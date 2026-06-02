Comisia pentru comerț internațional din PE sprijină consensul necesar pentru punerea în aplicare a acordului comercial UE-SUA

Comisia pentru comerț internațional din Parlamentul European un compromis convenit cu guvernele statelor membre ale UE și cu Comisia privind legislația necesară pentru punerea în aplicare a unui acord comercial cu Statele Unite, informează Politico Europe.

Legiuitorii au susținut, cu 31 de voturi pentru, șase împotrivă și trei abțineri, modificările legislative prin care UE a acceptat să elimine tarifele vamale pentru produsele industriale și pentru unele produse agricole din SUA — un pilon cheie al acordului încheiat vara trecută la complexul de golf al lui Donald Trump din Turnberry, Scoția.

Instituțiile europene se grăbesc acum să finalizeze procesul legislativ înainte de 4 iulie, dată la care Trump a amenințat că va impune tarife vamale mai mari.

Votul de marți vine după luni de dispute interne în cadrul UE, în condițiile în care parlamentarii și-au încetinit deliberările după ce Trump a amenințat că va ocupa Groenlanda în ianuarie, iar Curtea Supremă a SUA a anulat o mare parte din agenda sa tarifară în februarie.

În ansamblu, Parlamentul European a insistat asupra adoptării unor măsuri de protecție suplimentare pentru a preveni o nouă amenințare din partea lui Trump la adresa UE, inclusiv permisiunea acordată Comisiei Europene de a suspenda concesiile tarifare în cazul în care Washingtonul nu reduce taxele vamale aplicate produselor europene din oțel și aluminiu până la sfârșitul anului 2026.

În conformitate cu acordul de la Turnberry și cu declarația comună ulterioară, Washingtonul s-a angajat să aplice un plafon tarifar de 15 % pentru majoritatea exporturilor UE.

Administrația Trump a extins ulterior lista produselor care conțin oțel, aluminiu și cupru și care sunt supuse unor tarife mai mari — o măsură față de care europarlamentarii și-au arătat opoziția.

Instituțiile UE au introdus o așa-numită clauză de expirare, conform căreia acordul ar urma să expire în decembrie 2029 — la aproape un an după ce Trump va fi părăsit Casa Albă.

Textul revizuit include, de asemenea, măsuri de protecție care ar obliga Comisia să investigheze dacă exporturile americane reprezintă o amenințare serioasă pentru industriile locale. Acest lucru ar putea duce la suspendarea parțială sau totală a concesiilor tarifare europene.

Plenul Parlamentului urmează să voteze legislația pe 16 iunie, iar rezultatul se preconizează a fi foarte strâns, având în vedere că acordul comercial transatlantic rămâne nepopular în rândul unor parlamentari liberali și de stânga.