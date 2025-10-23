COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană va discuta cu guvernul Orban despre acuzațiile conform cărora Budapesta ar fi spionat instituțiile UE: Presupusele incidente „subminează principiul cooperării loiale”
Comisia Europeană va discuta cu guvernul ungar despre informațiile referitoare la presupuse activități de spionaj desfășurate de ambasada ungară la Bruxelles, a declarat miercuri comisarul european pentru combaterea fraudei, Piotr Serafin, în fața eurodeputaților, informează Politico Europe.
Mai multe surse media au relatat la începutul acestei luni că, între 2012 și 2018, oficiali ai serviciilor secrete ungare din guvernul lui Viktor Orbán s-au dat drept diplomați și au încercat să recruteze angajați ai UE ca spioni.
Serafin a declarat eurodeputaților la Strasbourg că presupusele incidente „subminează principiul cooperării loiale între statele membre și instituțiile UE”.
„Chiar dacă anchetele nu au fost încă finalizate, vă pot asigura că Comisia va discuta problemele semnalate cu guvernul maghiar la toate nivelurile”, a afirmat acesta.
Cu toate acestea, el nu a oferit detalii cu privire la ancheta mai amplă a Comisiei, invocând necesitatea confidențialității pentru „a asigura integritatea anchetei”.
Unii membri ai Parlamentului au susținut în cadrul dezbaterii plenare privind scandalul că Comisia ar trebui să-l suspende pe comisarul maghiar Oliver Várhelyi, care se ocupă de portofoliul sănătății.
Várhelyi a fost supus unei anchete deoarece a fost ambasadorul Ungariei la UE în perioada în care rețeaua de spionaj ar fi operat din ambasadă.
Nu există nicio sugestie că Várhelyi ar fi fost implicat în vreo activitate de spionaj, iar acesta i-a spus președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, că „nu era la curent” cu presupusele eforturi ale guvernului Orbán de a recruta spioni la Bruxelles, potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei.
Însă Sophie Wilmès, europarlamentar din grupul centrist Renew, a declarat că executivul european ar fi trebuit să-l suspende pe comisar „cel puțin (până când) se clarifică situația”.
„Dacă Comisia nu va acționa în mod responsabil”, a spus ea, atunci „Parlamentul trebuie să o facă, și de aceea am sprijini crearea imediată a unei comisii de anchetă care să se ocupe de aceste probleme”.
Adrián Vázquez Lázara, un membru al grupului Partidului Popular European, s-a declarat, de asemenea, „destul de surprins” că Várhelyi nu a fost „eliberat din funcție până la finalizarea anchetei. Credeam că asta era minimul, cel puțin ceea ce ne puteam aștepta, nu-i așa?”
Comisia Europeană prezintă noi oportunități de finanțare în valoare de 20 milioane euro pentru protejarea cablurilor submarine ale Europei
Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Henna Virkkunen, a prezentat joi, la Riga, noi oportunități de finanțare europeană în valoare de 20 de milioane de euro, destinate protejării cablurilor submarine ale Europei.
Noile fonduri, acordate prin Programul Europa Digitală, vor sprijini crearea de huburi regionale de cabluri și testarea rezilienței infrastructurilor submarine.
În special, Centrul European de Competențe în domeniul Cibernetic – hubul central al UE pentru gestionarea fondurilor destinate securității cibernetice – lansează un apel de 10 milioane euro, dedicat înființării de huburi regionale de cabluri. Aceste centre vor monitoriza amenințările, vor aplica analize bazate pe inteligență artificială pentru detectarea în timp real și vor permite un răspuns mai rapid la incidente. Regiunea nordică și baltică va găzdui primul centru pilot.
De asemenea, un alt apel de 10 milioane euro, lansat recent în cadrul Regulamentului privind Solidaritatea Cibernetică, va sprijini creșterea gradului de pregătire și testarea infrastructurilor critice.
„Aceste noi oportunități de finanțare vor contribui la consolidarea rezilienței rețelelor de cabluri submarine ale Europei – adevăratele noastre linii vitale digitale. Prin investițiile în huburile regionale de cabluri și prin testarea rezilienței, ne consolidăm capacitatea de a detecta, preveni și reacționa la amenințări. Noul raport al experților oferă baza acestei activități, cartografiind infrastructura de cabluri a Europei și principalele riscuri pe care trebuie să le abordăm împreună”, a declarat Henna Virkkunen.
Totodată, vicepreședinta executivă a prezentat progresele evidențiate în raportul Grupului de experți pentru cabluri, publicat astăzi, privind consolidarea securității și rezilienței cablurilor submarine critice din Europa. Raportul cartografiază infrastructurile existente și planificate, evaluează riscurile și stabilește ghiduri pentru testarea rezilienței.
Anul trecut, cablul electric Estlink 2 și patru cabluri de telecomunicații ce leagă Finlanda și Estonia au fost avariate, la numai câteva săptămâni după ruperea a două cabluri de telecomunicații în apele suedeze din Marea Baltică. Autoritățile finlandeze au suspectat un act de sabotaj și au reținut petrolierul Eagle S, sub pavilionul Insulelor Cook, o navă despre care UE consideră că ar putea aparține „flotei fantomă” ruse.
Ulterior, NATO a transmis că își va spori prezența militară în Marea Baltică, iar Estonia a trimis o navă de patrulare pentru a-și proteja cablul energetic submarin Estlink1 și legătura operațională critică cu Finlanda.
Comisia Europeană: 30% dintre lucrătorii din UE folosesc inteligența artificială, iar 90% se bazează pe computere și instrumente digitale în activitatea lor
Nouă din zece lucrători din Uniunea Europeană se bazează astăzi pe computere, dispozitive mobile și programe software pentru a-și desfășura activitatea, iar 30% folosesc instrumente bazate pe inteligență artificială (IA) – în special chatboți generați de modele lingvistice de mari dimensiuni (LLM), potrivit unui studiu realizat de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene.
Cercetarea, intitulată „Monitorizarea digitală, gestionarea algoritmică și platformizarea muncii în Europa”, a fost realizată în perioada 2024–2025 în colaborare cu Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune și a implicat 70.316 angajați din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.
Utilizarea IA și a instrumentelor digitale la locul de muncă
Potrivit studiului, digitalizarea a devenit omniprezentă în mediul profesional european. 90% dintre angajați folosesc zilnic instrumente digitale, iar 30% declară că utilizează IA pentru sarcini de scriere, traducere sau procesare de date.
Cele mai frecvente activități bazate pe utilizarea inteligenței artificiale la locul de muncă sunt:
- redactarea de texte (65%),
- traducerea (59%),
- procesarea de date și generarea de idei (38%),
- transcrierea (28%),
- generarea de imagini (27%),
- planificarea și programarea (24%)
- consilierea clienților (19%).
Utilizarea IA este deosebit de ridicată în țările din Europa de Nord și Centrală, iar profesiile de birou se află în fruntea adoptării acestor tehnologii.
Supravegherea digitală a angajaților, tot mai frecventă
Studiul arată că 37% dintre angajații europeni sunt monitorizați pentru timpul de lucru, iar 36% pentru orele de intrare și ieșire. Alte forme de supraveghere, precum urmărirea locației fizice sau a activităților prin instrumente digitale, sunt mai puțin răspândite, dar frecvente în sectoare precum transporturi, construcții sau producția industrială.
În Europa Centrală și de Est, este obișnuită monitorizarea utilizării internetului, a apelurilor telefonice și a vehiculelor de serviciu, precum și folosirea camerelor video (CCTV) la locul de muncă.
Managementul algoritmic și automatizarea deciziilor
Un alt fenomen în creștere este „managementul algoritmic”, adică utilizarea algoritmilor pentru coordonarea sau evaluarea activității angajaților. Potrivit datelor, 24% dintre angajații din UE au programul de lucru alocat automat, iar 13% sunt evaluați sau recompensați pe baza unor algoritmi.
Aceste procese, deși mai puțin vizibile decât monitorizarea digitală, devin din ce în ce mai răspândite, în special în domenii precum finanțele, administrația publică și tehnologia informației.
„Platformizarea” muncii – noul model al pieței europene
Raportul introduce și conceptul de „platformizare” – combinarea utilizării instrumentelor digitale cu monitorizarea și managementul automatizat. Conform studiului:
- 6% dintre lucrători nu folosesc deloc instrumente digitale,
- 33% le folosesc fără a fi monitorizați algoritmic,
- 42% se încadrează în categoria „platformizării parțiale”,
- 9% sunt supuși „platformizării informaționale” (monitorizare și evaluare digitală),
- 7% se confruntă cu „platformizarea fizică” (mai ales în transporturi și logistică),
- iar 2% dintre lucrători sunt „complet platformizați”, adică supravegheați și gestionați integral prin sisteme digitale.
Impactul asupra condițiilor de muncă
Cercetătorii avertizează, însă, că platformizarea completă sau fizică este asociată cu niveluri crescute de stres și reducerea autonomiei lucrătorilor, în timp ce platformizarea informațională pare să aibă efecte mai puțin negative, fiind întâlnită mai ales în rândul celor care lucrează de acasă.
Apel la politici responsabile privind digitalizarea muncii
Raportul recomandă coordonarea acțiunilor între partenerii sociali și factorii de decizie pentru ca procesul de digitalizare a muncii să se desfășoare într-un mod benefic din punct de vedere economic și echitabil din punct de vedere social.
Studiul oferă date esențiale pentru inițiativele Comisiei Europene privind „Foaia de parcurs pentru locuri de muncă de calitate” și reglementarea managementului algoritmic, contribuind la definirea unui cadru de lucru adaptat erei digitale.
Ursula von der Leyen, discurs în plenul PE: „Ne vom asigura că noile investiții străine în industria noastră sunt cu adevărat în interesul Europei”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat, în discursul susținut în plenul Parlamentului European înaintea reuniunii Consiliului European din 23 octombrie, necesitatea consolidării competitivității și independenței economice a Uniunii.
Ea a anunțat introducerea unor criterii „Fabricat în Europa” pentru achizițiile publice din sectoarele strategice, a insistat asupra importanței ca noile investiții străine să servească intereselor europene și a anunțat intensificarea sprijinului pentru industriile-cheie, precum cea auto și cea a bateriilor.
„Vom introduce criterii „fabricat în Europa” pentru achizițiile publice din anumite sectoare strategice. Ne vom asigura că noile investiții străine în industria noastră sunt cu adevărat în interesul Europei. Și vom intensifica sprijinul pentru industriile strategice, precum cea auto și cea a bateriilor”, a spus Ursula von der Leyen.
We will introduce “made in Europe” criteria for public procurement in certain strategic sectors.
Ensure that new foreign investments in our industry are truly in Europe’s interest.
And step up support for strategic industries, like cars and batteries
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 22, 2025
Ursula von der Leyen a precizat că Europa trebuie să se reconcentreze pe sprijinirea produselor curate fabricate pe continent, subliniind importanța unei lecții din trecut: industria solară europeană, care la începutul acestui secol era lider mondial, a fost rapid depășită de competiția chineză masiv subvenționată.
„Astăzi, China controlează 90% din piața globală. De data aceasta, trebuie să învățăm lecția”, a punctat președinta Comisiei Europene.
De asemenea, în intervenția sa, von der Leyen a avertizat că prețurile mari la energie reprezintă un obstacol major pentru competitivitatea europeană, cauza principală fiind dependența de combustibili fosili importați și instabilitatea pieței globale.
„Dacă privim datele, vedem că cele mai mici prețuri la energie sunt în țările care produc energie cu emisii scăzute: solară, eoliană, hidro, geotermală sau nucleară. Prin urmare, direcția este clară: trebuie să continuăm să investim în energie curată produsă local. Dar, dincolo de această dependență de combustibili fosili, există și alte cauze care împiedică scăderea prețurilor la energie. Trebuie să le abordăm și pe acestea: să îmbunătățim infrastructura energetică. Vom prezenta un „Pachet pentru rețele” și inițiativa „Energy Highways”. De asemenea, am revizuit regulile de coordonare a fondurilor de coeziune, astfel încât acestea să poată fi investite în rețele și interconexiuni energetice la nivelul UE. Este nevoie de acțiune la nivel european și lucrăm deja la acest lucru”, a detaliat aceasta.
În încheiere, Ursula von der Leyen, a reamintit că menținerea competitivității a fost, încă din prima zi, o prioritate centrală a mandatului său, subliniind că această agendă necesită implicarea tuturor actorilor: guverne, industrie, state membre și instituții europene.
Ea a făcut apel la unitate și voință politică comună pentru a avansa, avertizând că inacțiunea nu este o opțiune, iar deciziile trebuie luate mai rapid, întrucât cursa globală pentru tehnologiile curate se intensifică.
„Alegerea este clară:Putem sta pe loc și rămâne în urmă, sau putem construi locurile de muncă ale viitorului, chiar aici, în Europa. Să facem acest lucru împreună”, a conchis von der Leyen.
Secretarul de stat Ana Tinca a încurajat companiile americane să-și sporească prezența în România, folosindu-se de oportunitățile de afaceri oferite de țara noastră
Marco Rubio avertizează că extinderea suveranității israeliene în Cisiordania ar putea amenința armistițiul din Gaza
România lucrează cu Egiptul pentru implementarea planului de pace al lui Trump în Orientul Mijlociu, transmite Nicușor Dan după primul summit UE-Egipt
Summitul UE: România susține ca activele înghețate ale Rusiei să garanteze un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, declară Nicușor Dan, anticipând discuții intense între lideri
Comisia Europeană prezintă noi oportunități de finanțare în valoare de 20 milioane euro pentru protejarea cablurilor submarine ale Europei
ICI București, la People Empowering Business Forum & Awards Gala: Investim constant în instruirea echipei și promovăm etica în AI, pentru a asigura o dezvoltare responsabilă și sustenabilă a tehnologiei
Consiliul European va discuta integrarea R. Moldova în UE, anunță Nicușor Dan: Ambiția este să începem procesul de aderare, cu negocieri pe capitole
Ministrul ceh de externe în exercițiu este îngrijorat că țara sa va pierde din importanță pe scena mondială sub o guvernare a lui Andrej Babis: „Se va comporta ca o marionetă a lui Orban”
Dan Cărbunaru: Prostia și trădarea. Dușmanii din cetate
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
