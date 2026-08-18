Comisia Europeană va dona teste rapide, în valoare de 2,5 mil. euro, pentru stoparea epidemiei de Ebola din Congo

Comisia Europeană achiziționează teste de diagnostic pentru a sprijini răspunsul la epidemia de Ebola Bundibugyo din Republica Democratică Congo. Testele, în valoare totală de 2,5 milioane de euro, care vor fi donate Centrului African pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (Africa CDC), anunță un comunicat oficial al Executivului European.

Cu sprijinul Agenției Executive Europene pentru Sănătate și Digitalizare, Comisia va furniza Centrului African pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (Africa CDC) teste moleculare rapide, care pot fi efectuate la punctul de îngrijire, precum și echipamente de testare, în valoare de 2,5 milioane de euro.

Primele livrări vor începe în luna august. În paralel, este în curs de pregătire un acord suplimentar, în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății, pentru furnizarea unor teste adiționale.

„Această acțiune vine în urma vizitei mele în Ituri, unde partenerii noștri au subliniat clar că este nevoie urgentă de o capacitate de diagnosticare mai rapidă și mai solidă. În cazul unei epidemii de Ebola, fiecare oră contează. Aceste teste vor contribui la depistarea mai rapidă a cazurilor, la acordarea mai devreme a îngrijirilor medicale pacienților și la prevenirea răspândirii virusului. Europa transformă ceea ce am constatat pe teren într-un sprijin concret, colaborând cu Africa CDC și OMS”, a declarat Comisarul european pentru gestionarea crizelor, Hadja Lahbib.

Răspunsul Comisiei la epidemie a fost coordonat încă din prima zi cu statele membre, organismele internaționale și partenerii. Potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), epidemia a înregistrat 3.381 de cazuri confirmate și 1.489 de decese confirmate în Republica Democratică Congo. În Uganda au fost raportate 20 de cazuri confirmate și două decese confirmate.

Comisia a mobilizat 493 de milioane de euro sub formă de ajutor de urgență, vaccinuri, tratamente și măsuri pentru consolidarea securității sanitare în regiunea Marilor Lacuri și în Uganda. În prezent, ECDC evaluează riscul reprezentat de Ebola pentru populația din Europa ca fiind foarte scăzut.