Compania eMAG își asumă voluntar măsuri de transparentizare a modelului său de comerț electronic după ce a fost amendată de Consiliul Concurenței

Compania eMAG și-a asumat marți, în mod voluntar, o serie de măsuri menite să transparentizeze modelul său de comerț electronic, după ce reprezentanții companiei și Consiliul Concurenței au ajuns la o înțelegere comună privind mai multe fapte investigate de autoritatea de concurență pentru perioada 2013 – iunie 2019 și în urma căreia eMAG a fost amendată cu aproximativ 6,7 milioane de euro pentru abuz de poziţie dominantă.

eMAG a colaborat cu autoritatea de concurență pe tot parcursul investigației și a pus la dispoziție, în mod transparent, dincolo de obligația legală de a coopera, toate datele și informațiile privind modul de funcționare a platformei Marketplace pentru o înțelegere completă a acestui nou model de comerț electronic, afirmă compania într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Potrivit companiei, platforma eMAG a funcţionat în primii 12 ani de activitate doar cu vânzare directă. Apoi, treptat, prin platforma eMAG Marketplace, partenerii au avut posibilitatea să îşi vândă produsele, în baza unor reguli care au fost adaptate din mers, pe măsură ce platforma a evoluat.

Concomitent cu plata amenzii, compania şi-a asumat voluntar o serie de măsuri în faţa autorităţii de concurenţă, prin care regulile şi algoritmii vor fi mult mai transparenţi. Astfel, perspectivele de dezvoltare ale partenerilor vor creşte prin predictibilitate, acces la date şi o soluţionare rapidă a problemelor.

“Viteza cu care am dezvoltat platforma eMAG nu a fost lipsită de erori, însă am învățat de fiecare dată din ele și ne-au ajutat sa adaptăm modelul. Procesul de dezvoltare a platformei a presupus de multe ori soluții rapide în interesul clienților, dar unele dintre ele au fost impredictibile pentru alte părți implicate în platformă. Deși izolate, aceste situații au generat îngrijorări ale autorității de concurență, împreună cu care am depus toate eforturile pentru identifica un mod foarte predictibil, transparent și echilibrat prin care toate părțile să poată beneficia de avantajele unei platforme de comerț online, iar clientul să rămână prioritatea noastră. Chiar dacă am primit o sancțiune, luăm partea bună din aceasta experiență: am învățat cum să oferim un serviciu foarte bun în același timp și clienților, și partenerilor din Marketplace, printr-un sistem de reguli și algoritmi îmbunătățiți permanent, bazându-ne pe tehnologie. Astfel, clienții beneficiază de servicii inovatoare care le salvează timp și bani, iar partenerii beneficiază de oportunități majore de dezvoltare, în România și în țările din jur,” a declarat Iulian Stanciu, CEO eMAG

Consiliul Concurenţei a sancţionat compania Dante International, care deţine platforma eMAG.ro, cu 32,28 milioane de lei (aproximativ 6,7 milioane de euro) pentru abuz de poziţie dominantă pe piaţa serviciilor de intermediere prin platforme online de tip marketplace, potrivit unui comunicat al instituţiei de concurenţă citat de Agerpres.

Totodată, Consiliul a impus companiei o serie măsuri corective pentru a restabili mediul concurenţial normal şi pentru a preveni apariţia unor astfel de fapte.

Companie românească fondată în 2001, eMAG este un pionier al pieței de comerț online din România și a devenit un lider regional, exportând modelul local cu succes în Bulgaria și Ungaria. De 19 ani, compania investește constant în servicii bazate pe tehnologii dezvoltate în România, care ajută clienții să economisească timp și bani.

Cu o gamă de produse în continuă creștere atât prin oferta proprie, cât și prin partenerii din Marketplace, eMAG este locul unde oricine poate căuta și comanda orice, de oriunde. Clienții beneficiază de servicii cu valoare adăugată precum livrarea la easybox și livrarea rapidă prin tazz by eMAG, serviciul premium Genius pentru abonați, 30 de zile drept de retur, returnarea rapidă a banilor prin Instant Money Back, deschiderea coletului la livrare, call center 24/7, finanțare în rate prin eCredit și aplicația de mobil.