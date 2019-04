Compania TAROM dezminte informațiile referitoare la fuzionarea cu Blue Air

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straine (FABIZ) din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti (ASE) a organizat in perioada 21 – 22 martie 2019, cea de a 13-a Conferinta Internationala de Excelenta in Business, Innovation and Sustainability in a Turbulent Economic Environment, informeaza un comunicat remis CaleaEuropeana.ro.

Evenimentul a prilejuit si lansarea cartii “New models for financing and financial reporting”, editata de Razvan Hoinaru, Eva Kaili și Dimitrious Pssarakis la editura Palgrave.

In prima parte a evenimentului, domnul Mark Dubrulle, Presedintele Clubului de la Roma (Capitolul UE) a vorbit despre sustenabilitate economica, iar prof. Herbert Castéran decanul Facultatii de Management din cadrul Universitatii Strasbourg, despre noi modele economice.

In cea de a doua parte, a avut loc lansarea cartii ”New models for financing and financial reporting”, editori Razvan Hoinaru, Eva Kaili, Dimitrious Pssarakis, editura Palgrave.

In acest sens, conf.univ. dr. Georgiana Oana Stanila, prodecan a FABIZ, si prof.univ.dr. Adriana Tiron Tudor de la Universitatea Babes Bolyai din Cluj au comentat despre necesitatea si importanta unei asemenea aparitii atat pentru lumea academica cat si pentru practicieni, cu atat mai mult, cu cat cartea a fost clasificata de EP Theodor Stolojan ca find cel mai complex studiu care uneste raportarea financiara cu modelele de finantare pentru IMM-uri.

In cea de a doua zi a Conferintei au fost prezentate peste 150 de articole academice, ce au atins teme precum inovarea, economia sustenabila, antreprenoriatul social, educatia in business, modelare macroeconomica, contabilitate si altele. Printre profesorii straini care au apreciat lucrarile s-au aflat Nicholas Tsitsianis de la Universitatea Londra Queen Mary, Fabrizio D’Ascenzo de la Universitatea Sapienza din Roma, Holger Berg de la Institutul Wuppertal pentru Clima, Mediu si Energie din Germania, Wolfgang Härdle de la Centrul de Statistica Aplicata din cadrul Scolii de business si Economie Humboldt, Berlin, Germania.