Comisia Europeană vrea să sprijine producătorii de baterii din UE: Nu putem permite scumpirea mașinilor electrice

Președinta Comisiei Europene a participat astăzi, 3 martie, la un dialog cu industria europeană a autovehiculelor, context în care Ursula von der Leyen a precizat măsurile Excutivului European pentru a consolida competitivitatea europeană în acest sector, dar și pentru a elimina o nouă dependență a Uniunii Europene, în acest caz bateriile pentru mașinile electrice.

Astfel, Comisia Europeană va propune un amendament privind standardele CO2, care va oferi mai multă flexibilitate pentru industria auto: „În loc de conformitate anuală, companiile vor avea la dispoziție trei ani. Acesta este principiul băncilor și al împrumuturilor. Obiectivele rămân aceleași. Ei trebuie să îndeplinească obiectivele, dar acest lucru înseamnă mai mult spațiu de respiro pentru industrie”, a explicat președinta Ursula von der Leyen.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 3, 2025