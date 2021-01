Comisia pentru Petiții a Parlamentului European susține petiția depusă de europarlamentarul Victor Negrescu privind respectarea drepturilor lucrătorilor români din Uniunea Europeană

Primarul orașului Cluj-Napoca și membru al Comitetului European al Regiunilor, Emil Boc (PNL, PPE), a participat ieri, 26 ianuarie, la „Green and Digital Transition. The Role of Regions and Cities” – eveniment al Comisiei Europene și Comitetului European al Regiunilor (CoR): Modul în care orașele investesc astăzi în educație este modul în care va arăta comunitatea lor mâine.

Dialogul s-a axat pe rolul regiunilor și orașelor în ceea ce înseamnă „tranziția verde și digitală” și modul în care autoritățile pot oferi suport pentru cea mai importantă componentă în dezvoltarea unei comunități: educația.

Cu această ocazie, Emil Boc a prezentat abordarea Clujului și proiectele de interes în ceea ce privește procesul educațional pe tot parcursul vieții. Printre acestea, clusterul de educație C-EDU, primul de acest tip în România, fondat în parteneriat cu Consiliul Județean, universitățile clujene, școli și alte instituții, este un instrument colaborativ de lucru prin care avantajele competitive ale Clujului pot fi folosite pentru a crește calitatea actului educațional, accesul la educație și alți indicatori cheie pentru învățare.

De asemenea, a subliniat importanța investiției în profesori pentru prezentul elevilor și slujbele viitorului. La Cluj-Napoca, 20% din taxele și impozitele locale plătite de clujeni merg către sistemul educațional: „Voi susține întotdeauna că investițiile în educație sunt cele mai bune și sigure investiții, pentru că sunt protejate de grija falimentului.”

În cadrul evenimentului, Emil Boc, a prezentat educația ca declanșator al schimbării ecosistemelor locale către o economie mai ecologică, digitală, bazată pe cunoaștere: „La Cluj, urmând abordarea „eco not ego”, avem cadrul pentru dezvoltarea de proiecte inovatoare din domeniul educației, adaptate erei digitale și provocărilor acestui secol.”