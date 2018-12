Comisia specială a Parlamentului European privind infracțiunile financiare și evaziunea fiscală a prezentat raportul și recomandările sale. Poziția Grupului PPE

“Comisia Europeană a propus peste 20 de legi pentru a moderniza sistemul fiscal, pentru a elimina lacunele și pentru a reacționa la amenințări, dar schimbări fundamentale, cum ar fi o bază fiscală comună, o taxă pe servicii digitale sau un sistem definitiv de TVA sunt încă necesare pentru a aduce regulamentele fiscale europene la standardele din secolul 21 “, a declarat Ludek Niedermayer, deputat european, prezentând proiectul concluziilor și recomandărilor Comitetului special al Parlamentului pentru infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea impozitării. Niedermayer este coraportorul Parlamentului, care a elaborat recomandările în comun cu europarlamentarul socialist Jeppe Kofod.

Grupul PPE din Parlamentul European este foarte critic la adresa sistemelor anumitor state membre ale UE, care oferă cetățenie sau drept de ședere în schimbul investițiilor. “Aceste sisteme care implică în mod regulat privilegii fiscale sunt folosite în mod abuziv, iar ele reprezintă o amenințare la adresa securității pentru restul UE și nu oferă nici beneficii economice pentru statele care le-au înființat, subminează încrederea cetățenilor în UE și conduc la tensiunile dintre statele membre ale UE”, a declarat Dariusz Rosati, deputat în Parlamentul European, purtătorul de cuvânt al Grupului PPE în cadrul Comitetului special.

După mai multe luni de audieri ale experților, studii și misiuni de lucru, Comitetul Special a prezentat concluziile sale. Grupul PPE dorește să acorde prioritate punerii în aplicare a legilor, în loc să creeze noi organisme. “Utilizarea eficientă a noilor instrumente și a datelor disponibile pentru autoritățile fiscale și autoritățile de aplicare a legii aduce rezultate mai bune decât centralizarea sarcinilor sau crearea de noi organisme centralizate. Autoritățile naționale trebuie să utilizeze noile instrumente juridice mai eficient și trebuie să colaboreze mai îndeaproape. o neîncredere între autoritățile fiscale naționale “, a explicat Rosați.

Nu numai neimpozitarea, ci și dubla impunere reprezintă o problemă. “Dubla impunere are un impact negativ asupra încrederii contribuabililor cinstiți și distorsionează concurența pe piață”, a amintit Rosati.

„Politicile europene de control și pedepsire a infracțiunilor financiare continuă să aibă mari lacune. Uriașele scandaluri financiare referitoare la spălarea de bani, care implică, în cazuri separate, câteva dintre cele mai mari bănci europene, vorbesc de la sine. Danske Bank, ING, Deutsche Bank sau BNP Paribas, sunt cazuri de spălare de bani care implică sume de sute de miliarde, cu implicatii ce trec de granitele unei singure tari. Sunt puse in pericol politicile de vecinatate, de aparare si de securitate ale unui intreg continent” a declarat pe această temă Ramona Mănescu, europarlamentar PPE, membră a Comisiei de Afaceri Externe a Parlamentului European.

„Terorismul si spalarea banilor nu apar intamplator in aceeasi fraza. Este evident ca spalarea a sute de miliarde de euro nu finanteaza doar placerile unor oligarhi ci si nevoile unor organizatii teroriste. Sa nu uitam ca terorismul este problema indicata constant de 500 de milioane de europeni ca fiind principala cauza de ingrijorare in ultimii ani . Dupa infrangerea ISIS in Siria si Irak, primul si cel mai important pas ce trebuie facut pentru ca aceasta plaga sa nu reapara in alte colturi ale lumii, este taierea surselor de finantare. Iar ISIS are ca principala sursa de finantare aceleasi retele de crima organizata care folosesc bancile europene dupa bunul plac” a completat Ramona Mănescu.

