Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe princiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a promis celor din domeniul tehnologiei că Uniunea Europeană va crea condițiilor propice pentru ca acest sector să se dezvolte pe bătrânul continent.

Prezentă la evenimentul intitulat „Săptămâna tehnologiei italiene”, aceasta și-a exprimat dorința într-un discurs ca profesioniștii din acest sector „să aleagă Europa, ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa”.

„Știm că numărul unicornilor este încă prea mic, iar o treime dintre ei ajung să părăsească continentul nostru. Acesta este un semnal de alarmă. Nu putem accepta ca cei mai talentați dintre noi să fie nevoiți să plece pentru a se realiza. Trebuie să găsiți solul potrivit pentru a vă dezvolta aici, în Europa”, a arătat von der Leyen, vorbind despre eforturile pe care le depune Uniunea Europeană pentru a îndepărta trei dintre obstacolele care stau în calea dezvoltării profesioniștilor din domeniul tech.

Today, at the Turin Tech Week, I see some of Italy’s best and brightest. I want them to thrive right here at home. I want them to choose Europe. And we will create the right conditions for it ↓ https://t.co/pZESGecAY9 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 3, 2025

Prima dintre chestiuni atinsă de președinta Comisiei Europene este cea a lipsei de finanțare.

„Iată adevărul surprinzător. Europa nu duce lipsă de capital. Economiile gospodăriilor europene se ridică la aproape 1,4 trilioane de euro, comparativ cu puțin peste 800 de miliarde în Statele Unite. Ceea ce ne lipsește este capitalul de risc și capitalul propriu. Aici, în Europa, doar 24 % din averea financiară a gospodăriilor este investită în capital propriu, comparativ cu 42 % în SUA. Trebuie să recuperăm decalajul și trebuie să o facem rapid. De aceea, ca prim pas, creăm un fond de mai multe miliarde de euro, Scaleup Europe Fund, în parteneriat cu investitori privați. Fondul va realiza investiții directe în capitaluri proprii în sectoare strategice, precum inteligența artificială, tehnologia cuantică, tehnologiile curate și altele. Acesta va ajuta companiile în creștere, precum a dumneavoastră, să își acopere deficitul de finanțare. Dar avem nevoie și de o soluție mai structurală. Avem nevoie de o piață de capital profundă și lichidă pentru Europa, unde să puteți găsi capitalul de care aveți nevoie fără a traversa oceanul. Acesta este obiectivul noii noastre Uniuni a economiilor și investițiilor. Vă aducem finanțarea – pentru ca dumneavoastră să vă puteți dezvolta chiar aici, acasă”, a arătat Ursula von der Leyen.

Fragmentarea pieței unice reprezintă un alt obstacol, a mai transmis oficialul european.

„Trăim într-o epocă în care o linie de cod poate traversa continentul într-o milisecundă, în timp ce start-up-ul din spatele acesteia rămâne blocat la frontieră. Știți prea bine acest lucru. De prea multe ori, este mai ușor să te extinzi pe un alt continent decât în Europa. Poate fi un coșmar să ai de-a face cu 27 de birocrații și legislații diferite. Deci, cum putem remedia această situație? Propunem o abordare complet nouă a modului în care companiile inovatoare operează în Europa. Noi o numim „regimul 28”. În loc să modificăm 27 de sisteme naționale pentru a le apropia, începem ceva nou. Anul viitor, vom prezenta o nouă legislație, pentru a crea un set unic și simplu de norme în întreaga Uniune. Acesta va fi același în Torino, Lyon, Barcelona sau München. Astfel, veți putea să vă extindeți peste granițe mult mai ușor decât până acum. Ideea mea este simplă. Un start-up din San Francisco se poate extinde cu ușurință în întreaga SUA. Vreau ca același lucru să fie valabil și pentru dumneavoastră. Pentru că Europa este casa dumneavoastră. Și trebuie să vă simțiți ca acasă oriunde în Europa”, a dezvăluit președinta Comisiei Europene.

Cea de-a treia problemă este provocată de adoptarea lentă a noilor tehnologii, a mai arătat oficialul european.

„Tocmai în acest domeniu au întâmpinat dificultăți întreprinderile în urmă cu treizeci de ani, când companiile noastre au fost prea lente în procesul de digitalizare și de trecere la mediul online. Astfel, am pierdut teren în fața principalilor noștri concurenți. De data aceasta, Europa are o poziție de start mai puternică. Marile companii europene adoptă IA în același ritm ca și omoloagele lor din SUA. Însă întreprinderile mai mici rămân în urmă. Și alți concurenți, precum China și India, avansează rapid. Trebuie să schimbăm viteza. Trebuie să accelerăm adoptarea IA la toate nivelurile. De aceea, săptămâna viitoare vom prezenta o strategie de aplicare a AI. Aceasta se bazează pe un principiu fundamental, dar transformator. AI pe primul loc. Ori de câte ori o companie sau o instituție publică se confruntă cu o nouă provocare, prima întrebare trebuie să fie: cum poate ajuta AI? Pentru că, atunci când IA este implicată, ajungem la soluții mai bune. Rapide. Fiabile. Accesibile. Unele dintre start-up-urile voastre sunt deja pionieri în acest domeniu. IA poate ajuta medicii să diagnosticheze cancerul sau să accelereze descoperirea de medicamente inovatoare. Adoptarea IA trebuie să fie generalizată. Și vrem să contribuim la accelerarea acestui proces. Prin urmare, vom crea o rețea europeană de centre de screening avansate bazate pe IA. Acest lucru înseamnă asistență medicală de cea mai înaltă calitate în toate colțurile Europei, cu timpi de așteptare mai scurți. Și vom stimula spitalele și companiile farmaceutice să adopte soluții inovatoare bazate pe IA. Pentru că IA poate salva vieți. Iar Europa trebuie să fie în avangardă”, a dezvăluit ea, precizând că va promova aceeași abordare „AI first” în toate industriile strategice.

Președinta Comisiei Europene i-a contrazis pe scepticii care spun că „Europa a întârziat în cursa pentru AI” și că „o altă generație de talente europene va fi nevoită să plece”.

„Nu sunt de acord. Nu numai pentru că cursa pentru AI abia începe. Ci și pentru că am văzut de ce sunt capabili europenii atunci când ne propunem un obiectiv. Inclusiv în domeniul tehnologiei. Acum zece ani, Europa era în urma restului lumii în cursa pentru puterea de calcul. Aveam un singur supercomputer în topul mondial. Dar apoi întregul continent s-a mobilizat. Am făcut din supercomputere o prioritate absolută a primului meu mandat. Astăzi, avem patru supercomputere în topul mondial. Două dintre ele se află în Italia. Acestea sprijină start-up-urile noastre inovatoare să dezvolte, să antreneze și să implementeze modelele lor de IA de nouă generație. Am sfidat scepticii și am făcut din Europa un lider mondial. Știu că această poveste despre depășirea obstacolelor vă poate părea familiară. Pentru că este și povestea multora dintre voi, cei prezenți aici. De câte ori vi s-a spus că ținteați prea sus? De câte ori ați crezut că nu mai aveți nimic de încercat? Și totuși, iată-vă aici. Nu pentru că nu ați eșuat niciodată, ci pentru că ați găsit întotdeauna puterea de a porni din nou la drum. Acesta este spiritul pe care îl simt în această sală. Și vreau ca Uniunea noastră să se inspire din voi. Nu vom precupeți niciun efort pentru a face din Europa un continent al IA. Nu vom precupeți niciun efort pentru a vă determina să alegeți Europa. Pentru că aceasta este marea misiune a epocii noastre”, a conchis Ursula von der Leyen.