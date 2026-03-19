Comisia pentru Comerț Internațional din Parlamentul European susține acordul UE–SUA și propune o clauză de suspendare în cazul unor noi tarife americane

PARLAMENTUL EUROPEAN
Alexandra Loy
de citit in1 min.
© European Union 2022

Comisia pentru Comerț Internațional (INTA) a Parlamentului European a aprobat joi acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite și a recomandat includerea unei clauze care ar permite suspendarea acestuia în cazul introducerii unor noi tarife vamale de către Washington sau al unor acțiuni care ar afecta integritatea teritorială a Uniunii, potrivit agențiilor internaționale, informează EFE, preluat de Agerpres.

Acordul a fost adoptat în comisie cu 29 de voturi pentru, nouă împotrivă și o abținere, urmând să fie supus votului final în plenul Parlamentului European, programat în prezent pentru 26 martie, cu posibilitatea unei amânări până la sfârșitul lunii aprilie.

Textul prevede, pe lângă clauza de suspendare, și o dată de expirare în martie 2028, precum și o perioadă de șase luni destinată evaluării eventualelor măsuri adoptate de partea americană pentru reducerea tarifelor aplicate produselor din oțel și aluminiu.

De asemenea, eurodeputații au introdus o clauză care permite amânarea intrării în vigoare a acordului până la confirmarea tuturor elementelor acestuia.

Calendarul adoptării finale rămâne incert, în condițiile în care mai multe grupuri politice progresiste au solicitat amânarea votului în plen pentru a permite consultări interne și consolidarea sprijinului politic.

În schimb, Partidul Popular European și grupul „Patrioți pentru Europa” susțin adoptarea rapidă a acordului, invocând nevoia de predictibilitate pentru mediul de afaceri european.

Acordul a generat critici în rândul unor eurodeputați, care consideră că actualul echilibru al concesiilor este nefavorabil Uniunii, în condițiile în care Bruxelles-ul ar urma să reducă majoritatea taxelor de import, în timp ce Statele Unite mențin un nivel tarifar general de aproximativ 15%.

În prezent, angajamentele asumate de Uniunea Europeană nu au fost implementate, acestea urmând să fie negociate cu statele membre după adoptarea poziției Parlamentului European în plen.

Procesul legislativ a fost deja afectat de evoluții politice și juridice din Statele Unite, inclusiv de tensiunile comerciale și de decizii ale instanțelor americane privind regimul tarifar.

Ultimele Articole

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Secretarul general al NATO va participa la summitul București 9, anunță Nicușor Dan. Surse: În jur de 15 lideri aliați sunt așteptați la reuniunea B9
Articolul următor
Eurostat: În 2025, 47,3% din energia electrică produsă în UE a provenit din surse regenerabile
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Articole Populare