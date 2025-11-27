Comisia Europeană va acorda anul viitor sprijin financiar țărilor baltice afectate de efectele economice ale sancțiunilor UE împotriva Rusiei

Comisia Europeană va acorda anul viitor un ajutor financiar țărilor baltice care suferă daune economice colaterale ca urmare a sancțiunilor impuse de UE împotriva Rusiei, relatează Politico Europe.

Regiunea este afectată în mod deosebit de scăderea turismului și a investițiilor, precum și de prăbușirea comerțului transfrontalier.

Comisarul pentru regiuni, Raffaele Fitto, conduce planul, care vizează relansarea economiilor Finlandei și ale vecinilor săi baltici, potrivit diplomaților și oficialilor Comisiei care au primit anonimatul pentru a putea vorbi liber.

Destinatarii vizați se îndreaptă și ei spre Bruxelles cu o listă lungă de dorințe, sperând că planul lui Fitto va relansa economiile lor. Preocupările lor vor fi în centrul atenției în cadrul summitului liderilor din țările est-europene, care va avea loc la Helsinki pe 16 decembrie.

„Vrem să acordăm o atenție specială regiunii noastre — flancul estic, inclusiv Lituania — pentru că vedem impactul negativ generat de situația geopolitică”, a declarat ministrul pentru afaceri europene al Lituaniei, Sigitas Mitkus, într-un interviu acordat Politico la începutul acestei luni. „Uneori este dificil să îi convingem (pe investitori) că dispunem de toate facilitățile necesare.”

În schimb, scepticii avertizează că orice sprijin financiar imediat pe care Fitto îl poate oferi va fi modest, având în vedere amploarea provocării și faptul că bugetul pe șapte ani al UE se apropie de final.

UE a adoptat 19 pachete de sancțiuni împotriva Moscovei, în încercarea de a paraliza economia de război a Rusiei, care finanțează invazia Kremlinului în Ucraina din februarie 2022.

În acest context, Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania au avut toate de suferit. Dacă amenințarea unei invazii din partea Kremlinului a descurajat turiștii și investitorii, sancțiunile au sufocat comerțul transfrontalier cu Rusia, iar situația a fost agravată de inflația galopantă de după pandemie. Scăderea prețurilor la locuințe a făcut, de asemenea, mai dificil pentru companii să ofere garanții pentru a obține credite bancare.

„Oamenii care aveau conexiuni transfrontaliere cu anumite consecințe economice le-au pierdut”, a declarat Jürgen Ligi, ministrul de finanțe al Estoniei.

Potrivit celei mai recente prognoze a Comisiei, Estonia este așteptată să înregistreze o creștere de doar 0,6% în 2025 — mult sub media UE — deși activitatea economică ar urma să se redreseze în 2026 și 2027.

Un alt semn al tensiunilor financiare este faptul că Finlanda a încălcat regulile Comisiei privind cheltuielile în 2025, din cauza cheltuielilor excesive și a încetinirii economice cauzate de război.

„Vom recunoaște situația economică dificilă cu care se confruntă Finlanda, inclusiv contextul geopolitic și închiderea frontierei cu Rusia”, a declarat marți comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis.

Însă opțiunile lui Fitto ar putea fi limitate până la adoptarea noului buget pe șapte ani al blocului, cunoscut sub numele de cadrul financiar multianual (CFM), care va intra în vigoare în 2028.

Oficialii din statele din prima linie explorează alte opțiuni. Acestea includ relaxarea de către Bruxelles a regulilor privind ajutoarele de stat, astfel încât acestea să poată subvenționa firmele aflate în dificultate, și obținerea de garanții din partea Băncii Europene de Investiții pentru companiile care doresc să investească în regiune.

Deși strategia viitoare va atrage atenția asupra acestor probleme, oficialii recunosc în privat că este puțin probabil să se mobilizeze suficiente fonduri pentru a le rezolva imediat.