Comisia TRAN a votat revizuirea regulilor privind eurovinieta. Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Pentru transportatorii români, miza este una concretă: reguli mai predictibile în întreaga UE

Eurodeputatul Gheorghe Falcă, membru al Comisiei pentru transport și turism din Parlamentul European, explică care vor fi schimbările concrete odată cu revizuirea regulilor privind eurovinieta.

Comisia pentru transport și turism din Parlamentul European a votat acordul provizoriu privind revizuirea regulilor privind eurovinieta, sistemul european care stabilește modul în care taxele rutiere pentru vehiculele grele sunt diferențiate în funcție de emisiile de CO₂.

Potrivit lui Falcă, „vehiculele grele vor fi încadrate mai clar în clase de emisii CO₂, iar statele membre vor putea aplica taxe rutiere reduse pentru vehiculele cu emisii scăzute și pentru cele cu emisii zero.”

În ceea ce privește vehiculele cu emisii zero, „reducerile pot ajunge până la 75% față de nivelul aplicabil vehiculelor din clasa de emisii cea mai ridicată”, mai arată eurodeputatul.

Pentru vehiculele cu emisii reduse, după 2031, reducerea va putea ajunge până la 50%, în anumite condiții, detaliază Gheorghe Falcă.

Eurodeputatul mai dezvăluie că „sunt introduse reguli mai clare pentru reclasificarea vehiculelor, inclusiv pentru anumite vehicule dual-fuel și pentru cele modificate ulterior, astfel încât nivelul taxei să reflecte mai corect performanța reală de mediu.”

„Pentru transportatorii români, miza este una foarte concretă: reguli mai predictibile în întreaga Uniune și posibilitatea unor costuri de infrastructură mai mici pentru investițiile în flote mai eficiente și mai puțin poluante. România are un sector de transport rutier important și competitiv. Tocmai de aceea avem nevoie de reguli europene clare, aplicabile uniform și care să permită companiilor să își planifice investițiile pe termen lung”, conchide Gheorghe Falcă.