Comisia Europeană vrea să continue acordul de împrumut SAFE cu Polonia, în pofida veto-ului președintelui Karol Nawrocki

Comisia Europeană este hotărâtă să continue acordul de împrumut cu Polonia în cadrul mecanismului Security Action for Europe (SAFE), în pofida veto-ului exprimat de președintele polonez Karol Nawrocki asupra legislației naționale necesare pentru implementarea acestui instrument, relatează Reuters, citând un purtător de cuvânt al executivului european, potrivit Agerpres.

Declarația vine după ce șeful statului polonez a blocat legea care ar fi permis utilizarea mecanismului european pentru finanțarea programelor de apărare ale țării.

Anterior, premierul polonez Donald Tusk a dat asigurări că guvernul de la Varșovia intenționează să folosească instrumentul SAFE pentru a susține programele de înarmare, în pofida veto-ului prezidențial.

Actul normativ blocat de președinte ar fi creat mecanismul prin care ar fi putut fi mobilizate 43,7 miliarde de euro pentru cheltuieli de apărare. Legea prevedea ca banca de dezvoltare de stat BGK să administreze un fond dedicat rambursării cheltuielilor realizate în cadrul acestor programe.

În absența acestui cadru legislativ, guvernul polonez va trebui să utilizeze un fond deja existent pentru forțele armate. Regulile acestuia prevăd însă că aproximativ 7 miliarde de zloți (circa 1,87 miliarde de dolari) alocați pentru poliția de frontieră nu vor putea fi rambursați.

Președintele Nawrocki a propus o lege alternativă care ar implica folosirea câștigurilor contabile generate de creșterea valorii rezervelor de aur ale băncii centrale pentru finanțarea apărării. Guvernul a respins ideea, argumentând că ar întârzia investițiile și subliniind că banca centrală nu a realizat profit în ultimii ani.

Polonia este cel mai mare beneficiar al programului SAFE al Uniunii Europene, însă partidul naționalist de opoziție Lege și Justiție (PiS) a criticat dur inițiativa, descriind-o drept un presupus „complot german” de amestec în afacerile interne ale Poloniei, care ar împovăra țara cu datorii și i-ar limita flexibilitatea în achizițiile de armament.

Un aliat al președintelui Nawrocki, PiS a transmis că formațiunea se va opune hotărârii guvernului de implementare a programului, argumentând că aceasta ar lăsa generațiile viitoare de polonezi să plătească dobânzi uriașe băncilor occidentale.

Guvernul condus de Donald Tusk susține, însă, că mecanismul SAFE oferă finanțare cu dobânzi reduse și este esențial pentru securitatea Poloniei, în contextul a ceea ce executivul de la Varșovia a descris drept o amenințare în creștere din partea Rusiei. Potrivit guvernului, veto-ul prezidențial riscă să încetinească investițiile în industria națională de apărare.