Comisia Europeană va participa ca observator, la fel ca Italia, România și Cipru, la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, fără a adera la inițiativă

Uniunea Europeană o trimite pe Dubravka Šuica, comisar european pentru Mediterana, la Washington pentru prima reuniune oficială a Consiliului pentru Pace al președintelui american Donald Trump, a anunțat luni Comisia Europeană, care a subliniat că UE nu se alătură inițiativei.

„Comisarul Šuica va călători la Washington DC mai târziu în această săptămână. Va participa la reuniunea Board of Peace pentru partea specifică dedicată Fâșiei Gaza”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Paula Pinho, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit Politico Europe.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost invitată la reuniunea de joi, dar nu va participa, a precizat Pinho.

Inițiativa, prezidată de Trump, este concepută pentru a supraveghea demilitarizarea și reconstrucția Fâșiei Gaza în baza unui cadru de încetare a focului susținut de ONU.

Un alt purtător de cuvânt al Comisiei, Anouar El Anouni, a declarat că UE are în continuare „o serie de întrebări” privind elemente ale cartei Board-ului, inclusiv în ceea ce privește guvernanța și compatibilitatea acesteia cu Carta ONU. „Acestea fiind spuse, suntem cu siguranță pregătiți să lucrăm împreună cu SUA în ceea ce privește implementarea planului de pace pentru Gaza”, a afirmat el.

Carta fondatoare a Consiliului pentru Pace în Gaza înființat la propunerea președintelui american Donald Trump a fost semnată, pe 22 ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Bulgaria și Ungaria fiind singurele țări din Uniunea Europeană care au semnat documentul.

Mai multe țări ale UE au declinat oferta lui Trump, în vreme ce Polonia și România au afirmat că au demarat analize interne privind implicațiile acestei decizii asupra obligațiilor internaționale ale celor două țări, respectiv Carta ONU, Tratatul Uniunii Europene și decizii ale UE în materie de politică externă și de securitate comună.

Premierul italian Giorgia Meloni a declarat, în timpul unei vizite în Etiopia, că Roma va participa în calitate de observator, dar a invocat constrângeri constituționale care ar împiedica o participare deplină.

Purtătorul de cuvânt al guvernului cipriot, Konstantinos Letymbiotis, a declarat presei naționale că țara a primit o invitație de a participa la reuniunea de joi și va fi prezentă în calitate de observator. Cipru deține în prezent președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene.

În același timp, de la București, președintele Nicușor Dan a anunțat duminică faptul că România acceptă invitația președintelui american Trump și va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii, în calitate de observator.

La Bruxelles, Pinho a subliniat că participarea Comisiei nu echivalează cu o aderare. „Comisia Europeană nu devine membră a Board of Peace. Participăm la această reuniune tocmai în baza angajamentului nostru de lungă durată în ceea ce privește implementarea încetării focului în Gaza, precum și pentru a lua parte la eforturile internaționale de sprijinire a reconstrucției și redresării post-conflict”, a afirmat ea.

„Ceea ce contează aici este ce poate aduce UE la discuții. Avem expertiză. Avem deja un sprijin financiar important. Și în acest context dorim să participăm”, a mai spus Pinho.

Participarea lui Šuica vine după demersurile diplomatice realizate săptămâna trecută la Munich Security Conference, unde UE a co-organizat, alături de Franța și Germania, o reuniune a partenerilor europeni și arabi pentru a coordona eforturile de redresare timpurie în Gaza.