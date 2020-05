Comisia Europeană susține relansarea economiei UE prin stimularea investițiilor private, consolidând programul InvestEU

România va putea primi o finanțare de până la 4,44 miliarde de euro din cadrul Fondului pentru o tranziție justă de până 40 de miliarde de euro lansat de Comisia Europeană ca parte a planului său de recuperare economică de 750 de miliarde de euro prezentat miercuri. Cu o finanțare de până la 4,44 miliarde de euro, România va putea beneficia de a treia cea mai mare alocare propusă de Comisia Europeană, după Polonia (8 miliarde de euro) și Germania (5,15 miliarde de euro).

Informația a fost publicată de comisarul european pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, într-un mesaj pe contul său de Twitter.

