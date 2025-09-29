Comisia Europeană susține planul lui Antonio Costa de a ocoli veto-ul Ungariei în procesul de aderare la UE a Ucrainei și R. Moldova

Bruxelles-ul a salutat luni planul președintelui Consiliului European, António Costa, de a ocoli veto-ul Ungariei și de a avansa cu dosarele de aderare ale Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană, informează Politico.

Conform propunerii lui Costa, o majoritate calificată de state ar urma să voteze pentru deschiderea așa-numitelor „clustere de negociere” pentru cele două țări. În prezent, regulile existente cer ca toate cele 27 de state membre UE să aprobe fiecare etapă a procesului de aderare.

„Posibilitatea de a conferi Consiliului competența de a decide prin majoritate calificată ar putea fi explorată pentru anumite etape intermediare din procesul de extindere”, a declarat luni Guillaume Mercier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru extindere.

Deși planul lui Costa menține cerința unanimității pentru aprobarea finală a aderării unei țări – păstrând astfel autoritatea colectivă a statelor membre asupra deciziei – reducerea pragului pentru începerea negocierilor ar putea debloca procesul și diminua frustrarea care a cuprins Kiev-ul și Chișinăul. Această măsură ar ajuta țările candidate, precum Ucraina și Republica Moldova, să înceapă reformele de aliniere la standardele UE, chiar dacă unul sau două state se opun oficial demarării negocierilor.

Diplomații europeni văd în propunerea lui Costa o soluție pentru a depăși blocajele repetate impuse de premierul ungar Viktor Orbán, al cărui veto a frânat progresele Ucrainei și Moldovei.

„Atunci când o țară este ținută pe loc fără motive obiective, în ciuda faptului că îndeplinește criteriile, credibilitatea întregului proces de extindere este pusă în pericol”, a subliniat Mercier.

Deși Comisia susține eforturile de accelerare a procesului, aceasta a insistat că decizia de a avansa discuțiile privind aderarea rămâne, în cele din urmă, la latitudinea statelor membre.

„Ține în mod real de statele membre să decidă pașii următori și sperăm să deschidem primul cluster cât mai curând posibil”, a precizat Mercier.

Cluster-ele reprezintă etape esențiale în procesul de aderare la UE, grupând cele 35 de capitole de negociere în șase domenii de politici, precum drepturile fundamentale, piața internă și competitivitatea.

Comisia și-a arătat o anumită deschidere față de extinderea votului cu majoritate calificată în analiza sa de politică pre-extindere publicată anul trecut, după apelurile liderilor europeni pentru un proces de aderare mai rapid.

În discursul său privind Starea Uniunii de la începutul acestei luni, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat, de asemenea, necesitatea de a avansa către votul cu majoritate calificată în anumite domenii, menționând explicit politica externă – dar lăsând deschisă posibilitatea extinderii și în alte arii.

Întrebată dacă extinderea Uniunii ar putea intra în această categorie evocată de von der Leyen, purtătoarea de cuvânt-șef a Comisiei, Paula Pinho, a declarat luni: „Aceasta ar putea, într-adevăr, să fie explorată.”