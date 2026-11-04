Comisia prezintă programul de lucru pentru 2027, menit să asigure o Europă mai puternică și suverană. Consolidarea apărării și a pieței unice, aprofundarea cooperării UE cu parteneri-cheie, reducerea birocrației, printre priorități

Comisia Europeană a adoptat programul de lucru pentru anul 2027, în care sunt prezentate principalele inițiative legislative și non-legislative pentru anul viitor.

Printre aceste inițiative se numără crearea unei Corporații europene pentru materii prime critice, va propune unu plan de acțiune privind IA în domeniile sănătății, transporturilor, agroalimentar, industriei prelucrătoare, apărării și spațiului, lansarea unei Alianțe pentru asigurări în domeniul climei, organizarea unui nou Congres al Europei, pentru a contura la ceas aniversar — în 2027 se împlinesc 70 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma — o viziune comună pentru viitorul Europei.

Programul de lucru este însoțit de raportul anual de sinteză pentru 2026 privind simplificarea, punerea în aplicare și asigurarea respectării normelor, care face bilanțul progreselor înregistrate în direcția unor norme ale UE mai simple și a unor rezultate mai eficiente pe teren.

„Într-o perioadă marcată de schimbări majore, Uniunea Europeană se redefinește pentru a construi o Europă mai independentă, mai sigură și mai prosperă”, subliniază Comisia Europeană într-un comunicat.

„Pregătim Europa pentru provocările viitoare. Programul nostru de lucru pentru 2027 prezintă politici ambițioase menite să consolideze prezența Uniunii noastre, de la aprofundarea pieței unice până la extinderea parteneriatelor noastre la nivel mondial. Prin politici strategice și simplificate, vom continua să construim o Europă puternică și independentă. O Europă care să ofere rezultate concrete cetățenilor și întreprinderilor sale”, a transmis Comisia Europeană.

În 2027, Comisia se va concentra pe elaborarea, punerea în aplicare și asigurarea respectării politicilor sale ambițioase. Aceasta va continua să pună în aplicare foaia de parcurs „O singură Europă, o singură piață” pentru a stimula competitivitatea, a aprofunda piața unică și a reduce birocrația și barierele din calea creșterii economice în întreaga Europă. Programul de lucru prezintă, de asemenea, modul în care Comisia va consolida modelul nostru social unic, va reduce dependențele strategice, va întări apărarea UE, va sprijini Ucraina, va extinde parteneriatele globale și va proteja democrația și cetățenii. Noile inițiative vor fi clare, eficiente și adaptate scopului urmărit.

Realizarea priorităților Europei înseamnă, de asemenea, asigurarea faptului că normele sale funcționează în practică, fără a impune sarcini inutile. Raportul anual prezintă progresele înregistrate în deschiderea drumului către o Europă mai simplă și mai competitivă.

O analiză solidă a datelor și implicarea activă a unei game largi de părți interesate sunt esențiale pentru o legislație eficientă. În cadrul dialogurilor privind punerea în aplicare, membrii Colegiului au interacționat direct cu peste 1 500 de părți interesate – inclusiv reprezentanți ai industriei, ai societății civile, ai partenerilor sociali, ai asociațiilor de afaceri și ai autorităților publice de la toate nivelurile.

În paralel, ritmul de aplicare a legislației UE a crescut. Comisia Europeană a inițiat 874 de proceduri de încălcare a dreptului european, cel mai mare număr din ultimii zece ani; a sesizat Curtea de Justiție în 61 de cazuri și a solicitat sancțiuni financiare în 25 de cazuri. Comisia Europeană a încheiat 499 de proceduri de încălcare a dreptului comunitar, statele membre conformându-se legislației UE.

Conform sursei citate, aceasta va continua să accelereze aplicarea legislației în toate domeniile, acordând o atenție specială pieței unice.

Rezultate-cheie ale programului de lucru pentru 2027

Promovarea prosperității și a competitivității durabile: Comisia va întreprinde acțiuni coordonate pentru a aborda problema prețurilor ridicate la energie, pentru a-și consolida economia și pentru a elimina în continuare barierele din calea pieței unice. Comisia va înființa o Corporație Europeană pentru Materii Prime Critice . Aceasta va prezenta propuneri pentru finalizarea Uniunii Economiilor și Investițiilor, inclusiv reforma cadrului privind capitalul de risc și pachetul privind competitivitatea și simplificarea sectorului bancar . Comisia va valorifica potențialul inteligenței artificiale prin propunerea unui plan de acțiune privind IA în domeniile sănătății, transporturilor, agroalimentar, industriei prelucrătoare, apărării și spațiului . Pentru a se asigura că tehnologiile sunt în serviciul atât al cetățenilor, cât și al competitivității noastre, Comisia va propune un pachet privind transformarea digitală.

Pentru a se asigura că tehnologiile sunt în serviciul atât al cetățenilor, cât și al competitivității noastre, Comisia va propune un pachet privind transformarea digitală. Sprijinirea cetățenilor, consolidarea societăților și a modelului social: Comisia va continua eforturile de consolidare și își va reafirma angajamentul față de principiile durabile ale Pilonului european al drepturilor sociale. Aceasta se va baza pe Planul UE privind locuințele la prețuri accesibile pentru a spori accesul la locuințe la prețuri accesibile printr-un pachet de măsuri de simplificare în domeniul locuințelor. Comisia va propune „Alianțele universitare europene 2.0” pentru a îmbunătăți calitatea învățământului superior. „Acordul european privind îngrijirea” va promova servicii de îngrijire accesibile și de calitate. Vom depune eforturi pentru a ne pregăti sistemele în vederea noilor realități demografice.

pentru a îmbunătăți calitatea învățământului superior. „Acordul european privind îngrijirea” va promova servicii de îngrijire accesibile și de calitate. Vom depune eforturi pentru a ne pregăti sistemele în vederea noilor realități demografice. O nouă eră pentru apărare și securitate: Potrivit comunicatului, Comisia Europeană va continua să investească în apărare. Aceasta își menține angajamentul de a sprijini Ucraina și va continua să pună în aplicare Pactul industrial de apărare UE-Ucraina pentru a consolida cooperarea dintre industriile din UE și Ucraina. Un nou Instrument european pentru facilitatori strategici va consolida capacitățile de apărare ale Europei la scară largă. Noul Protocol european privind situațiile de urgență în materie de securitate va contribui la capacitatea UE de a răspunde rapid la amenințările la adresa securității Europei, aflate în continuă evoluție. În plus, Comisia va spori securitatea frontierelor externe prin propunerea unui cadru european de intervenție în situații de urgență și prin modernizarea cadrului Schengen privind vizele . De asemenea, Comisia va evalua în continuare impactul normelor sale privind păstrarea datelor.

va contribui la capacitatea UE de a răspunde rapid la amenințările la adresa securității Europei, aflate în continuă evoluție. În plus, Comisia . De asemenea, Comisia va evalua în continuare impactul normelor sale privind păstrarea datelor. Menținerea calității vieții: Comisia va continua să depună eforturi în vederea adaptării la schimbările climatice și a atenuării acestora. Aceasta va propune o Inițiativă europeană privind apa pentru a contribui la o mai bună gestionare a resurselor noastre vitale de apă, va prezenta un Plan european privind valurile de căldură pentru a îmbunătăți acțiunile intersectoriale și va analiza posibilitatea consolidării capacităților și competențelor necesare pentru ca UE să facă față crizelor viitoare. De asemenea, Comisia va lansa o Alianță pentru asigurări împotriva schimbărilor climatice, pentru a remedia deficitul de acoperire în materie de asigurări împotriva schimbărilor climatice și pentru a îmbunătăți gestionarea riscurilor la nivel global. Revizuirea directivelor privind protecția naturii va permite executivului european să evalueze dacă sunt necesare modificări ale cadrului juridic pentru ca acestea să continue să funcționeze în mod eficient. Pentru a asigura eficacitatea în perspectiva obiectivului de neutralitate climatică și pentru a renunța la combustibilii fosili, Comisia Europeană va revizui standardele privind emisiile de CO ₂ pentru vehiculele grele.

pentru a contribui la o mai bună gestionare a resurselor noastre vitale de apă, va prezenta un Plan european privind valurile de căldură pentru a îmbunătăți acțiunile intersectoriale și va analiza posibilitatea consolidării capacităților și competențelor necesare pentru ca UE să facă față crizelor viitoare. De asemenea, pentru a remedia deficitul de acoperire în materie de asigurări împotriva schimbărilor climatice și pentru a îmbunătăți gestionarea riscurilor la nivel global. Revizuirea directivelor privind protecția naturii va permite executivului european să evalueze dacă sunt necesare modificări ale cadrului juridic pentru ca acestea să continue să funcționeze în mod eficient. Pentru a asigura eficacitatea în perspectiva obiectivului de neutralitate climatică și pentru a renunța la combustibilii fosili, Protejarea democrației și apărarea valorilor: La șaptezeci de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, Comisia va reuni cele mai strălucite minți din întreaga UE în cadrul unui nou Congres al Europei, pentru a contribui la conturarea unei viziuni comune asupra viitorului Europei . Executivul european își va intensifica eforturile în cadrul „Scutului democrației europene”, inclusiv prin prezentarea unei recomandări privind siguranța în politică, menită să garanteze o participare democratică incluzivă. De asemenea, Comisia va da curs Inițiativei cetățenești europene privind practicile de convertire religioasă printr-o recomandare prin care va solicita statelor membre să le interzică.

. Executivul european își va intensifica eforturile în cadrul „Scutului democrației europene”, inclusiv prin prezentarea unei recomandări privind siguranța în politică, menită să garanteze o participare democratică incluzivă. De asemenea, Comisia va da curs Inițiativei cetățenești europene privind practicile de convertire religioasă printr-o recomandare prin care va solicita statelor membre să le interzică. Valorificarea influenței și a parteneriatelor noastre în străinătate: UE va continua să construiască parteneriate de încredere pentru a reduce vulnerabilitățile și a consolida lanțurile de aprovizionare. Va aprofunda cooperarea strategică cu parteneri-cheie , precum Canada, și va consolida legăturile comerciale și economice în străinătate, în special cu Indonezia, India, Australia, Filipine și Thailanda. UE va crea noi instrumente de combatere a riscurilor economice în străinătate, prin intermediul unui instrument de diversificare și al unui pact de descurajare . UE va continua să susțină ordinea internațională bazată pe norme, din care Curtea Penală Internațională face parte integrantă. Ea va continua să stea ferm de partea Ucrainei și să contribuie la pacea și stabilitatea din Orientul Mijlociu, Siria, Liban și Marea Roșie, promovând în același timp libertatea de navigație și securitatea maritimă prin strâmtorile Ormuz și Bab al-Mandab.

, precum Canada, și va consolida legăturile comerciale și economice în străinătate, în special cu Indonezia, India, Australia, Filipine și Thailanda. . din care Curtea Penală Internațională face parte integrantă. Ea va continua să stea ferm de partea Ucrainei și să contribuie la pacea și stabilitatea din Orientul Mijlociu, Siria, Liban și Marea Roșie, promovând în același timp libertatea de navigație și securitatea maritimă prin strâmtorile Ormuz și Bab al-Mandab. Să acționăm împreună și să pregătim Uniunea pentru viitor: Comisia își reiterează apelurile adresate colegiuitorilor de a ajunge la un acord politic privind următorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034 până la sfârșitul anului, cu scopul de a fi pregătiți să înceapă punerea sa în aplicare începând cu 1 ianuarie 2028. În paralel, Comisia va consolida protecția banilor contribuabililor prin revizuirea arhitecturii antifraudă, inclusiv prin viitoarea revizuire a legislației privind OLAF, Parchetul European și protecția intereselor financiare ale UE.

De la începutul mandatului său, Comisia a propus 12 pachete omnibus, alături de alte inițiative de simplificare, care au potențialul de a genera economii anuale de peste 22 de miliarde de euro, reprezentând aproape 60 % din obiectivul stabilit pentru mandatul său. Prioritatea actuală este de a se asigura că întreprinderile și cetățenii europeni resimt acest impact. În acest sens, obținerea unor acorduri rapide și ambițioase din partea colegiuitorilor cu privire la propunerile aflate în curs de examinare rămâne esențială.

De asemenea, Comisia și-a intensificat eforturile pentru a ajuta statele membre să aplice normele UE în mod mai consecvent, prin intermediul unor foi de parcurs pentru transpunere, strategii de punere în aplicare, orientări practice și asistență tehnică specifică. Și pentru a împiedica ca cerințele naționale inutile să reintroducă sarcinile eliminate la nivelul UE, Comisia colaborează cu statele membre la elaborarea unui nou Pact împotriva suprareglementării.

În plus, Comisia va continua eforturile de simplificare, prezentând noi propuneri în acest sens, cum ar fi pachetul privind competitivitatea sectorului bancar și simplificarea. Cadrul post-2030 va asigura simplificarea, garantând în același timp îndeplinirea obiectivelor de decarbonizare.