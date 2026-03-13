Comisia Europeană: UE nu se confruntă în prezent cu riscuri pentru aprovizionarea cu petrol și gaze, în contextul blocadei din Strâmtoarea Ormuz

Comisia Europeană a transmis vineri că statele membre ale Uniunii Europene nu observă în acest moment riscuri pentru securitatea aprovizionării cu petrol și gaze, în pofida perturbărilor din Orientul Mijlociu și a blocadei din Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit unui comunicat al executivului european, evaluarea a fost realizată în cadrul unor reuniuni ad-hoc separate ale Grupului de coordonare pentru gaze și ale Grupului de coordonare pentru petrol, organizate pentru a analiza impactul situației din regiune asupra securității energetice a Uniunii.

În cadrul discuțiilor, statele membre au confirmat că, în prezent, nu există semne ale unor probleme privind aprovizionarea. Stocurile de petrol rămân la un nivel ridicat, iar nivelul de umplere a depozitelor de gaze din Uniunea Europeană se menține stabil.

În același timp, țările UE au subliniat că cadrul de reglementare oferă suficientă flexibilitate, iar depozitele de gaze nu trebuie reumplute „cu orice preț”.

Grupul de coordonare pentru petrol a salutat decizia Agenției Internaționale pentru Energie privind eliberarea a 400 milioane de barili de petrol din rezervele strategice, apreciind caracterul voluntar al măsurii și flexibilitatea în ceea ce privește momentul aplicării acesteia, dar a solicitat totodată o evaluare a impactului pe termen mediu asupra securității aprovizionării.

Comisia Europeană a precizat că va continua să monitorizeze evoluțiile și să mențină un dialog constant cu statele membre și cu actorii de pe piață.

În cazul în care blocada iraniană din Strâmtoarea Ormuz se prelungește sau apar alte perturbări ale fluxurilor energetice, securitatea aprovizionării Uniunii Europene cu petrol și gaze va fi reevaluată, se arată în comunicat.

Următoarea reuniune a Grupului de coordonare pentru petrol este programată pentru 19 martie, iar cea a Grupului de coordonare pentru gaze pentru 26 martie.



