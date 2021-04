Comisia Europeană va propune noi reguli pentru a putea impune amenzi şi a bloca ofertele lansate de companiile străine susținute de stat

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Margrethe Vestager, a anunțat marți progrese în negocieri cu România cu privire la Planul Național de Redresare de Reziliență pe care Bucureștiul a anunțat că-l va depune la Bruxelles la 31 mai, cu 30 zile mai târziu față de data anunțată inițial, 30 aprilie.

“O reuniune bună și constructivă cu Cristian Ghinea privind Planul de redresare și reziliență al României. S-au făcut progrese, dar mai avem de lucru“, a scris Vestager, pe Twitter.

Good, constructive meeting with @CGhineaOficial on the Rumanian Recovery and Resilience Plan. Progress being made, not there yet, still work to do. pic.twitter.com/Bvx6P7qjW2

