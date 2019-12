Comisia Europeană va propune în luna ianuarie metodologia revizuită privind desfășurarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană

Comisia Europeană va propune în luna ianuarie metodologia revizuită privind negocierile de aderare la Uniunea Europeană, ca răspuns la insistențele Franței ca acest proces să fie revizuit, a anunțat comisarul european pentru vecinătate și extindere Oliver Varhelyi.

Revizuirea metodologiei de desfășurare a negocierilor de aderare le va face mai ,,credibile şi predictibile atât pentru UE, statele membre cât și pentru Balcanii de Vest” a declarat comisarul european pentru vecinătate şi extindere Oliver Varhelyi, într-un mesaj pe Twitter.

.@EU_Commission will in January propose revised methodology for enlargement negotiations to ensure they are credible & predictable for EU, Member States & #WesternBalkans, dynamic – if one side delivers, so must the other, w stronger political leadership. https://t.co/ipBllPgBwN

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) December 10, 2019