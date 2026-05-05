Comisia Europeană va prezenta în vară Planul de acțiune pentru electrificare: Producem de șase ori mai multă energie regenerabilă decât poate absorbi rețeaua. Infrastructura trebuie să țină pasul cu producția

Energia curată produsă la nivel local este esențială pentru independența energetică a Uniunii Europene, a subliniat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în mesajul video transmis în cadrul summitului European Solar+.

Potrivit acesteia, creșterea înregistrată în acest sector în ultimul deceniu este „cu adevărat remarcabilă”.

„În 2016, în Uniunea Europeană au fost instalați doar 4 gigawați din panouri solare. Anul trecut, cifra a depășit 65 de gigawați – o creștere de șaisprezece ori. În luna iunie a anului trecut, energia solară a devenit, pentru prima dată în istorie, cea mai importantă sursă de energie electrică din UE. Aceasta este o realizare pe care ar trebui să o sărbătorim. Acest lucru demonstrează ce se poate realiza atunci când inovația, investițiile și voința politică se îmbină”, a evidențiat Ursula von der Leyen.

Mesajul său capătă relevanță în contextul instabilității prețurilor la energie, ce a apărut pe fondul războiului din Iran și închiderii Strâmtorii Ormuz, rută comercială vitală pentru sectorul energetic.

Potrivit președintei Comisiei Europene, de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, Uniunea Europeană a reușit aș economisească 110 milioane de euro în fiecare zi prin evitarea importurilor de gaze.

”Știm că, atât timp cât depindem de combustibilii fosili importați, rămânem vulnerabili. Energia solară, împreună cu bateriile, sunt tehnologii de bază care pot furniza energie curată produsă la nivel local la scară largă”, a mai spus von der Leyen.

În context, președinta Comisiei Europene a anunțat că va prezenta în vară Planul de acțiune pentru electrificare, „cu obiective clare de reducere a expunerii la șocurile legate de combustibilii fosili”.

„Nu este vorba doar de a produce mai multă energie solară, ci de a construi un sistem care să îi permită să-și valorifice întregul potențial. În prezent, uneori producem de șase ori mai multă energie regenerabilă decât poate absorbi rețeaua. Prin urmare, infrastructura trebuie să țină pasul cu producția. Avem nevoie de rețele mai puternice și mai inteligente, de mai multă capacitate de stocare și de o mai mare flexibilitate. Prin pachetul nostru de măsuri pentru baterii, investim 1,5 miliarde de euro în producția europeană de baterii. Iar prin pachetul nostru privind rețelele și noile autostrăzi energetice, abordăm blocajele și accelerăm interconexiunile transfrontaliere. Colaborăm cu dumneavoastră pentru a construi un sistem care să poată furniza energie curată când și unde este nevoie”, a arătat Ursula von der Leyen.

Uniunea Europeană este dependentă de actori străini care produc tehnologie fotovoltaică și dețin materiile prime esențiale utilizate în acest sector.

Această realitate reprezintă o sincopă în asigurarea unei independențe veritabile a UE în domeniul energiei curate.

Prin urmare, Ursula von der Leyen a evidențiat eforturile depuse pentru a sprijini sectorul producătorilor de tehnologie fotovoltaică și pentru a asigura o concurență loială.

„Energia curată produsă la nivel local și electrificarea reprezintă calea către independență. Însă aceste tehnologii trebuie dezvoltate și fabricate în Europa. Vestea bună este că observăm o inovare puternică în întregul sector solar – de la invertoarele de ultimă generație din Spania, care optimizează fluxurile de energie, până la noile instalații din Germania care dezvoltă celule de perovskit de înaltă eficiență. Europa dispune de talentul, baza de cercetare și capacitatea industrială necesare pentru a fi lider. Știm însă că industria dumneavoastră se confruntă cu o concurență globală intensă și, uneori, neloială. De aceea am introdus Legea privind accelerarea industrială – pentru a simplifica normele, a accelera eliberarea autorizațiilor și a introduce criteriile <<Fabricat în UE>> și <<cu emisii reduse de carbon>> în achizițiile publice. De asemenea, stabilim noi condiții privind investițiile străine, pentru a ne asigura că acestea aduc o valoare reală și locuri de muncă de calitate în Europa”, a arătat Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene și-a încheiat mesajul cu un apel la fructificarea avântului înregistrat de sectorul energiei solare în ultimul deceniu.

„Ultimul deceniu a fost unul remarcabil pentru sectorul energiei solare. Acum trebuie să profităm împreună de acest avânt pentru a furniza energie curată și accesibilă la scară largă și pentru a demonstra în continuare că acest lucru se poate realiza chiar aici, în Europa. Așa vom face ca următorul deceniu să fie și mai remarcabil”, a conchis Ursula von der Leyen.