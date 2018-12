Comitetul European al Regiunilor, CJ Sibiu și Calea Europeană organizează dialogul cu cetățenii „Implicare locală pentru Viitorul Europei” (LIVE, 20 decembrie, ora 10:00)

Comitetul European al Regiunilor (CoR), Delegația Națională a României la CoR, și platforma CaleaEuropeană.ro organizează, cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu și în parteneriat cu Biroul Parlamentului European în România, un dialog local ce vizează stimularea conceptului de implicare locală pentru viitorul Europei.

Dialogul local, intitulat „Implicare locală pentru Viitorul Europei”, are loc joi, 20 decembrie, cu începere de la ora 10:00. Evenimentul este transmis LIVE pe CaleaEuropeană.ro.

Evenimentul este construit sub forma unei platforme de dialog, între autorități și cetățeni ca beneficiari, și conceput ca parte a procesului de reflecție privind viitorul Europei, temă prioritară a președinției României la Consiliul Uniunii Europene și subiectul central al summit-ului informal al șefilor de stat și de guvern de la Sibiu, din data de 9 mai 2019, chiar de Ziua Europei.

La dialogul cu cetățenii de la Sibiu vor lua parte Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu și membru supleant al Delegației Naționale a României la Comitetul European al Regiunilor (PPE),Robert Negoiță, primar al Sectorului 3 din București, președinte al Delegației Naționale a a României la Comitetul European al Regiunilor (PES) și Christophe Rouillon, primar al comunei Coulaines, membru al Delegației Naționale a Franței la Comitetul European al Regiunilor (PES).

Dezbaterea face parte din serie de evenimente organizate sub egida noii inițiative CoR – Future of Europe – și are loc și în contextul în care România a fost aleasă să găzduiască Summit-ul Autorităților Locale și Regionale din Uniunea Europeană care va avea loc în perioada 14-15 martie 2019 la București în perioada exercitării Președinției Consiliului Uniunii Europene.

Acest dialog local se înscrie, totodată, și în rândul campaniei de conștientizare privind alegerile europene din 23-26 mai 2019 (www.dedataastavotez.eu), ce vor avea loc la 40 de ani distanță de la primele alegeri directe pentru Parlamentul European.

Comitetul European al Regiunilor invită cetățenii români să își exprime opinia privind viitorul Europei (click pe imagine)

În contextul desfășurării inițiativei „Reflectând asupra Europei”, Comitetul European al Regiunilor a lansat un sondaj, în anul 2016, privind principalele probleme pe care cetățenii le identifică în orașul și regiunea în care trăiesc. Până în prezent, 22.369 cetățeni europeni au completat sondajul, 1.058 dintre aceștia fiind din România.

Atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în România, șomajul, politicile pentru tineret și mobilitatea și transportul public sunt considerate principalele trei probleme la nivel local și regional. În România, cele trei probleme menționate au fost clasificate astfel de către cetățeni: 28% dintre ei consideră că mobilitatea și transportul public este principala problemă la nivel local și regional, 25% politicile pentru tineret și 24% șomajul.

Românii se bazează pe Uniunea Europeană și pe o implicare locală pentru construirea Viitorului Europei

Întrebați pe ce nivel politic consideră că se pot baza cel mai mult, cetățenii români acordă o 84% încredere Uniunii Europene (61%) și nivelului local (23%) pentru a identifica soluții și pentru a le oferi siguranță și prosperitate. 8% dintre români se bazează pe nivelul autorităților regionale și tot 8% pe nivelul autorităților guvernamentale. În acest context, însăși percepția publică favorizează necesitatea unui dialog bazat pe angajament local și pe discuții cu tematici europene pentru definirea Viitorului Europei.

