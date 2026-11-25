Shein va plăti 100 de milioane de dolari sub formă de despăgubiri către consumatori pentru a soluționa acuzațiile aduse de Comisia Federală pentru Comerț (FTC), potrivit cărora platforma de modă a îngreunat în mod nejustificat soluționarea problemelor legate de achiziții de către consumatori, nu și-a respectat promisiunile privind livrarea, a suprimat recenziile negative și a făcut afirmații înșelătoare cu privire la lanțul de aprovizionare și la originea bumbacului, toate acestea constituind încălcări ale legii, arată agenția SUA într-un comunicat.

„Shein a atras consumatorii cu promisiuni privind haine la prețuri accesibile, livrare rapidă și colaborarea cu furnizori care au obținut evaluări peste medie în ceea ce privește standardele legate de munca copiilor și munca forțată, printre alte afirmații. În realitate, compania a indus în eroare milioane de consumatori cu privire la produsele sale, la furnizorii săi și la autenticitatea recenziilor clienților. Shein a accentuat și mai mult prejudiciul adus consumatorilor, făcând extrem de dificilă accesarea serviciului de asistență pentru clienți”, a declarat Christopher Mufarrige, directorul Biroului pentru Protecția Consumatorilor din cadrul FTC.

Într-o plângere, FTC susține că, prin practicile sale, Shein a încălcat secțiunea 5 din Legea FTC, Regulamentul privind vânzarea prin poștă, internet sau telefon, precum și Regulamentul privind utilizarea recenziilor și mărturiilor consumatorilor.

Plângerea susține că Shein a promovat livrări rapide, transparente și fiabile, însă zeci de mii de consumatori au raportat că comenzile lor au sosit cu zile, săptămâni sau luni întârziere, în timp ce unii consumatori nu și-au primit deloc comenzile. Shein nu a furnizat consumatorilor informații adecvate privind livrarea, inclusiv notificările de întârziere prevăzute de lege, iar consumatorii nu au putut contacta serviciul de relații cu clienții pentru a solicita informații cu privire la comenzile întârziate sau lipsă.

Conform plângerii depuse de FTC, Shein expediază aproape un milion de colete către Statele Unite în fiecare zi; cu toate acestea, în septembrie 2025, compania avea angajați doar cinci agenți de relații cu clienții pentru a gestiona solicitările telefonice ale consumatorilor americani și nu a afișat pe site-ul său numărul de telefon al acestor agenți. Solicitările consumatorilor rămâneau adesea fără răspuns.

FTC susține, de asemenea, că Shein a împiedicat în mod sistematic afișarea recenziilor pe site-ul său web, încălcând legea, publicând recenzii pozitive și suprimând sau ștergând recenziile clienților care au criticat sau au returnat produsele Shein.

Plângerea susține, de asemenea, că Shein a făcut afirmații nefondate cu privire la produsele sale evoluShein.

Deși compania a comercializat produsele evoluShein prezentându-le ca provenind de la furnizori cu evaluări peste medie în cadrul auditurilor de conformitate socială menite să protejeze împotriva muncii copiilor și a muncii forțate, FTC susține că Shein nu a prezentat niciun audit care să susțină aceste afirmații.

Declarațiile Shein cu privire la țara de origine a bumbacului utilizat în produsele sale sunt, de asemenea, înșelătoare, potrivit plângerii.

FTC a constatat că bumbacul pe care Shein l-a prezentat ca fiind cultivat în SUA provenea din China, iar bumbacul utilizat în cel puțin unele dintre produsele sale nu a putut fi urmărit până la nicio țară de origine.

Conform măsurii propuse, Shein va plăti 100 de milioane de dolari către FTC, sumă care va fi utilizată pentru a oferi despăgubiri consumatorilor prejudiciați de acțiunile ilegale ale companiei.

De asemenea, Shein va avea interdicția de a prezenta în mod eronat termenele de expediere și livrare, de a suprima recenziile negative ale produselor, de a refuza să ofere un serviciu adecvat de relații cu clienții și de a face afirmații înșelătoare cu privire la auditurile furnizorilor și producătorilor sau la trasabilitatea produselor.

Votul Comisiei prin care s-a autorizat personalul să depună plângerea și ordinul final convenit a fost de 2-0. FTC a depus plângerea și ordinul final convenit la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Central al Californiei.