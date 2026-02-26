Comisia Europeană va analiza solicitările României privind plățile din PNRR, au convenit von der Leyen și Bolojan. Șefa Comisiei salută traiectoria de reducere a deficitului a guvernului de la București

Premierul Ilie Bolojan a discutat joi, la Bruxelles, cu președinta Ursula von der Leyen despre stadiul implementării PNRR, cererile de plată 3 și 4 și reformele asumate de România, inclusiv cele privind pensiile magistraților și decarbonizarea, dar și despre consolidarea industriei de apărare și sprijinul destinat statelor de pe flancul estic. Potrivit unui comunicat al Guvernului, șefa Comisiei Europene a apreciat progresele făcute de Guvern, menținerea traiectoriei de reducere a deficitului și implicarea României în programele SAFE și EastInvest, dedicate dezvoltării și rezilienței economice și de securitate a regiunii.

Palatul Victoria arată că prim-ministrul a prezentat stadiul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, cu accent asupra îndeplinirii jaloanelor referitoare la reforma pensiilor magistraților și la procesul de decarbonizare.

Cei doi oficiali au convenit că la nivelul Comisiei Europene vor fi analizate solicitările României, în vederea adoptării deciziei finale privind cererile de plată 3 și 4, urmând să transmită un răspuns, în prima parte a lunii martie.

PM @Bolojan: Very good meeting with President @vonderleyen to discuss the Romanian Government’s progress on budget, reforms, and investments.

We are committed to efficiently using EU funds to support the relaunch of economic growth. pic.twitter.com/eI99idmTRd — Guvernul României (@GuvernulRo) February 26, 2026

De altfel, vizita la Bruxelles are loc după decizia Curții Constituționale a României prin care legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților a fost declarată constituțională. Decizia Curții a venit după ce, la începutul lunii februarie, premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare CCR în care avertiza că o nouă amânare a pronunțării ar putea duce la pierderea a peste 230 milioane de euro din fondurile alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

La întâlnirea cu premierul Bolojan, președinta Comisiei Europene a apreciat reformele adoptate de Guvern și faptul că România se menține pe traiectoria asumată privind reducerea deficitului bugetar.

În cadrul întrevederii, prim-ministrul României a punctat progresele în implementarea programului SAFE și a apreciat instrumentele financiare pe care Comisia Europeană le dezvoltă și le pune la dispoziția statelor membre pentru dezvoltarea propriilor industrii de apărare.

În acest context, premierul Bolojan a salutat inițiativele legate de dezvoltarea și reziliența economică pentru statele membre de pe flancul estic.

La rândul său, președinta Ursula von der Leyen a apreciat pașii importanți făcuți de România în implementarea programului SAFE, precum și interesul față de instrumentele financiare inițiate de Comisie și puse la dispoziția statelor membre pentru dezvoltarea propriilor industrii de apărare. Totodată, președinta Comisiei Europene a apreciat eforturile României în promovarea proiectelor EastInvest, o inițiativă menită să faciliteze accesul la sprijin sub formă de împrumuturi pentru statele membre ale Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia, cu Belarus și cu Ucraina.

Citiți și România va produce medicamente critice, vaccinuri și antibiotice inovatoare la Iași, afirmă Ursula von der Leyen cu ocazia lansării la Bruxelles a mecanismului EastInvest

După întrevedere, Ursula von der Leyen și Ilie Bolojan au participat la evenimentul la nivel înalt de lansare a Comunicării privind regiunile de frontieră estice, alături de prim-miniștrii Letoniei, Estoniei și Lituaniei și de președinta Băncii Europene de Investiții.

Evenimentul s-a încheiat cu semnarea Declarației de intenție privind înființarea Facilității EastInvest, ca semnal de angajament comun pentru transpunerea priorităților strategice în sprijin concret pentru investițiile din regiunile de frontieră estice, printr-o cooperare strânsă între UE, actorii financiari internaționali și naționali.

România intră astfel în mecanismul european EastInvest, o platformă de finanțare vizând investiții de cel puțin 28 miliarde euro pentru regiunile de frontieră estică ale UE.

EastInvest reunește Grupul BEI, instituții financiare internaționale, precum și bănci naționale și regionale de promovare din statele membre vizate.

Participarea României la platforma EastInvest se va face prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare.