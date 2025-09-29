U.E.
Comisia Europeană susține planul lui Antonio Costa de a ocoli veto-ul Ungariei în procesul de aderare la UE a Ucrainei și R. Moldova
Bruxelles-ul a salutat luni planul președintelui Consiliului European, António Costa, de a ocoli veto-ul Ungariei și de a avansa cu dosarele de aderare ale Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană, informează Politico.
Conform propunerii lui Costa, o majoritate calificată de state ar urma să voteze pentru deschiderea așa-numitelor „clustere de negociere” pentru cele două țări. În prezent, regulile existente cer ca toate cele 27 de state membre UE să aprobe fiecare etapă a procesului de aderare.
„Posibilitatea de a conferi Consiliului competența de a decide prin majoritate calificată ar putea fi explorată pentru anumite etape intermediare din procesul de extindere”, a declarat luni Guillaume Mercier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru extindere.
Deși planul lui Costa menține cerința unanimității pentru aprobarea finală a aderării unei țări – păstrând astfel autoritatea colectivă a statelor membre asupra deciziei – reducerea pragului pentru începerea negocierilor ar putea debloca procesul și diminua frustrarea care a cuprins Kiev-ul și Chișinăul. Această măsură ar ajuta țările candidate, precum Ucraina și Republica Moldova, să înceapă reformele de aliniere la standardele UE, chiar dacă unul sau două state se opun oficial demarării negocierilor.
Diplomații europeni văd în propunerea lui Costa o soluție pentru a depăși blocajele repetate impuse de premierul ungar Viktor Orbán, al cărui veto a frânat progresele Ucrainei și Moldovei.
„Atunci când o țară este ținută pe loc fără motive obiective, în ciuda faptului că îndeplinește criteriile, credibilitatea întregului proces de extindere este pusă în pericol”, a subliniat Mercier.
Deși Comisia susține eforturile de accelerare a procesului, aceasta a insistat că decizia de a avansa discuțiile privind aderarea rămâne, în cele din urmă, la latitudinea statelor membre.
„Ține în mod real de statele membre să decidă pașii următori și sperăm să deschidem primul cluster cât mai curând posibil”, a precizat Mercier.
Cluster-ele reprezintă etape esențiale în procesul de aderare la UE, grupând cele 35 de capitole de negociere în șase domenii de politici, precum drepturile fundamentale, piața internă și competitivitatea.
Comisia și-a arătat o anumită deschidere față de extinderea votului cu majoritate calificată în analiza sa de politică pre-extindere publicată anul trecut, după apelurile liderilor europeni pentru un proces de aderare mai rapid.
În discursul său privind Starea Uniunii de la începutul acestei luni, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat, de asemenea, necesitatea de a avansa către votul cu majoritate calificată în anumite domenii, menționând explicit politica externă – dar lăsând deschisă posibilitatea extinderii și în alte arii.
Întrebată dacă extinderea Uniunii ar putea intra în această categorie evocată de von der Leyen, purtătoarea de cuvânt-șef a Comisiei, Paula Pinho, a declarat luni: „Aceasta ar putea, într-adevăr, să fie explorată.”
Bulgaria va opri fluxul de gaze rusești către Ungaria și Slovacia în 2027: Ca stat membru UE, ne aliniem acțiunile la legislația și politicile europene
Bulgaria sprijină planul UE de a pune capăt importurilor de gaze rusești în blocul european până la sfârșitul anului 2027, a declarat ministrul bulgar al Energiei, Zhecho Stankov— o măsură care ar întrerupe efectiv aprovizionarea cu gaz rusesc prin conducte pentru Ungaria și Slovacia.
„În calitate de stat membru al UE, Bulgaria își aliniază acțiunile la legislația și politicile europene, inclusiv la eliminarea treptată (propusă) … până la sfârșitul anului 2027”, a declarat ministrul bulgar al energiei, Zhecho Stankov, pentru Politico.
„Până la 1 ianuarie 2028, se preconizează că va fi eliminat complet consumul de gaze rusești în Europa”, a adăugat el.
Comentariile vin după ce premierul bulgar Rosen Zhelyazkov a declarat miercurea trecută că guvernul său este în favoarea unei eliminări treptate, în urma unui discurs aprins al președintelui american Donald Trump la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, în care a cerut Europei să înceteze achizițiile de energie din Rusia.
„Noi … ne vom alătura deciziilor UE de a înceta contractele pentru utilizarea sau tranzitul gazelor naturale rusești pe termen scurt”, a declarat Zhelyazkov în contextul reuniunii de la New York.
În luna iunie, Bruxelles a prezentat un nou proiect de lege care ar interzice importurile de gaze rusești în blocul european, începând cu contractele pe termen scurt din acest an și eliminând treptat contractele pe termen lung până la sfârșitul anului 2027. Țările UE și Parlamentul European poartă în prezent negocieri paralele cu privire la această propunere.
Sofia găzduiește ultimul punct de intrare rămas pentru fluxurile rusești de gaze naturale în blocul european prin conducta TurkStream, după ce Ucraina a refuzat în ianuarie să reînnoiască un acord de livrare a gazelor naturale ce presupunea tranzitarea teritoriului său. Celelalte rute istorice ale Moscovei către UE sunt fie deteriorate, fie supuse sancțiunilor.
Deși comentariile Bulgariei indică faptul că aceasta va respecta legislația UE, ele sunt susceptibile să provoace o anxietate profundă în Ungaria și Slovacia.
Budapesta și Bratislava — care, în medie, încă își procură 70 % din gazul natural din Rusia — s-au opus mult timp eforturilor UE de a elimina treptat importurile de energie din Rusia, susținând că acest lucru ar duce la creșterea prețurilor, având în vedere că dispun de rute alternative limitate de aprovizionare.
Experții au respins în mare parte aceste afirmații, argumentând că ambele țări pot găsi alternative prin intermediul importurilor de gaze naturale lichefiate care sosesc în porturile UE sau prin transporturi suplimentare prin conducte din Norvegia.
Acesta este un sentiment împărtășit și de Stankov. „Nu se preconizează că Ungaria și Slovacia se vor confrunta cu provocări în materie de securitate energetică ca urmare [a proiectului de lege]”, a afirmat acesta.
Cu toate acestea, ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a declarat joi că Sofia „l-a asigurat că nu va pune Ungaria într-o situație dificilă”, în ciuda interdicției propuse, după ce a discutat cu omologul său bulgar. „Este doar o propunere, nu s-a luat încă nicio decizie”, a adăugat el.
Ungaria și Slovacia nu au puterea de a respinge proiectul de lege al UE, având în vedere că acesta necesită doar o majoritate calificată a țărilor pentru a fi aprobat, spre deosebire de sancțiuni.
China este „singura țară care ar putea impune Rusiei un armistițiu” în Ucraina, afirmă ministrul polonez de externe
China este „singura țară care ar putea impune Rusiei un armistițiu” în Ucraina, a declarat luni ministrul polonez de externe Radosław Sikorski, relatează The Guardian.
Întrebat despre rolul Chinei în conflict, Sikorski a precizat că a auzit de la omologul său chinez Wang Yi că Beijingul „sprijină puternic un armistițiu”.
„Dar, desigur, a spune asta nu este suficient, ar trebui să vedem presiune asupra Rusiei pentru ca armistițiul să aibă loc, și eu personal cred că China este singura țară care ar putea de fapt să forțeze un armistițiu în acest război.”
Radosław Sikorski a amintit că, în ianuarie 2022, înainte de invazia la scară largă, a avut loc o incursiune militară rusă în Kazahstan pentru a interveni în politica internă. „Cred că Beijingul i-a spus Rusiei să plece, altfel vor opri comerțul cu Rusia… și Rusia chiar a plecat”, a explicat el.
„Cred că Rusia depinde acum atât de mult de China, încât China deține o pârghie extrem de puternică, iar întrebarea este dacă va decide să o folosească”, a adăugat ministrul polonez de externe.
El a făcut aceste declarații la Warsaw Security Forum, unde a explicat că recentele incursiuni ale dronelor rusești în Polonia au fost, în opinia sa, „deliberate din partea Rusiei”.
Sikorski a dezvăluit că dronelor le-a fost identificată o singură sursă, diferită de cea a celor îndreptate spre Ucraina, și că „mixul de drone era diferit”, toate fiind neînarmate, dar echipate „cu rezervoare suplimentare de combustibil în loc de focoase”.
„Intenția părea să fie să ne testeze fără a provoca efectiv un război. Cred că rușii au mai făcut o greșeală, deoarece credeau că ne vor diviza, … că vom reacționa cu timiditate și cereri de diminuare a sprijinului nostru pentru Ucraina, dar s-a întâmplat exact contrariul”, a spus acesta.
Săptămâna trecută, ministrul polonez de externe a avertizat Moscova că Rusia nu ar trebui să se plângă la Națiunile Unite dacă rachetele sau aeronavele sale sunt doborâte după ce intră în spațiul aerian al NATO.
Sikorski a vorbit la o sesiune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de la New York. Reuniunea a fost convocată după ce trei avioane militare ruse au intrat timp de 12 minute în spațiul aerian al Estoniei, pe 19 septembrie, înainte de a fi respinse de avioane F-35 italiene aflate în serviciul NATO.
Multiplele incursiuni pe teritoriul NATO au determinat Uniunea Europeană să lanseze discuții privind crearea așa-numitului „zid de drone” pentru a apăra frontiera estică a Europei împotriva Moscovei. Șapte state membre ale UE, inclusiv România, urmează să discute această inițiativă defensivă într-o reuniune online cu Comisia Europeană și Ucraina, vineri.
Viitorul plan european privind locuințele va include măsuri de limitare a speculațiilor imobiliare, anunță comisarul Dan Jorgensen: Criza privind locuințele reprezintă un test decisiv pentru democrația noastră
Viitorul plan al Comisiei Europene ce urmărește să abordeze criza locuințelor în UE a include măsuri de limitare a speculațiilor imobiliare, a anunțat luni comisarul pentru locuințe, Dan Jorgensen, informează Politico Europe.
„În Europa nu este loc pentru speculații egoiste cu privire la o nevoie fundamentală precum locuințele noastre”, a declarat comisarul la o conferință la nivel înalt privind accesibilitatea locuințelor, organizată la Copenhaga, subliniind necesitatea de a combate „financializarea” stocului de locuințe din UE.
Potrivit Eurostat, prețurile locuințelor în UE au crescut cu aproape 60% din 2010, în timp ce costurile chiriei au crescut cu aproape 30%. Experții atribuie această creștere dramatică încetinirii construcțiilor de locuințe sociale și creșterii semnificative a practicilor speculative în zonele urbane, unde numărul locuințelor accesibile a scăzut.
Jorgensen a confirmat că primul plan al UE pentru combaterea crizei — care urmează să fie prezentat în cursul acestui an — va include o revizuire a normelor privind ajutoarele de stat, permițând guvernelor naționale să utilizeze fonduri publice pentru a construi locuințe pentru europenii din clasa mijlocie care nu își permit prețurile de pe piață.
Întrucât fondurile publice nu vor fi suficiente, comisarul a explicat că aceste fonduri vor trebui combinate cu investiții private.
Subliniind că astfel de investiții trebuie să „echilibreze randamentele stabile cu responsabilitatea socială”, el a afirmat că executivul european colaborează cu Banca Europeană de Investiții și cu alte instituții financiare pentru a se asigura că locuințele construite prin scheme public-private sunt cu adevărat accesibile.
Pe lângă măsurile menite să reducă regulile europene și naționale bizantine care întârzie construirea de locuințe noi, Jorgensen a anunțat că viitorul plan va viza și închirierea pe termen scurt.
Transformarea fondului locativ în apartamente turistice este considerată un factor major în creșterea costurilor, autoritățile luând măsuri pentru a interzice complet aceste proprietăți în locuri precum Barcelona. Comisarul s-a angajat să abordeze această problemă „complexă, cu fermitate, dar în mod echitabil”.
„Această criză reprezintă un test decisiv pentru democrația noastră europeană. Este o luptă pe care nu ne putem permite să o pierdem”, a declarat Jorgensen.
Noul plan pentru locuințe la prețuri accesibile a fost anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul său privind Starea Uniunii Europene.
Prin această inițiativă, Comisia Europeană marchează astfel o premieră.
