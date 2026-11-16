Comisia Europeană: UE este pregătită să își acopere necesarul de electricitate în iarna 2026–2027, dar persistă riscuri în unele sisteme slab interconectate sau izolate

Uniunea Europeană este pregătită să își acopere necesarul de energie electrică în iarna 2026–2027, însă situația trebuie monitorizată îndeaproape, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene privind evaluarea realizată împreună cu experții naționali și reprezentanții sectorului în cadrul Grupului de coordonare pentru energie electrică.

Reunit la 12 noiembrie, grupul a analizat pregătirea sistemului electric pentru sezonul rece, inclusiv pe baza raportului de perspectivă pentru iarnă al Rețelei Europene a Operatorilor de Transport și de Sistem de Energie Electrică (ENTSO-E), publicat vineri, 13 noiembrie.

Deși nivelurile rezervelor de apă din acumulările hidroenergetice sunt mai scăzute decât anterior, iar lucrările de mentenanță planificate la centralele nucleare vor reduce ușor disponibilitatea acestora, situația generală este estimată să rămână stabilă pe parcursul iernii.

Comisia Europeană a subliniat necesitatea continuării monitorizării și a menținerii unei coordonări strânse între actorii implicați.

Executivul european a salutat concluziile raportului ENTSO-E, potrivit căruia UE ar urma să dispună de resurse suficiente pentru a răspunde cererii de energie electrică în sezonul rece. Evaluarea confirmă încrederea în securitatea aprovizionării Europei, deși persistă unele riscuri în anumite zone.

Acestea sunt concentrate în special în sistemele slab interconectate sau izolate. În Cipru, aprovizionarea depinde exclusiv de producția internă. În Irlanda și Malta, riscurile sunt reduse semnificativ de resursele de rezervă disponibile în afara pieței. Riscuri limitate apar și în Finlanda, estul Danemarcei și Irlanda de Nord.

ENTSO-E avertizează că situația poate deveni mai dificilă dacă cererea, condițiile meteorologice, disponibilitatea producției sau schimburile transfrontaliere diferă de ipotezele evaluării. Cooperarea transfrontalieră va fi esențială pentru menținerea echilibrului dintre producție și consum.

Totuși, situația rămâne dificilă în Ucraina și Republica Moldova, în special în cazul Ucrainei, pe fondul atacurilor țintite continue asupra infrastructurii energetice critice.

Raportul precizează că evaluarea pentru Ucraina nu include avariile provocate de noi acțiuni de război asupra sistemului electric, astfel încât situația se poate schimba în orice moment.

Republica Moldova este vulnerabilă din cauza indisponibilității unor capacități importante de producție pe gaze și a dependenței de importuri. ENTSO-E evidențiază dependența de interconexiunea Isaccea–Vulcănești cu România și expunerea la perturbările sistemului ucrainean.

Pentru cele două țări, securitatea aprovizionării cu energie electrică în această iarnă va depinde de condițiile meteorologice, de starea infrastructurii critice și de disponibilitatea interconexiunilor cu UE.

Membrii grupului și-au exprimat solidaritatea cu Ucraina și Republica Moldova și au reafirmat importanța continuării asistenței tehnice și a coordonării regionale. Comisia subliniază că acestea, alături de solidaritatea europeană, rămân esențiale pentru susținerea securității aprovizionării cu electricitate în cele două țări.