează fiecare stat candidat în parte, iar în ceea ce privește eforturile Chișinăului se constată că Republica Moldova a avansat semnificativ pe calea aderării
În paralel cu evaluările Comisiei Europene cuprinse în pachetul de extindere, la Bruxelles se află și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru întrevederi cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, cu comisarul european pentru extindere, Marta Kos. Sandu participă, de asemenea, alături de lideri din țările aspirante și la un summit consacrat extinderii și organizat de Euronews.
„În fața amenințărilor hibride continue și a tentativelor de destabilizare, Republica Moldova a avansat semnificativ pe calea aderării, finalizând procesul de analiză. Primul summit UE–Republica Moldova, din iulie 2025, a marcat o nouă etapă a cooperării și integrării. Moldova a adoptat foi de parcurs privind statul de drept, administrația publică și funcționarea instituțiilor democratice, evaluate pozitiv de Comisie”, arată raportul citat.
Executivul european reia în pachetul de extindere și recomandarea făcută către Consiliul European și Consiliul UE privind deschiderea mai multor clustere de negociere.
„Comisia consideră că Moldova a îndeplinit condițiile pentru deschiderea mai multor clustere – unul fundamental, șase pentru relațiile externe și două pentru piața internă – și se așteaptă ca toate clusterele să fie deschise până la sfârșitul anului”, se arată în raport.
Liderii Uniunii Europene au reconfirmat, în concluziile Consiliului European de toamnă desfășurat la Bruxelles, calea de urmat pentru Republica Moldova în parcursul de aderare la Uniunea Europeană, reafirmând sprijinul ferm în acest sens și încurajând instituțiile UE să continue demersurile. Potrivit concluziilor, primul cluster de negocieri – cel privind elementele fundamentale – va fi deschis primul și închis ultimul, în conformitate cu metodologia de extindere, iar alte clustere vor fi deschise „atunci când condițiile vor fi îndeplinite”. Documentul menționează și faptul că evaluarea Comisiei Europene confirmă pregătirea Republicii Moldova pentru deschiderea clusterelor privind elementele fundamentale, piața internă și relațiile externe care cuprind 16 din cele 33 de capitole de negociere.
Comisia Europeană a inclus în raportul său anual privind extinderea și ambiția guvernului de la Chișinău de a finaliza negocierile de aderare la UE în anul 2028.
„Guvernul Moldovei a semnalat obiectivul de a închide provizoriu negocierile până la începutul anului 2028. Comisia sprijină acest obiectiv, considerat ambițios, dar realizabil, cu condiția accelerării ritmului reformelor. Menținerea impulsului reformist este esențială, consolidată de sprijinul parlamentar puternic pentru parcursul european al țării, în urma alegerilor din septembrie”, a mai indicat Comisia în pachetul pentru extindere, unde raportul consacrat Republicii Moldova este un document de 109 pagini.
În ceea ce privește pachetul pe larg privind extinderea, responsabilitatea revine acum Consiliului UE să analizeze recomandările Comisiei și să decidă etapele următoare ale procesului de extindere.
Comisia evocă și principiul integrării graduale, prin care UE aduce beneficii chiar înainte de aderare. Executivul european face trimitere la inițiative precum Planul de creștere de 6 miliarde € pentru Balcanii de Vest, Planul de creștere de 1,9 miliarde € pentru Republica Moldova și Facilitatea de 50 miliarde € pentru Ucraina, care ajută țările să avanseze în reforme și să stabilească legături mai strânse cu UE, inclusiv prin participarea la SEPA și la inițiativa „Roam Like at Home”.
„Fiecare rundă de extindere a făcut Uniunea mai puternică. Când zece țări au aderat în 2004, a fost cea mai mare extindere din istoria UE. În cele două decenii de atunci, noii membri și-au dublat nivelul de trai, au redus șomajul la jumătate, au crescut speranța de viață de la 75 la 79 de ani, iar 6 milioane de noi locuri de muncă au fost create. Pentru statele membre existente, comerțul s-a multiplicat de peste cinci ori, iar la nivelul întregii Uniuni economia a crescut cu 27%, în ciuda crizelor globale”, conchide Comisia Europeană.
Pachetul de extindere 2025. Comisia Europeană evaluează progresele înregistrate de principalii parteneri în drumul lor spre aderarea la UE
Comisia Europeană a adoptat marți pachetul anual privind extinderea, prezentând o evaluare cuprinzătoare a progreselor înregistrate de țările candidate și potențial candidate în ultimele douăsprezece luni. Pachetul din acest an reafirmă faptul că procesul de extindere se află în continuare printre prioritățile majore ale UE și confirmă că aderarea de noi state membre este tot mai aproape de a deveni realitate.
Menținerea consecvenței și a unei abordări bazate pe merit este esențială pentru un proces de aderare de succes la Uniunea Europeană. Muntenegru, Albania, Ucraina, Republica Moldova, Serbia, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Turcia și Georgia își continuă parcursul către Uniunea Europeană. Ritmul reformelor lor – în special în domeniile democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale – influențează direct viteza procesului de aderare. Aceste progrese aduc beneficii atât statelor aspirante, cât și statelor membre ale Uniunii Europene, promovând prosperitatea, democrația, securitatea și stabilitatea, și deschizând noi oportunități pentru cetățeni și întreprinderi, cum ar fi investițiile strategice și accesul la piața unică.
Evaluările, însoțite de recomandări și orientări privind prioritățile de reformă, oferă un veritabil plan de acțiune pentru țările aflate pe drumul către aderarea la UE. Comisia își reafirmă angajamentul deplin de a sprijini viitoarele state membre în acest parcurs. Integrarea treptată a statelor candidate în piața unică consolidează legăturile cu Uniunea încă dinaintea aderării propriu-zise.
În ultimul an au fost înregistrate progrese semnificative. Având extinderea ca obiectiv clar de politică în actualul mandat, Comisia este hotărâtă să asigure atât pregătirea statelor candidate, cât și capacitatea Uniunii de a le primi.
Pentru a se asigura că noile state membre continuă să protejeze și să mențină rezultatele obținute în materie de stat de drept, democrație și drepturi fundamentale, viitoarele tratate de aderare ar trebui să conțină garanții mai puternice împotriva încălcării angajamentelor asumate în timpul negocierilor de aderare.
Comunicarea eficientă, precum și combaterea manipulării și interferenței informaționale străine, inclusiv a dezinformării, reprezintă o necesitate strategică.
De asemenea, Comisia își reafirmă disponibilitatea de a sprijini eforturile statelor membre de a consolida încrederea publică în procesul de extindere și de a asigura legitimitatea necesară pentru ca acesta să poată avansa.
„Suntem mai hotărâți ca niciodată să transformăm extinderea UE într-o realitate. Pentru că o Uniune mai mare înseamnă o Europă mai puternică și mai influentă pe scena mondială. Dar extinderea este un proces bazat pe merite. Pachetul nostru oferă recomandări specifice tuturor partenerilor noștri. Și tuturor le spunem: aderarea la UE este o ofertă unică. O promisiune de pace, prosperitate și solidaritate. Cu reformele potrivite și o voință politică puternică, partenerii noștri pot profita de această oportunitate”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Muntenegru a înregistrat progrese semnificative în direcția aderării la UE, închizând patru capitole de negociere în cursul ultimului an. Angajamentul Muntenegrului de a închide provizoriu alte capitole până la sfârșitul anului 2025 reflectă dedicarea sa față de integrarea europeană. Menținerea unui ritm constant al reformelor și căutarea unui consens politic larg și continuu sunt esențiale pentru atingerea obiectivului țării de a încheia negocierile de aderare până la sfârșitul anului 2026. Sub rezerva menținerii ritmului reformelor, Muntenegru este pe cale să îndeplinească acest obiectiv ambițios.
Albania a făcut pași importanți în procesul de aderare, deschizând patru clustere de negociere în ultimul an. Pregătirile pentru deschiderea ultimului cluster, planificată pentru acest an, sunt într-un stadiu avansat. Au fost realizate progrese importante în domeniile fundamentale, în special în ceea ce privește reforma justiției și lupta împotriva criminalității organizate și a corupției. Sunt necesare însă eforturi continue pentru îndeplinirea reperelor intermediare din aceste domenii, ceea ce va permite începerea închiderii capitolelor de negociere odată ce reformele sectoriale necesare vor fi implementate. Atingerea obiectivului Albaniei de a încheia negocierile până în 2027 depinde de menținerea ritmului reformelor și de consolidarea dialogului politic incluziv. Dacă va reuși să mențină acest ritm, Albania se află pe drumul cel bun pentru a-și atinge obiectivul ambițios.
În pofida războiului de agresiune neîntrerupt al Rusiei, Ucraina rămâne ferm angajată pe drumul său către aderarea la UE, reușind să finalizeze cu succes procesul de evaluare și să avanseze în implementarea reformelor esențiale. Țara a adoptat foi de parcurs privind statul de drept, administrația publică și funcționarea instituțiilor democratice, precum și un plan de acțiune dedicat minorităților naționale, evaluate pozitiv de către Comisie. Ucraina a îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea clusterelor: unul dedicat aspectelor fundamentale, șase privind relațiile externe și două pentru piața internă. Comisia se așteaptă ca Ucraina să îndeplinească în curând și condițiile pentru deschiderea celorlalte trei clustere și lucrează pentru ca, până la sfârșitul anului, Consiliul să poată avansa în deschiderea acestora. Guvernul ucrainean și-a exprimat obiectivul de a închide provizoriu negocierile de aderare până la sfârșitul anului 2028. Comisia sprijină acest obiectiv ambițios, însă consideră că, pentru atingerea lui, este necesară accelerarea ritmului reformelor, în special în domeniile fundamentale, cu precădere cel al statului de drept.
În fața amenințărilor hibride continue și a tentativelor de destabilizare, Republica Moldova a avansat considerabil pe drumul său către aderarea la UE, finalizând cu succes procesul de analiză. Primul summit UE–Republica Moldova, desfășurat în iulie 2025, a marcat o nouă etapă în cooperarea și integrarea bilaterală. Moldova a adoptat foi de parcurs privind statul de drept, administrația publică și funcționarea instituțiilor democratice, evaluate pozitiv de către Comisie. Potrivit evaluării Comisiei, Republica Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea clusterelor: unul privind aspectele fundamentale, șase dedicate relațiilor externe și două pentru piața internă. Comisia se așteaptă ca țara să îndeplinească în curând și condițiile pentru deschiderea celorlalte trei clustere și lucrează pentru ca, până la sfârșitul anului, Consiliul să poată decide deschiderea acestora. Guvernul Republicii Moldova și-a exprimat obiectivul de a închide provizoriu negocierile de aderare la începutul anului 2028. Comisia sprijină acest obiectiv ambițios, dar realizabil, cu condiția accelerării ritmului actual al reformelor. Menținerea acestui elan reformator este esențială, fiind consolidată de sprijinul parlamentar puternic pentru parcursul european al țării, reconfirmat în urma alegerilor din septembrie.
Polarizarea societății sârbe s-a adâncit pe fondul protestelor de amploare care au loc în întreaga Serbie din noiembrie 2024, reflectând dezamăgirea cetățenilor față de corupție, lipsa percepută de responsabilitate și transparență, precum și față de cazurile de folosire excesivă a forței împotriva protestatarilor și presiunile exercitate asupra societății civile. Această situație a generat un climat tot mai dificil, în care retorica divizivă a condus la o erodare serioasă a încrederii între actorii instituționali și sociali, afectând în mod direct procesul de aderare. Ritmul reformelor a încetinit semnificativ. Deși Comisia recunoaște unele evoluții recente – precum reluarea procedurii de selecție a noului Consiliu al autorității de reglementare pentru mass-media electronică (REM) și progresele în procesul legislativ privind Legea registrului electoral unificat, care trebuie acum finalizate și implementate – precum și creșterea gradului de aliniere la politica externă și de securitate comună a UE, este nevoie de eforturi suplimentare. Se așteaptă ca Serbia să depășească impasul din domeniul justiției și al drepturilor fundamentale în ansamblu și să inverseze de urgență regresul în materie de libertate de exprimare și erodarea libertății academice. Evaluarea Comisiei din 2021, potrivit căreia Serbia a îndeplinit criteriile de referință inițiale pentru grupul 3 (competitivitate și creștere favorabilă incluziunii), rămâne valabilă.
Macedonia de Nord a continuat elaborarea foilor de parcurs privind statul de drept, reforma administrației publice și funcționarea instituțiilor democratice, precum și a planului de acțiune pentru protecția minorităților. Sunt necesare acțiuni suplimentare, rapide și decisive pentru îndeplinirea reperelor de deschidere, în conformitate cu cadrul de negociere, în vederea deschiderii primului cluster cât mai curând posibil, odată ce condițiile relevante vor fi îndeplinite. Macedonia de Nord trebuie să-și intensifice eforturile pentru consolidarea statului de drept, prin garantarea independenței și integrității sistemului judiciar și prin întărirea luptei împotriva corupției. De asemenea, țara trebuie să adopte modificările constituționale necesare pentru a include în Constituție cetățenii care trăiesc în interiorul granițelor statului și care aparțin altor popoare – cum sunt bulgarii – așa cum este prevăzut în concluziile Consiliului din iulie 2022, angajament pe care țara și l-a asumat să îl inițieze și să îl ducă la îndeplinire.
În Bosnia și Herțegovina, criza politică din entitatea Republika Srpska și destrămarea coaliției de guvernare au subminat progresele în vederea aderării la UE, ceea ce a dus la reforme limitate, în special în domeniul protecției datelor și al controlului frontierelor, precum și la semnarea acordului privind statutul Frontex. Un aspect pozitiv este faptul că Bosnia și Herțegovina a prezentat în septembrie 2025 agenda sa de reforme Comisiei Europene. În urma recentelor schimbări instituționale din entitatea Republika Srpska, Bosnia și Herțegovina are ocazia să realizeze reforme pe calea aderării la UE. Pentru a începe în mod eficient negocierile de aderare, autoritățile trebuie în primul rând să finalizeze și să adopte legi de reformă judiciară, în deplină conformitate cu standardele europene, și să numească un negociator șef.
Kosovo și-a menținut angajamentul față de parcursul său european, beneficiind de un nivel ridicat de sprijin din partea opiniei publice. Întârzierea în constituirea instituțiilor după alegerile generale din februarie a încetinit progresul reformelor legate de UE. Pentru ca Kosovo să revină pe calea către UE, este necesar să se stabilească o cooperare între partide și să se redefiniească prioritățile acestor reforme. Normalizarea relațiilor cu Serbia și punerea în aplicare a angajamentelor asumate în cadrul dialogului rămân parte integrantă a perspectivei europene a Kosovo. Comisia este pregătită să elaboreze un aviz privind cererea de aderare a Kosovo, la solicitarea Consiliului. Comisia a luat primele măsuri pentru a ridica treptat măsurile împotriva Kosovo începând din mai 2025. Următoarele măsuri rămân condiționate de o dezescaladare susținută în nord. Comisia intenționează să ridice în continuare aceste măsuri, cu condiția ca, după al doilea tur al alegerilor locale, să se realizeze un transfer ordonat al guvernanței locale în nord și să se mențină dezescaladarea.
Turcia rămâne o țară candidată și un partener cheie pentru UE. În conformitate cu concluziile Consiliului European din aprilie 2024, UE a avansat relațiile cu Turcia într-un mod etapizat, proporțional și reversibil, angajându-se în priorități comune. Reluarea negocierilor privind soluționarea conflictului din Cipru este un element-cheie al cooperării. În același timp, acțiunile legale tot mai numeroase împotriva personalităților și partidelor de opoziție, alături de numeroase alte arestări, suscită îngrijorări serioase cu privire la respectarea valorilor democratice de către Turcia. Deși dialogul privind statul de drept rămâne un element central al relațiilor dintre UE și Turcia, deteriorarea standardelor democratice, a independenței justiției și a drepturilor fundamentale nu a fost încă abordată. Negocierile de aderare cu Turcia sunt în impas din 2018.
În 2024, Consiliul European a concluzionat că procesul de aderare a Georgiei la UE a fost de facto suspendat. De atunci, situația s-a deteriorat grav, înregistrându-se un regres democratic semnificativ, caracterizat printr-o erodare rapidă a statului de drept și restricții severe asupra drepturilor fundamentale. Printre acestea se numără legislația care limitează sever spațiul civic, subminează libertatea de exprimare și de întrunire și încalcă principiul nediscriminării. Autoritățile georgiene trebuie să inverseze urgent regresul democratic și să depună eforturi cuprinzătoare și concrete pentru a aborda preocupările restante și reformele-cheie sprijinite de cooperarea între partide și de implicarea civică, în conformitate cu valorile UE. În urma concluziilor Consiliului European din decembrie 2024 și având în vedere regresul continuu al Georgiei, Comisia consideră că Georgia este o țară candidată doar cu numele. Autoritățile georgiene trebuie să demonstreze un angajament ferm de a inversa cursul și de a reveni pe calea aderării la UE.
Revine acum Consiliului sarcina de a analiza recomandările prezentate astăzi de Comisie și de a decide asupra pașilor următori în procesul de extindere.
Context
Extinderea Uniunii Europene este un proces riguros, echitabil și bazat pe merit, care se desfășoară în funcție de progresele obiective realizate de fiecare stat candidat. Uniunea sprijină consolidarea instituțiilor, buna guvernanță democratică și reformele din administrația publică în aceste țări.
Prin promovarea integrării graduale, UE aduce beneficii încă dinaintea aderării propriu-zise. Inițiative precum Planul de Creștere pentru Balcanii de Vest, în valoare de 6 miliarde de euro, Planul de Creștere pentru Republica Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro, și Facilitatea pentru Ucraina, de 50 de miliarde de euro, sprijină aceste state să avanseze în reforme și să stabilească legături mai strânse cu Uniunea, inclusiv prin integrarea treptată și participarea la SEPA și la inițiativa „Roam Like at Home”.
Fiecare rundă de extindere a făcut Uniunea mai puternică. Când zece țări au aderat la UE în 2004, acest moment a marcat cea mai amplă extindere din istoria Uniunii. În cele două decenii care au urmat, noile state membre au înregistrat dublarea nivelului de trai, scăderea șomajului aproape la jumătate, creșterea speranței de viață de la 75 la 79 de ani, precum și o reducere semnificativă a sărăciei și excluziunii sociale, fiind create șase milioane de locuri de muncă noi.
Pentru statele membre existente, comerțul s-a multiplicat de peste cinci ori, generând la rândul său 20 de milioane de locuri de muncă. La nivelul Uniunii Europene în ansamblu, piața unică a câștigat 74 de milioane de noi consumatori, iar economia europeană s-a extins cu 27%, în pofida crizelor globale.
Comisia Europeană laudă „angajamentul remarcabil” al Ucrainei față de aderarea la UE, dar avertizează asupra regreselor în lupta anticorupție și a nevoii de reforme mai rapide
Ucraina continuă să demonstreze un „angajament remarcabil” față de obiectivul aderării la Uniunea Europeană, însă trebuie să inverseze tendințele negative recente în lupta împotriva corupției și să accelereze reformele privind statul de drept, potrivit raportului anual al Comisiei Europene privind extinderea UE.
„În ciuda circumstanțelor extrem de dificile în care se află din cauza războiului de agresiune al Rusiei, Ucraina a continuat să demonstreze un angajament remarcabil față de parcursul său de aderare la UE în ultimul an”, se arată în textul adoptat marți.
Ucraina a depus oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană pe 28 februarie 2022, la doar câteva zile după declanșarea invaziei ruse, și de atunci încearcă să avanseze în procesul de integrare, în pofida obstacolelor generate de război și a blocajelor impuse de Ungaria, care a împiedicat trecerea formală la următoarea etapă a negocierilor.
Comisia precizează că Ucraina a finalizat cu succes procesul de examinare tehnică și recunoaște progresele Kievului în lansarea unor reforme-cheie – a adoptat foi de parcurs privind statul de drept, administrația publică și funcționarea instituțiilor democratice, precum și un plan de acțiune dedicat minorităților naționale – și îndeplinirea condițiilor necesare pentru deschiderea mai multor clustere de negocieri – clusterul 1 „Aspecte fundamentale”, clusterul 2 „Piața internă” și clusterul 6 „Relații externe”.
Cu toate acestea, Executivul european atrage atenția că „Ucraina trebuie să facă mai multe progrese în ceea ce privește independența justiției, combaterea crimei organizate și respectarea societății civile”.
Oficialii europeni și-au exprimat anterior îngrijorarea față de măsurile adoptate în iulie, prin care procurorul general al Ucrainei, un numit politic, și-a extins controlul asupra Biroului Național Anticorupție și a unei unități speciale de urmărire penală.
Protestele publice care au urmat i-au determinat pe liderii de la Kiev să dea înapoi, dar episodul a atras atenția susținătorilor Ucrainei din Bruxelles și din capitalele europene.
„Tendințele negative recente, inclusiv presiunea tot mai mare asupra agențiilor specializate anticorupție și asupra societății civile, trebuie inversate în mod decisiv”, a avertizat Comisia Europeană în raport.
Instituția subliniază că aderarea la UE necesită sprijinul unanim al tuturor statelor membre și, cu toate că aproape toate guvernele europene sprijină public aspirațiile europene ale Ucrainei, nu există planuri pentru o aderare pe termen scurt, iar procesul va întâmpina „obstacole semnificative”.
Guvernul ucrainean a transmis Bruxelles-ului că își propune să finalizeze negocierile de aderare până la sfârșitul anului 2028.
„Comisia este angajată să sprijine acest obiectiv ambițios, dar consideră că pentru a-l atinge este necesară o accelerare a ritmului reformelor, în special în domeniul statului de drept”, precizează documentul.
În același timp, Comisia propune ca viitoarele extinderi să includă garanții suplimentare pentru protejarea standardelor democratice:
„Pentru a asigura faptul că noile state membre continuă să respecte statul de drept, democrația și drepturile fundamentale, Comisia consideră că viitoarele tratate de aderare ar trebui să conțină garanții mai solide împotriva regresului privind angajamentele asumate în timpul negocierilor”, se mai arată în raport.
Potrivit raportului, Comisia Europeană se așteaptă ca Ucraina să îndeplinească condițiile pentru deschiderea celorlalte trei clustere – „Competitivitate și creștere favorabilă incluziunii”; „Agenda verde și conectivitate durabilă”; „Resurse, agricultură și coeziune” – și depune eforturi pentru a se asigura că Consiliul este în măsură să avanseze cu deschiderea tuturor clusterelor de negociere înainte de sfârșitul anului.
După ce Consiliul European i-a acordat Ucrainei statutul de țară candidată la 23 iunie 2022, Kievul s-a angajat să implementeze șapte reforme majore privind statul de drept, transparența și combaterea corupției.
Fostul premier Denys Smhyhal a declarat, la 26 septembrie 2023, că toate recomandările Comisiei Europene au fost îndeplinite și că Ucraina este „pregătită pentru următorul pas”.
La 8 noiembrie 2023, Comisia Europeană a recomandat Consiliului Uniunii Europene să înceapă negocierile de aderare, iar procesul oficial a debutat la 25 iunie 2024, în Luxemburg.
Negocierile continuă, potrivit Bruxelles-ului, ca o dovadă a angajamentului constant al Ucrainei față de integrarea europeană și a sprijinului politic și financiar al Uniunii, cu accent pe continuitatea reformelor și stabilitatea democratică.
Comisia Europeană investește 2,9 miliarde de euro în proiecte de tehnologii cu emisii zero pentru o economie europeană neutră din punct de vedere climatic
Comisia Europeană a anunțat astăzi, 4 noiembrie, o finanțare totală de 2,9 miliarde de euro pentru 61 de proiecte de tehnologie de ultimă generație cu emisii zero, în cadrul Fondului pentru Inovare. Fondurile provin din veniturile generate de sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) și au ca scop accelerarea tranziție către o economie europeană neutră din punct de vedere climatic.
Proiectele selectate acoperă 19 sectoare industriale și 18 state membre, de la industrii cu consum ridicat de energie până la producția de tehnologii curate, energie regenarabilă, stocarea energiei, mobilitate durabilă și construcții eficiente energetic. În total, acestea ar putea reduce 221 de milioane de tone de CO2 echivalent în primul deceniu de funcționare, echivalentul emisiilor anuale generate de aproape 10 milioane de atutorisme.
Apelul pentru proecte (IF24 CALL), lansat în decembrie 2024, a atras 359 de cereri, solicitând un sprijin total de 21,7 miliarde de euro, de peste 9 ori mai mult decât bugetul disponibil: „Competiția a demonstrat maturitatea sectorului european al tehnologiilor cu emisii nete zero și angajamentul industriei pentru decarbonizare, în conformitate cu Acordul industrial pentru o industrie curată”, transmite Executivul European într-un comunicat oficial.
Dezvoltatorii celor 61 de proiecte selectate vor începe acum faza de pregătire a acordurilor de finanțare cu Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA), proces care se va finaliza în prima jumătate a anului 2026. Următoarea rundă de apeluri pentru proiecte din Fondul pentru inovare este programată pentru decembrie 2025, continuând sprijinul acordat investițiilor în tehnologii verzi și soluții de reducere a emisiilor la nivelul întregii Uniuni Europene.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
