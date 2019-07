Comitetul European al Regiunilor deschide lista înscrierilor pentru stagiile de practică. Vor dura 5 luni și se vor desfășura în Bruxelles

Comitetul European al Regiunilor deschide lista înscrierilor pentru stagiile din diferite departamante ale instituției și prezintă ofertele de studiu și practică: ”Într-un stagiu standard, veți fi martorii dinamicii unui mediu de lucru multilingv și multinațional. Într-un grup mic de cursanți veți putea participa la o gamă largă de conferințe, forumuri și seminarii, dar veți avea, de asemenea, posibilitatea unică de a crea un eveniment de unul singur!”

*Deadline 30 septembrie

