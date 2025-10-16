Comisia Europeană va prezenta o nouă agendă a UE pentru orașe. Ursula von der Leyen: Pulsul Europei se simte în comunitățile locale

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a evidențiat importanța liderilor locali pentru combaterea schimbărilor climatice.

„Pulsul Europei se simte în comunitățile locale. Împreună, voi reprezentați peste 219 de milioane de oameni. Ascultați cetățenii pe străzi, în piețe, la porțile școlilor – speranțele, preocupările și realitățile lor cotidiene. Această apropiere vă ajută să ghidați direcția Europei. Nicăieri acest lucru nu este mai evident decât în protejarea naturii și combaterea schimbărilor climatice. Pentru dumneavoastră, aceasta nu este o dezbatere abstractă. Înseamnă că străzile orașelor devin din ce în ce mai calde în fiecare vară. Râurile se revarsă din ce în ce mai des. Și școlile sunt nevoite să se închidă din cauza condițiilor meteorologice extreme. Comunitățile sunt transformate. Acest pact are un obiectiv comun. Este vorba despre a face mai mult împreună pentru a proteja natura incredibilă pe care o avem în Europa și viețile care depind de ea”, a menționat von der Leyen în cadrul unei intervenției ce marchează 17 ani de la semnarea Convenției primarilor din UE.

Aceasta a punctat patru domenii în care Comisia Europeană depune eforturi pentru a veni în sprijinul liderilor locali: atingerea ambițiilor climatice, adaptarea la impactul provocat de ambițiile climatice, sprijinirea inovației curate, locuințele.

Ursula von der Leyen a reiterat că Europa își menține traseul de a-și îndeplini obiectivele climatice până în 2030.

„Vom face din Europa primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Aceste obiective sunt busola care ne menține pe curs. Dar știm că le putem atinge numai dacă sprijinim oamenii și comunitățile. De aceea, transformarea ecologică se află în centrul următorului buget pe termen lung al UE. Comisia a propus să aloce peste 35 % pentru proiecte legate de climă și natură. Și de aceea dorim să aprofundăm cooperarea cu dumneavoastră. Pentru că tranziția are loc acolo unde trăiesc oamenii, în orașele și comunitățile dumneavoastră. Până la sfârșitul acestui an, vom prezenta o nouă agendă a UE pentru orașe. Aceasta va propune o legătură directă între inițiativele dumneavoastră – contractele climatice ale orașelor, planurile energetice și de adaptare – și finanțarea UE. Această abordare este pur și simplu logică. Noi stabilim împreună direcția în care mergem. Dar voi contribuiți la punerea ei în practică, în moduri care funcționează la nivel local”, a anunțat președinta Comisiei Europene.

În abordarea celei de-a doua teme, Ursula von der Leyen a reliefat importanța duală a prevenirii și adaptării la efectele provocate de schimbările climatice.

„În acest sens, orașele și localitățile sunt în avangardă, cu soluții bazate pe natură. Împreună, am elaborat misiunile UE privind adaptarea și orașele. Acum extindem aceste succese locale la nivelul întregului continent. Și învățăm de la dumneavoastră și din bunele dumneavoastră practici. Toate acestea sunt integrate în Planul european pentru reziliența la schimbările climatice, pe care îl vom prezenta în curând. Obiectivul nostru este de a ajuta fiecare comunitate să aibă acces la finanțarea de care are nevoie pentru a se adapta la provocările schimbărilor climatice”, a dezvăluit președinta Comisiei Europene.

Ea a anunțat obiectivul Comisiei Europene în materie de inovație.

„Vrem să transformăm orașele voastre în centre de inovare. Acesta este obiectivul principal al misiunii UE privind orașele inteligente și neutre din punct de vedere climatic. Se deblochează investiții în valoare de 650 de miliarde EUR pentru ca orașele să poată testa noi soluții, de la energia curată la transportul durabil. Iar altele pot urma modelul lor. Obiectivul nostru este clar: să avem 112 orașe neutre din punct de vedere climatic până în 2030. Și suntem pe drumul cel bun. Peste 100 de orașe au aprobat strategii pentru a transforma acest obiectiv în realitate. Orașele noastre ne arată cum să fim lideri în aceste inovații, care transformă ambițiile noastre în realitate”, a continuat ea.

Ultimul obiectiv prezentat de președinta Comisiei Europene nu se referă la obiective sau tehnologii, ci la asigurarea condițiilor de viață și a locuințelor pentru oameni.

„O casă nu înseamnă doar patru pereți și un acoperiș. Înseamnă siguranță, căldură, un loc pentru familie și prieteni. Înseamnă apartenență. Însă, pentru prea mulți europeni, casa a devenit astăzi o sursă de anxietate. Poate însemna datorii sau incertitudine. Studenții renunță la studii pentru că pur și simplu nu găsesc locuințe. Asistenții medicali, profesorii, polițiștii nu își permit să locuiască în comunitățile pe care le deservesc. Aceasta este o provocare europeană și trebuie să o abordăm împreună. De aceea lansăm Planul european pentru locuințe la prețuri accesibile. Este un efort european, ancorat în realitățile locale. Vom acorda mai mult spațiu pentru locuințe la prețuri accesibile în cadrul normelor noastre privind ajutoarele de stat, pentru a oferi comunităților dumneavoastră flexibilitatea de care au nevoie pentru a construi mai multe locuințe la prețuri accesibile. De asemenea, colaborăm cu Banca Europeană de Investiții pentru a sprijini eforturile locale de a construi 1,3 milioane de locuințe noi sau renovate în întreaga Europă”, a conchis Ursula von der Leyen.