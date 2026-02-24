EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Comisia Juridică din PE dă undă verde raportului coordonat de Victor Negrescu care prevede „o finanțare ambițioasă” pentru justiție în viitorul Cadru Financiar Multianual al UE
Comisia pentru Afaceri Juridice din Parlamentul European a aprobat opinia coordonată de vicepreședintele legislativului european Victor Negrescu privind bugetul pentru justiție în viitorul Cadru Financiar Multianual post-2027.
„Nu este doar un document tehnic. Este un mesaj politic clar pe care îl transmit în calitate de raportor: fără un sistem de justiție solid, independent și modern, nu putem vorbi despre o Europă puternică”, a subliniat eurodeputatul Victor Negrescu într-o primă reacție după acest „pas important”.
Prin acest raport adoptat cu 18 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 2 abțineri, Victor Negrescu solicită „o finanțare ambițioasă de 800 de milioane de euro pentru programul dedicat justiției, de aproape trei ori mai mult față de bugetul actual” pentru a:
- crește accesul cetățenilor la actul de justiție, inclusiv în comunitățile vulnerabile;
- investi în calitatea și eficiența sistemelor judiciare;
- consolida cooperarea europeană pentru combaterea criminalității și corupției transfrontaliere;
- întări capacitatea de răspuns în fața atacurilor cibernetice și să accelerăm digitalizarea justiției.
Raportul coordonat de eurodeputatul Victor Negrescu vine „într-o perioadă în care presiunile asupra independenței justiției sunt reale, iar criminalitatea devine tot mai complexă și transfrontalieră, Europa are nevoie de instrumente și resurse adecvate.”
Un punct esențial al raportului, explică vicepreședintele Parlamentului European, „evidențiază importanța și necesitatea respectării prevederilor din tratatele europene.”
„Am contestat ideea centralizării excesive a fondurilor și a comasării programelor prevăzute explicit în tratate, dacă acest lucru ar duce la diluarea sau chiar dispariția unor politici fundamentale precum coeziunea sau politica agricolă comună. Nu putem construi viitorul sacrificând echilibrul care a ținut Uniunea unită. Pentru mine, având și calitatea de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de transparență și combaterea corupției, acest dosar este despre încredere. Încrederea cetățenilor că drepturile lor sunt protejate. Încrederea că legea se aplică egal pentru toți. Încrederea că Europa rămâne un spațiu al justiției și al valorilor”, a arătat eurodeputatul.
În cadrul negocierilor care abia încep, mai spune Victor Negrescu în încheiere, direcția este „una clară: o Europă care investește în justiție investește, de fapt, în propria sa stabilitate și credibilitate.”
Comisia TRAN a adoptat avizul interimar privind viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, anunță eurodeputatul Gheorghe Falcă
În cadrul reuniunii Comisiei pentru Transport și Turism, europarlamentarii au votat avizul interimar privind viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, dosar la care eurodeputatul Gheorghe Falcă a contribuit în calitate de raportor din umbră din partea Grupului PPE, se arată într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro.
„Procesul a fost rezultatul unei colaborări strânse și coordonate în cadrul Grupului PPE, precum și cu colegii din Comisiile pentru Bugete, Apărare și Industrie și Energie. Strategia pe care am propus-o a fost susținută de toți colegii PPE din TRAN și de președinta comisiei, ceea ce demonstrează unitatea și coerența poziției noastre. Am insistat pentru o structură bugetară clară în cadrul Connecting Europe Facility – Mecanismului pentru conectarea Europei, prin diferențierea alocării pentru transport de cea pentru mobilitate militară, cu obiective specifice reflectate în linii bugetare distincte. Această abordare asigură predictibilitate pe termen lung pentru proiecte mari, transfrontaliere și strategice, pe care niciun stat membru nu le poate realiza singur”, a transmis Gheorghe Falcă.
Mai mult, europarlamentarul român a subliniat importanța finanțării mobilității militare care „trebuie să evolueze în paralel cu finalizarea unei rețele TEN-T inteligente, reziliente și interoperabile, fără a întârzia proiectele esențiale de infrastructură civilă”.
„Investițiile în mobilitate militară vor avea, de asemenea, un impact direct asupra infrastructurii civile, consolidând rețeaua europeană de transport și crescând capacitatea acesteia de a răspunde provocărilor actuale”, a spus acesta.
Europarlamentarul a subliniat că, pentru România, aceste decizii au o importanță strategică majoră, arătând că extinderea și modernizarea infrastructurii feroviare, finalizarea coridoarelor TEN-T și consolidarea conexiunilor la Marea Neagră reprezintă oportunități concrete pentru dezvoltarea economică, creșterea competitivității și consolidarea rolului țării noastre ca nod logistic regional.
„Investițiile europene în infrastructură duală sporesc reziliența, facilitează fluxurile comerciale și întăresc capacitatea de reacție în contextul actual de securitate”, a punctat Falcă.
În urma adoptării acestui aviz, comisia TRAN a subliniat că „transporturile și mobilitatea militară sunt priorități strategice pentru viitorul Uniunii, iar finanțarea lor trebuie să reflecte această realitate”.
Victor Negrescu, vizită de lucru în Cipru: Voi continua să susțin un buget european puternic, orientat spre oameni și spre interesele strategice ale României
Viitorul buget european pe termen lung (2028–2034) a fost tema centrală a vizitei vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, în Cipru, în contextul exercitării de către această țară a Președinției Consiliului UE. Eurodeputatul a participat, alături de Comisia pentru sănătate publică (SANT) a Parlamentului European, la o serie de întâlniri cu președinta Parlamentului cipriot, ministrul sănătății și ministrul delegat pentru afaceri europene.
Potrivit acestuia, discuțiile s-au concentrat pe prioritățile noului Cadru Financiar Multianual și pe necesitatea unui acord „ambițios și echilibrat”, capabil să răspundă atât provocărilor sociale, cât și celor strategice cu care se confruntă Uniunea Europeană.
Un punct central al intervențiilor sale a vizat menținerea unei linii bugetare distincte pentru sănătate în viitorul buget al UE, în contextul dezbaterilor privind structura financiară post-2027.
„Am insistat asupra menținerii unei linii bugetare distincte pentru sănătate. Prevenția, combaterea cancerului, bolile cardiovasculare, sănătatea mintală și reziliența sistemelor medicale trebuie să aibă finanțare clară și predictibilă”, a transmis Victor Negrescu.
În același timp, a fost abordată și dimensiunea strategică a securității europene, inclusiv necesitatea dezvoltării hubului de securitate maritimă la Marea Neagră și consolidarea unui centru de competențe în materie de securitate cibernetică care să sprijine cooperarea regională și capacitatea de reacție a Uniunii.
„Președinția Consiliului are un rol esențial în construirea consensului între statele membre. Este momentul ca viitorul buget european să reflecte nu doar ambiții, ci și responsabilitatea de a proteja cetățenii și de a consolida poziția strategică a Uniunii”, a punctat Victor Negrescu, care s-a angajat să susțină în continuare „un buget european puternic, orientat spre oameni și spre interesele strategice ale României și ale regiunii noastre”.
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, propune o taxă dedicată finanțării educației, aplicată industriei jocurilor de noroc și pariurilor online: Ar putea genera între 2 și 4 miliarde de euro anual
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, propune o taxă dedicată finanțării educației, aplicată industriei jocurilor de noroc și pariurilor online.
„Piața jocurilor de noroc online este una dintre industriile digitale cu cea mai rapidă creștere generând zeci de miliarde de euro anual. Totuși, o parte semnificativă din aceste profituri scapă unei impozitări echitabile, iar regulile rămân fragmentate la nivel european”, a arătat co-președintele primului Intergrup al Parlamentului European dedicat educației și competențelor.
Eurodeputatul a punctat pașii legislativi și de implementare ai acestei propuneri „clare și responsabile”:
- o contribuție europeană aplicată peste taxele naționale existente pe cifra de afaceri;
- o directivă europeană fermă împotriva platformelor ilegale și neautorizate;
- o aplicare unitară, pentru a evita distorsiunile și concurența fiscală neloială.
Victor Negrescu citează o serie de estimări pentru fundamentarea acestei propuneri.
„Estimările arată că o astfel de măsură ar putea genera între 2 și 4 miliarde de euro anual, ceea ce ar însemna până la aproximativ 28 de miliarde de euro pe durata viitorului buget european pe termen lung”, a completat eurodeputatul.
Vicepreședintele Parlamentului European a reliefat aspectele legate de echitate.
„Această industrie beneficiază din plin de piața unică, de infrastructura digitală europeană și de accesul transfrontalier, dar funcționează încă sub reguli inegale și cu un nivel de control insuficient”, atrage atenția Negrescu.
Eurodeputatul accentuează că „Europa are nevoie de resurse proprii credibile”.
„Aceste fonduri ar putea merge direct către educație, formare de competențe, prevenție, tratament al dependenței și sănătate mintală. Dacă vrem o Uniune care investește în oameni și în viitor, trebuie să avem curajul să regândim sursele de finanțare”, a conchis Victor Negrescu.
