Comisia Europeană va evalua pregătirea supermarketurilor pentru atacuri cibernetice, după perturbarea sistemelor frigorifice în cel puțin șase țări ale UE

Comisia Europeană va evalua capacitatea supermarketurilor de a face față atacurilor cibernetice, după ce sistemele de refrigerare și congelare ale unor magazine din cel puțin șase state membre au fost perturbate, a declarat comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, pentru Politico.

Incidentele vor fi discutate la următoarea reuniune a Colegiului de securitate al Comisiei, pentru analizarea planurilor de urgență ale comercianților și a capacității lor de intervenție.

„Lanțul european de aprovizionare cu alimente trebuie să fie pregătit pentru amenințări noi și în continuă evoluție. Atacurile cibernetice repetate asupra supermarketurilor sunt profund îngrijorătoare, provocând pierderi economice comercianților și rafturi goale pentru consumatori”, a afirmat Hansen.

Zeci de supermarketuri europene au raportat luni probleme la instalațiile frigorifice. Incidentele au afectat magazine din Belgia, Luxemburg, Suedia, Irlanda, Țările de Jos și Estonia. Unii comercianți au semnalat creșteri bruște ale temperaturilor din frigidere, până la 50 de grade Celsius.

Problemele apar după o serie de atacuri cibernetice înregistrate în Franța în octombrie. În acele cazuri, hackerii par să fi activat de la distanță mecanismele de dezghețare ale instalațiilor, determinând încălzirea acestora și alterarea alimentelor.

Hansen a subliniat că securitatea alimentară a Europei nu este în pericol. El a avertizat însă că incidentele evidențiază vulnerabilități ale lanțului de aprovizionare, cu efecte asupra activității companiilor, risipei alimentare și încrederii consumatorilor.

„Acestea reprezintă o încercare deliberată de a perturba lanțul nostru de aprovizionare cu alimente și de a submina încrederea consumatorilor în acesta – un avertisment pe care trebuie să îl luăm în serios”, a declarat comisarul.

În octombrie, reprezentanții Comisiei responsabili de agricultură s-au întâlnit cu comercianți afectați de atacuri, pentru evaluarea situației în cadrul demersurilor europene de pregătire pentru crize alimentare.

„Trebuie să lucrăm la toate nivelurile pentru a ne consolida pregătirea și reziliența”, a spus Hansen.

Colegiul de securitate a fost creat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în martie 2025, pentru analizarea evoluțiilor strategice și a amenințărilor la adresa securității interne și externe a UE. Formatul permite examinarea incidentelor și din perspectiva riscurilor hibride, inclusiv a folosirii atacurilor asupra aprovizionării cu bunuri esențiale pentru slăbirea încrederii publice.

Reuniunile sunt prezidate de von der Leyen, cu participarea tuturor comisarilor, și au loc separat de ședințele săptămânale obișnuite ale executivului european.

Data următoarei reuniuni nu a fost stabilită. Potrivit unui oficial european citat de POLITICO sub protecția anonimatului, șefii de cabinet care au participat vineri la o întâlnire de planificare au convenit că aceasta ar trebui organizată în curând.