Comisia TRAN a adoptat avizul interimar privind viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, anunță eurodeputatul Gheorghe Falcă

În cadrul reuniunii Comisiei pentru Transport și Turism, europarlamentarii au votat avizul interimar privind viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, dosar la care eurodeputatul Gheorghe Falcă a contribuit în calitate de raportor din umbră din partea Grupului PPE, se arată într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro.

„Procesul a fost rezultatul unei colaborări strânse și coordonate în cadrul Grupului PPE, precum și cu colegii din Comisiile pentru Bugete, Apărare și Industrie și Energie. Strategia pe care am propus-o a fost susținută de toți colegii PPE din TRAN și de președinta comisiei, ceea ce demonstrează unitatea și coerența poziției noastre. Am insistat pentru o structură bugetară clară în cadrul Connecting Europe Facility – Mecanismului pentru conectarea Europei, prin diferențierea alocării pentru transport de cea pentru mobilitate militară, cu obiective specifice reflectate în linii bugetare distincte. Această abordare asigură predictibilitate pe termen lung pentru proiecte mari, transfrontaliere și strategice, pe care niciun stat membru nu le poate realiza singur”, a transmis Gheorghe Falcă.

Mai mult, europarlamentarul român a subliniat importanța finanțării mobilității militare care „trebuie să evolueze în paralel cu finalizarea unei rețele TEN-T inteligente, reziliente și interoperabile, fără a întârzia proiectele esențiale de infrastructură civilă”.

„Investițiile în mobilitate militară vor avea, de asemenea, un impact direct asupra infrastructurii civile, consolidând rețeaua europeană de transport și crescând capacitatea acesteia de a răspunde provocărilor actuale”, a spus acesta.

Europarlamentarul a subliniat că, pentru România, aceste decizii au o importanță strategică majoră, arătând că extinderea și modernizarea infrastructurii feroviare, finalizarea coridoarelor TEN-T și consolidarea conexiunilor la Marea Neagră reprezintă oportunități concrete pentru dezvoltarea economică, creșterea competitivității și consolidarea rolului țării noastre ca nod logistic regional.

„Investițiile europene în infrastructură duală sporesc reziliența, facilitează fluxurile comerciale și întăresc capacitatea de reacție în contextul actual de securitate”, a punctat Falcă.

În urma adoptării acestui aviz, comisia TRAN a subliniat că „transporturile și mobilitatea militară sunt priorități strategice pentru viitorul Uniunii, iar finanțarea lor trebuie să reflecte această realitate”.