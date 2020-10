Comitetul European al Regiunilor: Emil Boc a prezentat Clujul ca model de bune practici în inovare și IT și a fost numit raportor în domeniul educațional

© The Press Service of the President of the Republic of Belarus

Belarus a anunţat vineri introducerea de sancţiuni ca răspuns la cele adoptate de UE împotriva unor oficiali belaruşi acuzaţi de represiunea opoziţiei sau falsificarea rezultatului alegerilor prezidenţiale de la 9 august, informează AFP, preluat de Agerpres. „Belarus introduce o listă de sancţiuni ca replică (la cele adoptate de UE), începând de astăzi" (vineri), a anunţat Ministerul Afacerilor Externe belarus într-un comunicat, precizând că lista nu va fi făcută publică. Cei 27 de șefi de stat sau de guvern din Uniunea Europeană au decis joi noaptea, la Bruxelles, să dea undă verde unor sancțiuni împotriva autorităților din Belarus, însă nu și împotriva președintelui Aleksandr Lukașenko, după ce au ajuns și la un acord privind un mesaj de fermitate însoţit de ameninţarea cu sancţiuni adresat Turciei, într-o nouă strategie duală la adresa Ankarei. După negocieri intense, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Klaus Iohannis și ceilalți lideri europeni au căzut de acord cu „faptul că ar trebui impuse măsuri restrictive", se arată în textul concluziilor adoptate. În consecință, liderii statelor membre au invitat „Consiliul să adopte fără întârziere decizia în cauză", măsurile punitive urmând să intre în vigoare chiar de vineri și presupunând înghețarea bunurile din UE ale persoanelor vizate, cărora le este de asemenea interzisă intrarea pe teritoriul UE. Într-o conferință de presă ulterioară negocierilor din prima zi a summitului special, președintele Consiliului European, alături de președinta Comisiei Europene, a recunoscut însă că președintele contestat al Belarusului, Aleksandr Lukașenko, nu se află pe lista de sancțiuni, așa cum și-ar fi dorit unele state precum țările baltice. Cerute de opoziția de la Minsk, aceste sancţiuni au în vedere circa 40 de oficiali belaruşi acuzaţi de represiunea opoziţiei sau falsificarea rezultatului alegerilor prezidenţiale de la 9 august. Săptămâna trecută, Consiliul UE, la nivelul miniștrilor de externe, a eșuat în a agrea un regim de sancțiuni împotriva autorităților de la Minsk, Cipru blocând o astfel de decizie și cerând la schimb o poziție mai dură a Uniunii Europene în raport cu Turcia. De asemenea, „Consiliul European încurajează Comisia Europeană să pregătească un plan cuprinzător de sprijin economic pentru Belarusul democratic", se subliniază în concluziile șefilor de stat sau de guvern europeni, o propunere care a fost reliefată și în declarația comună a președinților Lituaniei, Poloniei și României. Belarus este măcinat de proteste de aproximativ două luni, de la alegerile prezidențiale din 9 august, în care președintele Aleksandr Lukashenko, a câștigat un al șaselea mandat, cu 80,% din voturi, comparativ cu cele 10,1% obținute de principala sa coontracandidată, Svetlana Tihanovskaya. Manifestările în masă împotriva a ceea ce se consideră a fi un vot fraudat au continuat de atunci, provocând reacții brutale din partea poliției și a forțelor de securitate. Duminică, 27 septembrie, aproximativ 100.000 de manifestanți au mărșăluit în capitala bielorusă, cerând demiterea președintelui autoritar.