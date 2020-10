Comisia Europeană va emite în cadrul Instrumentului SURE obligațiuni cu impact social în valoare de până la 100 mld. euro. România va primi separat 4 mld. de euro pentru protejarea locurilor de muncă

Cadrul prezentat astăzi demonstrează comunității investitorilor faptul că fondurile atrase prin intermediul emiterii de obligațiuni în cadrul Instrumentului SURE vor fi utilizate pentru un obiectiv clar identificat: atenuarea impactului social al pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia în întreaga UE. Prin urmare, investitorii pot avea siguranța că investițiile lor în aceste obligațiuni vor fi utilizate pentru a finanța măsuri de politică socială bine direcționate. Totodată, Cadrul privind obligațiunile cu impact social, adoptat de Comisie, va contribui la dezvoltarea în continuare a pieței obligațiunilor cu impact social, care constituie unul dintre pilonii pieței europene a „finanțării durabile”.

În vederea asigurării faptului că fondurile vor fi utilizate în scopuri sociale, Cadrul privind obligațiunile cu impact social, întemeiat pe Regulamentul SURE, prevede că statele membre trebuie să prezinte rapoarte cu privire la modul în care au fost cheltuite fondurile împrumutate. În temeiul cadrului, statele membre trebuie, de asemenea, să prezinte, în rapoartele pe care le înaintează, impactul social al obligațiunilor emise în contextul Instrumentului SURE. Pe baza informațiilor din aceste rapoarte, Comisia Europeană va putea să le demonstreze investitorilor că obligațiunile emise în cadrul Instrumentului SURE au fost utilizate pentru a finanța programe cu impact social pozitiv.

Ca urmare a anunțului prezentat astăzi, Comisia face încă un pas către emiterea primelor obligațiuni în cadrul Instrumentului SURE. Prima tranzacție se va efectua în a doua jumătate a lunii octombrie.

De asemenea, anterior prezentării acestui anunț de către Comisie, Consiliul a aprobat acordarea, în cadrul Instrumentului SURE, a unui sprijin financiar pentru 16 state membre, în valoare de 87.8 mld. de euro, care să contribuie la protejarea locurilor de muncă și a persoanelor încadrate în muncă. România se află printre aceste state și va primi 4 mld. de euro sub formă de împrumuturi acordate de UE în condiții avantajoase statelor membre. O decizie similară este așteptată și în cazul Ungariei, care ar trebui să primească un sprijin financiar în valoare de 504 mil. de euro.

Aceste împrumuturi vor ajuta statele membre să acopere costurile legate în mod direct de finanțarea sistemelor naționale de șomaj tehnic și a altor măsuri similare, puse în aplicare ca răspuns la pandemie, în special pentru lucrătorii independenți. De asemenea, Instrumentul SURE ar putea finanța unele măsuri legate de sănătate, în special la locul de muncă, care sunt menite să asigure revenirea în condiții de siguranță la o activitate economică normală.

Statele membre încă mai pot depune cereri oficiale pentru a beneficia de sprijinul acordat în cadrul Instrumentului SURE. Acesta are o capacitate financiară globală de până la 100 de miliarde EUR, fiind menit să contribuie la protejarea locurilor de muncă și a lucrătorilor afectați de pandemie.