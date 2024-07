Comisia Europeană va boicota președinția Ungariei la Consiliul UE. Budapesta reacționează: „Nu poate alege după preferințe instituțiile și statele membre cu care dorește să coopereze”

Brațul executiv al Uniunii Europene, Comisia Europeană, a anunțat luni că va boicota parțial președinția rotativă a Ungariei, ca reacție la „misiunea de pace” autointitulată a prim-ministrului ungar Viktor Orban, după preluarea acestui rol instituțional la începutul lunii, relatează DW și Politico.

În primele zile ale președinției Ungariei, Orban a vizitat Kiev, Moscova, Beijing și Washington pentru un summit NATO, iar apoi pe Donald Trump în Florida. Aceasta a fost prima vizită a lui Orban la Kiev de la invazia Rusiei, în ciuda faptului că Ungaria se învecinează cu Ucraina. Orban a numit această vizită o misiune de pace și s-a prezentat ca unul dintre puținii lideri din UE și NATO capabili să poarte discuții productive la Moscova și să negocieze cu toate părțile.

Critici dure au urmat rapid din partea altor state membre ale UE și a aliaților NATO ai Ungariei.

Comisia nu va trimite comisari la întâlnirile informale ale Președinției ungare

Comisia Europeană a declarat luni că va efectua un boicot parțial al celor șase luni în care Ungaria deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Comisia a spus că va trimite doar oficiali de rang înalt la întâlnirile informale, nu și pe cei 27 de comisari ai UE, inclusiv pe președintele Comisiei, Ursula von der Leyen.

„În lumina evoluțiilor recente care marchează începutul președinției ungare, [Ursula von der Leyen] a decis că Comisia Europeană va fi reprezentată doar la nivel de înalți funcționari civili în timpul întâlnirilor informale ale Consiliului,” a declarat purtătorul de cuvânt al lui von der Leyen, Eric Mamer.

In light of recent developments marking the start of the Hungarian Presidency, the President has decided that @EU_Commission will be represented at senior civil servant level only during informal meetings of the Council.

The College visit to the Presidency will not take place.

