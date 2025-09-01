Comisia Europeană va examina inițiativa cetățenească care solicită sprijin financiar din partea UE pentru avorturi sigure și accesibile

Comisia Europeană a anunțat luni, 1 septembrie, depunerea oficială a inițiativei cetățenești europene „My Voice, My Choice: Pentru avorturi sigure și accesibile”, devenind astfel a 12-a inițiativă de succes care va fi examinată de Bruxelles.

Înregistrată în aprilie 2024, inițiativa a strâns 1.124.513 declarații de susținere validate din partea cetățenilor UE, depășind pragul minim de un milion și atingând baremele necesare în 19 state membre.

Organizatorii cer Comisiei să elaboreze o propunere prin care statele membre să poată primi sprijin financiar pentru asigurarea întreruperilor de sarcină într-un mod sigur și accesibil pentru persoanele din Europa care nu au acces la avort legal și în condiții de siguranță.

Comisia a precizat că orice măsură în acest sens ar trebui să respecte limitele prevăzute de articolul 168(7) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care garantează competența statelor membre în definirea politicilor de sănătate și organizarea serviciilor medicale.

Inițiativa nu vizează instituirea unui drept la avort la nivel european, ci sprijinirea financiară a statelor membre în domeniu.

Conform procedurii, Comisia Europeană se va întâlni cu organizatorii în următoarele săptămâni pentru a discuta în detaliu inițiativa, iar Parlamentul European va organiza o audiere publică.

Comisia trebuie să prezinte un răspuns oficial până la 2 martie 2026, în care să explice ce acțiuni intenționează să ia, dacă este cazul.

Inițiativa cetățenească europeană (ICE) este un instrument important al democrației participative în UE. Prin intermediul său, cetățenii, dacă strâng un milion de semnături de la oameni din cel puțin un sfert din statele membre, pot să invite Comisia să propună un act juridic conform cu Tratatele UE. Din 2011, de când se aplică un regulament care stabilește proceduri detaliate pentru ICE, 12 astfel de inițiative au fost prezentate cu succes Comisiei. Începând din ianuarie 2020, se aplică noi norme pentru a face ICE mai accesibilă.