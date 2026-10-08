Comisia Europeană urmărește dezvoltarea în comun a unor capabilități anti-dronă la costuri reduse: Ar trebui să fie un proiect comun între România, Polonia, Ungaria și alte state membre

*Corespondență Bruxelles

Comisia Europeană încearcă să identifice capabilități anti-dronă care să permită neutralizarea dronelor la costuri reduse și să fie dezvoltate în comun de statele membre, inclusiv România, Polonia și Ungaria, a declarat joi Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, apărare și spațiu. Sistemele vizate nu sunt încă operaționale, iar instituția facilitează dialogul dintre state pentru accelerarea acestui proces.

Întrebat despre progresele realizate, Regnier a explicat că proiectul anunțat inițial de comisarul Andrius Kubilius sub denumirea „Drone Wall” („Zidul împotriva dronelor”) este numit în prezent „Drone Defence Initiative” („Inițiativa de apărare împotriva dronelor”). Acesta trebuie să răspundă nevoii de a detecta și identifica dronele înainte de intrarea lor în spațiul unui stat membru, de a le monitoriza și urmări, apoi de a le doborî.

„Ultima parte, cea mai dificilă, este că trebuie să le putem doborî într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor. Neutralizarea lor într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor este provocarea cu care ne confruntăm în prezent. Aici încercăm să identificăm capabilități care ar trebui dezvoltate în sinergie între statele membre, pentru a dezvolta sisteme și sisteme anti-dronă care să poată doborî aceste drone, dar nu doar în România. Acesta ar trebui să fie un proiect comun între România, Polonia, Ungaria și alte state”, a explicat Regnier.

Purtătorul de cuvânt a subliniat că fondurile europene urmăresc achiziții comune, iar protecția trebuie să acopere întregul flanc estic. El a evocat și necesitatea unor sisteme care să protejeze flancul sudic sau cel nordic, în contextul amenințărilor asociate flotei din umbră.

„Împreună cu celelalte state membre, trebuie să accelerăm. Trebuie să fim mult mai eficienți și mai rapizi pentru ca aceste sisteme să devină operaționale. Nu este încă cazul. Așadar, Comisia depune din nou eforturi pentru a juca acest rol de facilitator, facilitând dialogul dintre statele membre pentru ca aceste sisteme să devină operaționale. Dar nu am ajuns încă acolo”, a declarat Thomas Regnier.

Oficialul a prezentat și cooperarea cu Ucraina drept o componentă a efortului de dezvoltare a capacităților europene.

„Suntem în contact cu Ucraina. Cred că, din păcate, avem multe de învățat de la Ucraina în ceea ce privește capabilitățile anti-dronă. Am creat o alianță pentru drone cu Ucraina. Practic, șapte producători de drone și companii din Europa vor lucra într-o alianță cu șapte companii din Ucraina specializate în drone”, a spus Regnier.

Cooperarea urmărește combinarea experienței ucrainene în producția de drone la costuri reduse cu tehnologiile și capacitatea de inovare europene, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale.

„Problema pe care o avem în Europa este că există două domenii extrem de importante, apărarea și digitalul, care nu comunică între ele. Industria tehnologică trebuie să comunice cu industria de apărare pentru a o moderniza”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.