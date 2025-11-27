COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană va acorda anul viitor sprijin financiar țărilor baltice afectate de efectele economice ale sancțiunilor UE împotriva Rusiei
Comisia Europeană va acorda anul viitor un ajutor financiar țărilor baltice care suferă daune economice colaterale ca urmare a sancțiunilor impuse de UE împotriva Rusiei, relatează Politico Europe.
Regiunea este afectată în mod deosebit de scăderea turismului și a investițiilor, precum și de prăbușirea comerțului transfrontalier.
Comisarul pentru regiuni, Raffaele Fitto, conduce planul, care vizează relansarea economiilor Finlandei și ale vecinilor săi baltici, potrivit diplomaților și oficialilor Comisiei care au primit anonimatul pentru a putea vorbi liber.
Destinatarii vizați se îndreaptă și ei spre Bruxelles cu o listă lungă de dorințe, sperând că planul lui Fitto va relansa economiile lor. Preocupările lor vor fi în centrul atenției în cadrul summitului liderilor din țările est-europene, care va avea loc la Helsinki pe 16 decembrie.
„Vrem să acordăm o atenție specială regiunii noastre — flancul estic, inclusiv Lituania — pentru că vedem impactul negativ generat de situația geopolitică”, a declarat ministrul pentru afaceri europene al Lituaniei, Sigitas Mitkus, într-un interviu acordat Politico la începutul acestei luni. „Uneori este dificil să îi convingem (pe investitori) că dispunem de toate facilitățile necesare.”
În schimb, scepticii avertizează că orice sprijin financiar imediat pe care Fitto îl poate oferi va fi modest, având în vedere amploarea provocării și faptul că bugetul pe șapte ani al UE se apropie de final.
UE a adoptat 19 pachete de sancțiuni împotriva Moscovei, în încercarea de a paraliza economia de război a Rusiei, care finanțează invazia Kremlinului în Ucraina din februarie 2022.
În acest context, Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania au avut toate de suferit. Dacă amenințarea unei invazii din partea Kremlinului a descurajat turiștii și investitorii, sancțiunile au sufocat comerțul transfrontalier cu Rusia, iar situația a fost agravată de inflația galopantă de după pandemie. Scăderea prețurilor la locuințe a făcut, de asemenea, mai dificil pentru companii să ofere garanții pentru a obține credite bancare.
„Oamenii care aveau conexiuni transfrontaliere cu anumite consecințe economice le-au pierdut”, a declarat Jürgen Ligi, ministrul de finanțe al Estoniei.
Potrivit celei mai recente prognoze a Comisiei, Estonia este așteptată să înregistreze o creștere de doar 0,6% în 2025 — mult sub media UE — deși activitatea economică ar urma să se redreseze în 2026 și 2027.
Un alt semn al tensiunilor financiare este faptul că Finlanda a încălcat regulile Comisiei privind cheltuielile în 2025, din cauza cheltuielilor excesive și a încetinirii economice cauzate de război.
„Vom recunoaște situația economică dificilă cu care se confruntă Finlanda, inclusiv contextul geopolitic și închiderea frontierei cu Rusia”, a declarat marți comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis.
Însă opțiunile lui Fitto ar putea fi limitate până la adoptarea noului buget pe șapte ani al blocului, cunoscut sub numele de cadrul financiar multianual (CFM), care va intra în vigoare în 2028.
Oficialii din statele din prima linie explorează alte opțiuni. Acestea includ relaxarea de către Bruxelles a regulilor privind ajutoarele de stat, astfel încât acestea să poată subvenționa firmele aflate în dificultate, și obținerea de garanții din partea Băncii Europene de Investiții pentru companiile care doresc să investească în regiune.
Deși strategia viitoare va atrage atenția asupra acestor probleme, oficialii recunosc în privat că este puțin probabil să se mobilizeze suficiente fonduri pentru a le rezolva imediat.
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Teresa Ribera acuză administrația Trump că se folosește de „șantaj” în negocierile comerciale pentru a forța UE să dilueze Legea privind piețele digitale
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Teresa Ribera a lansat un atac virulent la adresa administrației Trump, acuzând Washingtonul că folosește „șantajul” pentru a forța UE să-și dilueze regulamentul în domeniul tehnologiei.
Secretarul pentru comerț Howard Lutnick a declarat luni la Bruxelles că SUA ar putea modifica abordarea sa privind tarifele la oțel și aluminiu dacă UE își va reconsidera regulile digitale. Oficialii europeni au interpretat remarca sa ca fiind îndreptată împotriva regulamentelor emblematice ale UE în domeniul tehnologiei, inclusiv Legea privind piețele digitale (DMA).
„Este șantaj. Faptul că aceasta este intenția lor nu înseamnă că acceptăm acest tip de șantaj”, a declarat comisarul spaniol într-un interviu acordat miercuri publicației Politico.
Ribera a declarat că regulamentul digital al UE nu ar trebui să aibă nicio legătură cu negocierile comerciale. Echipa lui Donald Trump încearcă să revizuiască acordul-cadru comercial pe care l-a încheiat cu von der Leyen în iulie, la complexul său de golf din Scoția.
Intervenția survine într-un moment delicat al negocierilor comerciale în curs. Washingtonul consideră că DMA este discriminatoriu, deoarece marile platforme tehnologice pe care le reglementează — precum Microsoft, Google sau Amazon — sunt aproape toate americane. De asemenea, Washingtonul contestă Legea serviciilor digitale, care urmărește să limiteze discursurile ilegale online, considerând-o concepută pentru a restricționa rețelele sociale precum X, deținută de Elon Musk.
Ribera a declarat că regulile sunt o chestiune de suveranitate și nu ar trebui să fie incluse în sfera negocierilor comerciale.
„Respectăm regulile, indiferent de regulile pe care le au pentru piața lor: piața digitală, sectorul sănătății, oțelul, orice… mașini, standarde. Este problema lor. Este reglementarea și suveranitatea lor. Așa stau lucrurile și aici”, a spus ea referindu-se la SUA.
Ribera, împreună cu șefa departamentului tehnologic al UE, Henna Virkkunen, supraveghează DMA, care controlează comportamentul marilor platforme digitale și urmărește să mențină concurența loială.
Ea a comentat cu fermitate declarațiile făcute de Lutnick după întâlnirea cu oficialii și miniștrii UE de luni, afirmând că „regulamentul digital european nu este negociabil”.
Luni, ea a prezentat omologilor săi americani pachetul de simplificare al UE, inclusiv propunerea omnibus digitală.
Pachetul a fost prezentat ca o inițiativă centrată pe UE pentru reducerea birocrației, dar interpretat de unii ca o încercare de a răspunde preocupărilor marilor companii tehnologice americane în ceea ce privește reglementarea.
Comisia Europeană cere explicații platformei Shein privind comercializarea de produse ilegale, în temeiul Actului privind serviciile digitale
Comisia Europeană a cerut oficial platformei Shein să ofere informații, în baza Actului privind serviciile digitale (DSA), după ce au apărut indicii preliminare că pe platformă sunt comercializate produse ilegale, potrivit comunicatului oficial.
În urma vânzării unor produse ilegale în Franța și a mai multor rapoarte publice, Comisia Europeană suspectează că sistemul Shein ar putea reprezenta un risc sistemic pentru consumatori în întreaga Uniune Europeană.
Comisia solicită oficial platformei să furnizeze informații detaliate și documente interne privind modul în care se asigură că minorii nu sunt expuși la conținut neadecvat vârstei — în special prin măsuri de verificare a vârstei — precum și modul în care Shein previne circulația produselor ilegale pe platformă.
Citiți și: Shein refuză audierea în Parlamentul francez, în timp ce Legislativul European pregătește o rezoluție privind protecția consumatorilor și vânzarea ilegală de produse online
De asemenea, Comisia solicită clarificări privind eficacitatea măsurilor de reducere a riscurilor pe care Shein susține că le-a implementat.
DSA obligă platformele online foarte mari (VLOP), precum Shein, să evalueze și să atenueze în mod adecvat riscurile sistemice — inclusiv riscurile pentru minori sau răspândirea conținutului ilegal — care pot rezulta din sistemele lor, precum și din designul sau funcționarea serviciilor oferite.
Comisia monitorizează activ conformitatea VLOP-urilor, inclusiv Shein, cu obligațiile care le revin în temeiul DSA în întreaga Uniune Europeană și este pregătită să acționeze. Aceasta este a treia solicitare de informații trimisă către Shein.
Orice acord de pace trebuie să includă garanții de securitate solide, afirmă Ursula von der Leyen: Securitatea Ucrainei și a Europei trebuie garantată pe termen lung
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat în plenul Parlamentului European poziția Uniunii Europene față de planul Statelor Unite pentru încheierea războiului din Ucraina și angajamentul ferm al Europei pentru o pace justă și durabilă.
„O pace justă și durabilă. Aceasta este dorința noastră comună. O pace care să oprească crimele. Una care să nu creeze un precedent periculos. Una care să garanteze securitatea și drepturile suverane ale Ucrainei pe termen lung. Și care să asigure o arhitectură robustă de securitate pentru Europa. De aceea salutăm eforturile conduse de președintele Trump. După luni de discuții, este important că s-a început lucrul pe un text concret. Desigur, știm că este nevoie de și mai mult efort. Dar cred că – datorită muncii depuse în ultimele zile la Geneva de Ucraina, Statele Unite și noi, europenii – avem acum un punct de plecare. Frontul nostru unit, vocea noastră unitară și obiectivul nostru comun trebuie să continue să ghideze munca la nivel european”, a spus von der Leyen.
Ursula von der Leyen a declarat că orice acord de pace trebuie să pornească de la garanții de securitate solide, capabile să protejeze pe termen lung atât Ucraina, cât și Europa. Ea a subliniat că suveranitatea Ucrainei este inviolabilă, iar granițele sale nu pot fi modificate prin forță.
„Așadar, Ucraina are nevoie de garanții de securitate solide, pe termen lung și credibile, ca parte a unui pachet mai amplu care să descurajeze orice atac viitor al Rusiei. Iar orice acord de pace trebuie, în mod clar, să garanteze securitatea europeană pe termen lung”, a punctat președinta Comisiei Europene.
With the work done in Geneva as Europeans, and with Ukraine and the US, we now have a starting point.
I will outline some of the core priorities of Europe going forward ↓ https://t.co/NbTv2lIkTI
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2025
Totodată, aceasta a accentuat că suveranitatea înseamnă și dreptul de a-ți decide propriul viitor. „Ucraina a ales destinul european. Această alegere a condus deja la integrarea parțială în piața unică și în baza noastră industrială de apărare”, a spus ea.
A altă prioritate, potrivit președintei Comisiei Europene, este acoperirea nevoilor financiare ale Ucrainei. Von der Leyen a subliniat că, în absența unei intenții reale din partea Rusiei de a se angaja în discuții de pace, devine evident că Europa trebuie să ajute Ucraina să se apere, asigurându-i resursele financiare necesare pentru anii 2026–2027.
„Pe acest subiect, noi, Comisia, am prezentat un document cu opțiuni. Acesta include o opțiune privind activele rusești imobilizate. Și, stimați deputați, pentru a fi foarte clară – nu văd niciun scenariu în care contribuabilii europeni să fie singurii care plătesc nota de plată. Acest lucru nu este acceptabil. De asemenea, trebuie să fie limpede și un alt lucru – orice decizie în acest sens trebuie luată în conformitate cu regulile jurisdicțiilor competente și cu respectarea dreptului european și internațional”, a adăugat Ursula von der Leyen.
De asemenea, ea a afirmat că, indiferent de forma pe care o va avea un viitor tratat de pace, „este evident că o mare parte a implementării acestuia va reveni Uniunii Europene și partenerilor săi din NATO.”
„Fie că vorbim despre garanții de securitate, sancțiuni, finanțarea reconstrucției Ucrainei, integrarea în Piața Unică sau aderarea la UE. Un principiu este deja acceptat: nimic despre Ucraina fără Ucraina. Nimic despre Europa fără Europa. Nimic despre NATO fără NATO”, a explicat von der Leyen.
Ultima prioritate asupra căreia von der Leyen a insistat a fost întoarcerea fiecărui copil ucrainean răpit de Rusia. Ea a subliniat că zeci de mii de copii au fost smulși din familiile lor și duși în Rusia, iar Europa nu îi va uita și nu va renunța la eforturile de a-i readuce acasă.
„Vorbim despre zeci de mii de băieți și fete al căror destin este necunoscut. Copii ținuți captivi de Rusia în Rusia. Nu îi vom uita. Sunt mii de mame și tați care nu au încetat nicio clipă să spere și să lupte pentru a-și aduce copiii acasă. Iar Europa nu va renunța niciodată la sprijinirea acestor eforturi”, a continuat Ursula von der Leyen.
În încheierea discursului său, von der Leyen a subliniat că zilele care urmează sunt pline de pericole – în primul rând pentru poporul Ucrainei, care continuă să se confrunte zilnic cu atacuri.
„Da, situația este complexă. Da, situația este volatilă. Da, situația este periculoasă. Dar cred că există și o oportunitate reală de a face progrese. Până acum nu am văzut niciun semn din partea Rusiei care să indice o dorință autentică de a pune capăt acestui conflict. Prin urmare, trebuie să menținem presiunea asupra Rusiei. Dar este, de asemenea, de datoria noastră să ne implicăm în toate eforturile care pot aduce o pace justă și durabilă. Știm că nu va fi ușor. Dar trebuie să găsim o cale de a merge înainte. O cale de a opri crimele. De a ajuta Ucraina să reconstruiască. De a readuce copiii acasă și de a reuni familiile”, a conchis Ursula von der Leyen.
SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, care urmează să se întâlnească luna aceasta la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a încheia un acord în acest sens.
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a discutat cu Stéphane Séjourné despre capacitatea României de a „contribui direct la noul model industrial european”: Trebuie să fim parte din deciziile europene importante
România a primit avizul formal din partea Grupului de lucru OCDE pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale
Ambasada SUA: American Councils și Ministerul Educației și Cercetării din România au semnat un acord istoric de co-finanțare pentru programul FLEX
Piața Unică a UE – garanția securității energetice
Boeing va construi elicoptere de atac Apache în Polonia în cadrul unui contract atribuit de Armata SUA de 4,7 miliarde de dolari
Servicii de plată: Consiliul UE și Parlamentul European convin să intensifice lupta împotriva fraudei și să sporească transparența
Rusia trebuie să-și reducă puterea militară și să facă concesii serioase pentru o „pace justă și durabilă” în Ucraina, subliniază Kaja Kallas: Accentul trebuie pus pe ce trebuie să facă agresorul, nu pe ce trebuie să sacrifice victima
Secretarul de stat Luca Niculescu a preluat, în numele MAE, președinția Inițiativei Central Europene, pe care România o va exercita în 2026
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
