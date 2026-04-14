Comisia Europeană: UE nu se confruntă cu deficit de kerosen, dar ar putea apărea probleme legate de aprovizionare în viitorul apropiat

© Aeroportul Transilvania/ Facebook

În acest moment nu există deficit de kerosen în Uniunea Europeană, dar problemele legate de aprovizionare ar putea apărea și situația rămâne o preocupare majoră, a anunțat, marți, Comisia Europeană, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Companiile aeriene europene au cerut Uniunii Europene să intervină cu măsuri de urgență pentru a ține sub control efectele războiului din Iran, inclusiv închiderea spațiilor aeriene, dar și sporirea temerilor privind deficitul de combustibil de avion, conform unui document analizat de Reuters.

„Nu există nicio dovadă în prezent că UE s-ar confrunta cu un deficit de combustibil, dar în viitorul apropiat ar putea apărea probleme legate de aprovizionare”, le-a spus jurnaliștilor un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

„Aprovizionarea cu țiței a rafinăriilor europene rămâne stabilă, nu este necesară eliberarea de stocuri suplimentare în acest moment. Totuși, aceasta rămâne preocuparea noastră principală”, a adăugat oficialul.

Conflictul din Orientul Mijlociu a scumpit petrolul și a închis spațiile aeriene, provocând probleme companiilor de zbot. O provocare majoră pentru transportatori este gestionarea costurilor volatile cu combustibilul, având în vedere restricțiile din jurul Strâmtorii Ormuz. Luna trecută, companiile aeriene membre Airlines 4 Europe (A4E) au avertizat că vor trebui să transfere costurile suplimentare pe seama pasagerilor.

Îngrijorările legate de aprovizionarea cu combustibil pentru avioane cresc pe măsură ce se apropie sezonul aglomerat de călătorii estivale, ACI Europe avertizând asupra unei penurii sistemice de combustibil în regiune peste trei săptămâni, dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată până atunci.

Exercițiul "Eastern Phoenix 2026", lansat la Capu Midia: NATO, România și industria de apărare testează tehnologii de combatere a dronelor
Victor Negrescu solicită deschiderea negocierilor pe clustere pentru aderarea R. Moldova la UE: Alegerile din Ungaria oferă o nouă fereastră de oportunitate
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

