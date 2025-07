Comitetul European al Regiunilor solicită statelor UE să pună în aplicare, pe deplin, strategiile de securitate cibernetică pentru a proteja sistemele de sănătate

Vitali Klitschko, primarul orașului Kiev, capitala Ucrainei, a fost distins joi, la Bruxelles, cu Premiul primarului Paweł Adamowicz pentru leadership-ul său extraordinar în promovarea angajamentului civic, chiar și în mijlocul provocărilor extreme ale războiului.

Premiul acordat de Comitetul European al Regiunilor a fost creat pentru a promova moștenirea regretatului Paweł Adamowicz, primar al orașului Gdańsk, care a fost asasinat în 2019.

Conform CoR, jurul a apreciat activitatea desfășurată de Vitali Klitschko, primarul orașului Kiev, și în special accentul pus de acesta pe reziliență, inovare și drepturile omului.

“În fața agresiunii rusești, administrația sa s-a concentrat pe protejarea drepturilor omului, asigurarea accesului la servicii de bază precum apă, electricitate și asistență de urgență și coordonarea eforturilor umanitare pentru persoanele strămutate. Juriul a declarat că sprijinul său pentru libertate, statul de drept și integrarea europeană subliniază angajamentul său față de viitorul democratic al Kievului și a lăudat abordarea sa inovatoare în ceea ce privește angajamentul civic și leadership-ul în apărarea drepturilor omului, afirmând că a devenit un simbol global al curajului și ambiției”, arată sursa citată.

Congratulations @Vitaliy_Klychko for receiving the #AdamowiczAward!

Your support for freedom, the rule of law and European integration underscores your commitment to Kyiv’s democratic future.

You have become a global symbol of courage and ambition.#StandWithUkraine 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/cnHaTpHdZu

— Kata Tüttő (@CoR_President) February 20, 2025