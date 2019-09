Comisia Europeană, tot mai sceptică în privința unei ieșiri ordonate a Regatului Unit din UE: Un Brexit fără acord este ”o posibilitate foarte clară”

Președinta aleasă a Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul de Stat al SUA Mike Pompeo au avut luni o primă întâlnire pentru a repune relația transatlantică pe un făgaș de cooperare și mai puțină tensiune, relație marcată în ultimii ani de dispute pe teme comerciale și pe marile dosare internaționale.

”Sunt bucuroasă să-l întâlnesc pe secretarul de Stat Mike Pompeo la Bruxelles. Este important să ne cunoaștem mai bine și să discutăm despre relația transatlantică dintre UE și SUA”, a scris Ursula von der Leyen, pe Twitter.

I’m happy to welcome @SecPompeo to Brussels. Great to getting to know each other better and talking to him about the #transatlantic relationship between the #EU and #US. 🇪🇺🇺🇸 pic.twitter.com/YQrOosx2eH

