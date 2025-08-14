ROMÂNIA
Comisia Europeană va aproba forma renegociată a PNRR în luna septembrie, anunță Dragoș Pîslaru. Guvernul a adoptat lista revizuită a investițiilor și componentelor
Guvernul a adoptat memorandumul care confirmă rezultatele pre-acordului cu Comisia Europeană în ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență, a cărui valoare actualizată este de 21,62 de miliarde de euro, menținându-se valoarea inițială a componentei nerambursabile de 13,56 miliarde de euro, cu o scădere a părții de împrumuturi la 8.06 miliarde de euro.
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a făcut acest anunț într-o conferință de presă organizată la finalul ședinței de guvern de joi.
„Astăzi mai îndeplinim o bornă importantă din implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, care nu doar că nu se oprește, ci se accelerează cu această ocazie. După cum am anunțat deja public, avem un pre-acord cu Comisia Europeană pe această formă de renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență. Pentru a aduce claritate, inclusiv în spațiul public și în relația între autoritățile publice, cu privire la ce rămâne în PNRR și modul în care ne asumăm împărțirea între componenta de grant nerambursabilă și de împrumuturi, astăzi am adoptat Memorandumul care confirmă în ședință de Guvern rezultatele acestui pre-acord. Noua alocare agreată cu Comisia Europeană, vă readuc aminte că este de 21,62 miliarde de euro, din care integral componenta de nerambursabil, de 13,56 miliarde de euro, și 8,06 miliarde de euro împrumuturi’, a spus Pîslaru.
Ministrul a amintit că România a urmărit în negocieri să asigure integral componenta de granturi, explicând că orice alocare „pe componenta de împrumuturi se duce direct în deficit”.
El a dezvăluit că executivul european urmează să aprobe versiunea renegociată a PNRR în luna septembrie, urmând ca statele membre, în cadrul reuniunii ECOFIN din 20 octombrie, statele membre să ofere aprobarea finală.
„Așa cum vă puteți da seama, orice alocare pe componenta de împrumuturi se duce direct în deficit și pentru acest motiv ne-am limitat la o valoare mai redusă pe componenta de împrumuturi. Ceea ce am adoptat în memorandum este lista integrală a investițiilor și a componentelor din PNRR, astfel încât în acest moment există predictibilitate. Astfel urmează ca în luna septembrie, ca urmarea schimburilor oficiale de documente, Comisia Europeană să aprobe această versiune renegociată, iar pe data de 20 octombrie, în ședința ECOFIN, Consiliul să ofere aprobarea finală. Memorandumul servește ca o bază legală intermediară până la momentul în care vom avea confirmarea la nivel de Consiliu, în momentul în care avem un nou CID, așa cum se numește, cadrul de lucru pe regulamentul care ne oferă, de fapt, cadrul legislativ pentru PNRR”, explicat Pîslaru.
Acesta a detaliat că, „odată îndeplinit acest pas”, urmează o „monitorizare transparentă” a proiectelor aflate în implementare.
„Vom avea un tablou de bord pe care Ministerul Investițiilor și Proiectele Europene îl va lucra împreună cu ministerele de linie, astfel încât, repet, în luna septembrie vom avea o vizibilitate foarte clară pe stadiul de implementare al fiecăruia dintre proiectele rămase, pentru ca în acest an de zile pe care l-avem, până în august 2026, să transformăm PNRR-ul într-o poveste de succes”, a continuat ministrul.
Cel de-al doilea act normativ discutat în ședința de guvern de joi în primă lectură a fost ordonanța de urgență pentru instituirea unor măsuri legate de PNRR și anume ce se întâmplă cu proiectele care, ca urmare a discuțiilor pe care România le-a avut Comisia Europeană, nu mai vor fi finanțate în PNRR.
„Și aici trebuie să fim foarte sinceri și să ne uităm și la cifre. Pe un PNRR care avea o valoare totală de 21,5 miliarde de euro, s-au pus contracte de finanțare de 47,4 miliarde de euro. Cumva, prin acest mecanism de fracționare și supracontractare, România a încercat să acopere foarte, foarte multe proiecte benefice pentru dezvoltarea țării, dar cumva peste capacitatea, posibilitățile de finanțare pe care România le-a avut. În situația pe care noi o avem astăzi, am încheiat aceste contracte de finanțare pentru foarte, foarte multe proiecte și în acest moment avem o problemă, că mai avem doar un an de zile pentru a stabili care sunt proiectele pe care le vrem să ne concentrăm și să luăm banii, resursele financiare pentru ele”, a mai arătat Pîslaru.
El a detaliat că proiectele din PNRR pentru care nu există nici măcar ordin de începere, vor fi abandonate.
Proiectele care au grad de execuție de până la 30% urmează să fie suspendate, în vreme ce pentru acelea care se află în stadiu de implementare de peste 30% se vor căuta surse alternative de finanțare pentru a putea fi finalizate.
”Ceea ce este foarte important de menționat este că noi ce facem este acum a pune ordine astfel încât să putem să ne concentrăm pe ceea ce este fezabil să facem într-un an de zile, astfel încât să putem în aceste constrângeri bugetare pe care le avem să finalizăm proiecte. Nu este nimic altceva decât un lucru care să ne permită în sfârșit să vedem rezultate concrete ale acestor investiții, urmând ca celelalte studii de fezabilitate sau proiecte tehnice pentru cele care nu au început lucrări sau proiecte care sunt într-un stadiu incipient să poată să fie, poate, ulterior continuate pe alte sursele finanțare coeziune și evidentă fazare pentru preprogramarea viitoare pe fondurile europene. Deci nu se pune problema că ele vor fi complet abandonate, ci doar faptul că, în constrângerile pe care le avem acum, este important să ne facem ordine și să ne concentrăm pe cele care se pot implementa imediat”, a conchis Dragoș Pîslaru.
Sorin Grindeanu a discutat cu însărcinatul cu afaceri al SUA: „Suntem interesați de consolidarea prezenței militare americane în România”
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit joi cu Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București, pentru discuții pe teme de interes strategic pentru România, ca pilon de stabilitate la Marea Neagră și în cadrul Flancului Estic al NATO.
„Suntem interesați, în primul rând, de consolidarea prezenței militare americane în România, dar și de creșterea relevanței României în noul context geopolitic având în vedere întâlnirea de mâine, din Alaska, dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin”, a scris Grindeanu, pe Facebook.
Amintim că președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vinerea trecută că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina. Trump a afirmat că Rusia și Ucraina sunt aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului ce durează de trei ani și jumătate, posibil implicând ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.
Grindeanu a mai subliniat că, dincolo de rolul de factor de stabilitate în regiune, România trebuie să devină și un actor important în industria europeană de apărare.
Dragoș Pîslaru caută noi modalități pentru consolidarea beneficiilor economice, sociale și culturale ale proiectului Via Transilvanica: Este o investiție esențială pentru România
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a discutat miercuri cu reprezentanții Via Transilvanica despre susținerea și dezvoltarea proiectului, considerat de „de importanță națională”, potrivit unui mesaj transmis pe Facebook.
„Am avut bucuria unui dialog foarte bun cu reprezentanții Via Transilvanica — Alin Ușeriu, unul dintre fondatorii proiectului, Andrei Toniuc, manager general Tășuleasa Social, și Anamaria Osăceanu, responsabilă pentru strategie și fonduri”, a scris ministrul.
Via Transilvanica, cunoscut și drept „Drumul care unește”, este un traseu de peste 1.400 de kilometri care pornește de la Putna, în Bucovina, și ajunge la Drobeta-Turnu Severin, pe malul Dunării. Traseul traversează peste o sută de localități din România, conectând peisaje, culturi, comunități și povești autentice din întreaga țară.
„Via Transilvanica este un adevărat drum al identității românești, un catalizator pentru turismul sustenabil, dezvoltarea comunităților locale și promovarea patrimoniului nostru cultural”, a subliniat Pîslaru.
Discuțiile cu echipa proiectului au vizat modalități de consolidare și extindere a acestuia, pentru a consolida beneficiile economice, sociale și culturale. „Această investiție este esențială pentru România, iar rolul nostru, ca instituție, este să identificăm mecanismele prin care proiecte ca acesta să primească sprijinul pe care îl merită”, a mai spus ministrul.
El le-a mulțumit membrilor echipei Via Transilvanica „pentru munca lor extraordinară și pentru viziunea de a crea un drum care unește nu doar locuri, ci și oameni”.
Ministrul Sănătății invită AmCham România „să participe activ la elaborarea Planului Național de Screening și Prevenție”: Reformele curajoase se fac prin dialog real și parteneriate solide
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut „o întâlnire aplicată” cu reprezentanții Camerei de Comerț Americane în România, cu care a discutat despre „reforme curajoase” în domeniu.
„Sănătatea are nevoie de reforme curajoase, iar acestea se fac prin dialog real și parteneriate solide. Am avut o întâlnire aplicată cu reprezentanții Camerei de Comerț Americane în România (AmCham), organizație care reunește peste 600 de membri din toate tipurile de capital, activi în domeniul sănătății. Am discutat despre provocările majore ale sistemului – de la reticența la schimbare până la problemele de finanțare – și despre soluțiile prin care putem pune pacientul în centrul tuturor măsurilor. Le-am mulțumit pentru implicarea constantă din ultimii patru ani, în urma căreia mai multe propuneri s-au regăsit în pachetul de reformă”, a anunțat Rogobete într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
Ministrul Sănătății a ținut să clarifice măsurile propuse în pachetul de reformă nu vor genera „austeritate în sănătate”, ci urmăresc o „reașezare a resurselor, un proces care nu a mai fost realizat de două decenii și care este esențial pentru performanță și corectitudine”.
Printre prioritățile discutate, se numără:
- Consolidarea ambulatoriului de specialitate și a spitalizării de zi;
- Instrumente administrative suplimentare și criterii de performanță clare pentru managerii de spitale și șefii de secție;
- Optimizarea numărului de paturi pentru spitalizare continuă;
- Extinderea programelor de screening și prevenție;
- Parteneriatul între mediul public și cel privat pentru inovație și cercetare.
Ministrul Sănătății a invitat AmCham România să „participe activ la elaborarea Planului Național de Screening și Prevenție – un pas concret prin care ne asigurăm că reforma în sănătate are la bază colaborare, responsabilitate și respect față de pacient.”
„Pacientul nu este singur! Ne are alături pe noi, echipa Ministerului Sănătății, și facem tot ce putem pentru a aduce cât mai mult bine, zi de zi. Continuăm. Cu acțiuni ferme, parteneriate deschise și cu determinarea de a construi un sistem de sănătate echitabil și performant”, a conchis Alexandru Rogobete.
