Compania rusă care construiește centrala nucleară Paks II din Ungaria, acuzată de încălcarea standardelor de siguranță în Egipt

O companie rusă controlată de stat, care construiește o centrală nucleară în Ungaria, se confruntă cu acuzații privind deficiențe de siguranță, securitate și inginerie în cadrul unui alt proiect din Egipt care utilizează aceeași tehnologie, potrivit unor documente interne obținute de Politico.

Într-o scrisoare confidențială din 4 iunie, adresată unui director al Rosatom, Autoritatea pentru Centrale Nucleare din Egipt descrie „defectele” care afectează mai multe unități de reactoare și încălcări ale „culturii siguranței nucleare” în cadrul construcției centralei nucleare de la El Dabaa. Scrisoarea menționează, de asemenea, „neglijența deliberată” din partea unui responsabil al proiectului.

Acest set de documente a fost transmis prin intermediul unui oficial din serviciile de informații căruia i s-a acordat anonimatul, întrucât nu este autorizat să se adreseze presei, și nu a mai fost făcut public până acum. Acesta include documente confidențiale ale companiei care descriu întârzierile în construcție și problemele tehnice identificate în urma propriilor analize ale proiectului efectuate de Rosatom.

De la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina din 2022, care a determinat Europa să impună sancțiuni drastice asupra acestei țări, Rosatom a încercat să convingă guvernele europene că rămâne un furnizor de încredere și competent pe piața energiei nucleare. Însă acuzațiile privind încălcările normelor de siguranță ar putea amplifica îngrijorările existente cu privire la operațiunile companiei controlate de Kremlin în UE.

Într-o declarație transmisă prin e-mail către POLITICO, Rosatom a afirmat că respectă cele mai înalte standarde de siguranță nucleară și că a făcut acest lucru pe tot parcursul construcției centralei de la El Dabaa. Compania a refuzat să comenteze dacă a primit scrisoarea sau plângerile din partea Autorității egiptene pentru Centrale Nucleare, care nu a răspuns la numeroasele solicitări de comentarii privind comunicările sale cu Rosatom.

„Standardul ridicat al organizării muncii, sistemul de management al calității și cultura siguranței sunt confirmate de atenția constantă acordată proiectului de către conducerea politică a Federației Ruse și a Republicii Arabe Egipt, precum și de conducerea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, ai cărei reprezentanți participă în mod regulat la evenimentele-cheie ale proiectului”, a declarat compania prin e-mail, adăugând că la o ceremonie recentă dedicată uneia dintre unitățile reactorului de la El Dabaa au participat oficiali ruși, egipteni și ai AIEA.

„Niciuna dintre acuzațiile conținute în scrisoarea prezentată companiei Rosatom de către Politico nu a fost «confirmată în cadrul procedurilor contractuale, tehnice și de supraveghere prevăzute de proiect»”, se arată în declarația companiei.

Prim-ministrul egiptean Mostafa Madbouly a declarat în iulie că se așteaptă ca construcția tuturor celor patru reactoare de la El Dabaa să se încheie până în 2030, prima unitate a reactorului urmând să înceapă producția de energie până în 2028. Până în prezent, nu a fost adus încă combustibil nuclear la șantier. Centrala Rosatom din Egipt va utiliza aceeași tehnologie care stă la baza proiectului Paks II din Ungaria, extinderea nucleară susținută de Kremlin care a generat în repetate rânduri tensiuni între Budapesta și Comisia Europeană.

Comisia a declarat pentru Politico că nu are cunoștință de documentele confidențiale și de acuzațiile pe care acestea le conțin. „Pentru UE, siguranța nucleară este o prioritate esențială”, a afirmat un purtător de cuvânt al Comisiei.

Acesta a adăugat că, deși Comisia urmărește evoluția proiectului, „aspectele legate de siguranța nucleară sunt de competența statului membru al UE în cauză”.

Aprobat inițial de fostul prim-ministru al Ungariei, Viktor Orbán, în 2014, proiectul Paks II a devenit un simbol al aliniamentului Budapestei la politica președintelui rus Vladimir Putin și a oferit un punct de sprijin pentru tehnologia energetică rusă în interiorul UE. Lucrările la proiect au început în luna februarie a acestui an.

Odată ce va fi pe deplin operațional, complexul El Dabaa va cuprinde patru reactoare nucleare de concepție rusă, aflate sub supravegherea Autorității pentru Centrale Nucleare. În scrisoarea trimisă de autoritatea egipteană către Rosatom, un reprezentant al agenției a menționat că reactoarele încă nefinalizate prezintă deja defecte.

Trimisă inițial către Rosatom în limba engleză, scrisoarea pare să fi fost tradusă în limba rusă pentru circulație internă. Politico citează o versiune a scrisorii tradusă înapoi în limba engleză.

„Au fost constatate din nou defecte grave ale betonului, printre care goluri în spatele placării metalice la Unitatea 4, defecte în plăcile de fundație ale Unităților 1, 2 și 3 – a căror reparare a durat un an – precum și defecte în structura celulară a peretelui cilindric al clădirii reactorului de la Unitatea 4”, precizează scrisoarea.

Agenția egipteană acuză apoi Rosatom de „metode înșelătoare” și de „lucrări fictive” prin care se încearcă să se demonstreze că construcția centralei este finalizată în proporție de peste jumătate, „în timp ce o inspecție vizuală la fața locului arată clar că edificiile principale ale insulei nucleare se află încă în faza de construcție subterană”.

Autoritatea egipteană susține că Rosatom promovează, de asemenea, o cultură organizațională neprofesionistă, în cadrul căreia angajații au fost surprinși în posesia unor „băuturi alcoolice interzise” pe șantier, au folosit „permise de acces falsificate și s-au dat drept alte persoane pentru a obține acces neautorizat” și au realizat mai multe „fotografii și videoclipuri pe șantier” care au ajuns pe rețelele sociale, „fapt care a afectat negativ reputația proiectului”.

Scrisoarea face referire la un accident grav petrecut pe șantier, în urma căruia un muncitor a suferit „o fractură deschisă gravă” și a fost apoi transportat clandestin într-un vehicul privat, nu într-o „ambulanță echipată”, fapt despre care autoritatea egipteană susține că a fost făcut „în mod intenționat” pentru a mușamaliza incidentul.

„Un astfel de comportament reprezintă o gravă indiferentă față de bunăstarea umană și de responsabilitatea profesională și constituie o încălcare flagrantă a normelor de securitate la locul de muncă, a culturii de securitate nucleară și a obligațiilor de raportare”, se menționează în scrisoare.

Un viitor incert

Acuzațiile din documente aruncă o umbră asupra proiectului Paks II din Ungaria și vor alimenta probabil îngrijorările de la Bruxelles cu privire la încredințarea infrastructurii europene critice unei companii aflate sub controlul Kremlinului.

Într-un comentariu amplu al Royal United Services Institute, un think tank din Londra specializat în apărare și securitate, cercetătorii au avertizat țările occidentale să nu facă afaceri cu Rosatom, invocând legăturile sale strânse cu serviciile secrete rusești și rolul său problematic în administrarea cu forța, prin mijloace militare, a centralei nucleare ocupate de la Zaporojie, din Ucraina.

Pentru guvernul nou-alesului prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, dezvăluirile privind Rosatom reprezintă, de asemenea, o nouă bătaie de cap: Paks II rămâne indispensabil pentru planurile Ungariei de a-și decarboniza sistemul electric și de a înlocui capacitatea nucleară învechită. În efortul de a reexamina politicile din era Orbán, guvernul lui Magyar a demarat recent o revizuire a proiectului Paks II, punând sub semnul întrebării costul său ridicat și legăturile cu Putin.