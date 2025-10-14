COMISIA EUROPEANA
Companiile de modă Gucci, Chloé și Loewe, amendate de Comisia Europeană cu 157 mil. euro pentru practici anticoncurențiale în materie de prețuri
Comisia Europeană a amendat companiile de modă Gucci, Chloé și Loewe pentru fixarea prețurilor de revânzare, încălcând normele UE în materie de concurență. Ancheta Comisiei a relevat că cele trei companii au restricționat capacitatea comercianților independenți cu care colaborează de a stabili propriile prețuri de vânzare cu amănuntul online și offline pentru produsele concepute și comercializate de Gucci, Chloé și Loewe sub mărcile lor respective, crescând prețurile pentru consumatori. Amenzile, care au fost reduse în toate cele trei cazuri datorită cooperării companiilor cu Comisia, s-au ridicat la peste 157 de milioane de euro în total, informează un comunicat oficial al Executivului European.
„În Europa, toți consumatorii, indiferent de ceea ce cumpără și de locul în care cumpără, online sau offline, merită să beneficieze de avantajele unei concurențe reale în materie de prețuri. Această decizie transmite un semnal puternic industriei modei și nu numai că nu vom tolera acest tip de practici în Europa și că concurența loială și protecția consumatorilor se aplică tuturor în mod egal”, a transmis comisarul european pentru tranziție justă și competitivă, Teresa Ribera.
Gucci, Chloé și Loewe sunt companii de modă cu sediul în Italia, Franța și Spania. Toate sunt active în proiectarea, producția și distribuția de produse de modă de lux, inclusiv îmbrăcăminte, articole din piele și diverse accesorii.
Ancheta Comisiei a relevat că aceste trei companii de modă s-au angajat într-o practică denumită menținerea prețului de revânzare („RPM”). Acestea au restricționat capacitatea comercianților cu amănuntul online și fizici, care sunt revânzători independenți, de a stabili propriile prețuri de vânzare cu amănuntul pentru aproape întreaga gamă de produse proiectate și vândute de Gucci, Chloé și Loewe sub mărcile lor respective, inclusiv îmbrăcăminte, articole din piele, încălțăminte și accesorii de modă. Încălcările au acoperit întreg teritoriul Spațiului Economic European („SEE”).
Mobilitatea militară, apărarea aeriană și antirachetă, sistemele anti-drone, sistemele terestre și maritime – domeniile în care România vrea să-și implice industria de apărare prin programul SAFE
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a avut, marți, o întrevedere cu Herald Ruijters, coordonatorul grupului de lucru instituit la nivelul Direcției Generale pentru Industria de Apărare și Spațiu (DEFIS) din Comisia Europeană, în vederea implementării inițiativei SAFE (Security Action for Europe), program în baza căruia România va putea beneficia de o finanțare de 16,68 miliarde de euro.
Potrivit unui comunicat MApN remis CaleaEuropeană.ro, ministrul apărării naționale a mulțumit reprezentantului Comisiei Europene pentru strânsa cooperare la nivel de experți, în vederea implementării de către România a regulamentului SAFE, inclusiv din perspectiva definitivării planului național de investiții în industria europeană de apărare.
Cu privire la acest proces, au fost evidențiate progresele înregistrate la nivel național și s-a pledat pentru o cooperare cât mai solidă și pe viitor.
Discuția a avut loc în anticiparea vizitei experților DEFIS la București, planificată la data de 15 octombrie, pentru consultări tehnice care vizează proiectele ce vor fi finanțate prin acest instrument.
De asemenea, a fost prezentat interesul României pentru valorificarea instrumentului SAFE, alături de statele membre și partenerii eligibili.
În acest context, ministrul apărării naționale a declarat că „România își propune să utilizeze pe deplin oportunitățile oferite de instrumentul SAFE, prin implicarea industriei naționale de apărare în domenii strategice precum mobilitatea militară, apărarea aeriană și antirachetă, sistemele terestre, facilitatori strategici, echipamente individuale pentru soldați și sisteme maritime“.
“Apreciem, totodată, includerea domeniului privind sistemele de drone și anti-drone, esențial în raport cu inițiativele europene recente Eastern Flank Watch și European Drone Wall”, a spus Moșteanu.
Oficialul român a evidențiat importanța coordonării eforturilor statelor membre în derularea investițiilor și rolul important al Comisiei în conectarea cu industriile de apărare și dezvoltarea acestora de o manieră cuprinzătoare la nivel UE, îndeosebi în regiunile cele mai expuse la materializarea amenințărilor militare.
Totodată, ministrul român al apărării a subliniat importanța conectării la această inițiativă a partenerilor cei mai apropiați ai Uniunii Europene, care pot avea o contribuție esențială la derularea rapidă a achizițiilor urgente, în special pentru nevoile statelor de pe Flancul Estic. De asemenea, a evidențiat importanța cooperării cu Ucraina pentru dezvoltarea capabilităților militare, prin valorificarea experienței acestui partener în ceea ce privește inovarea și adaptarea rapidă la condițiile războiului de mare intensitate.
România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate de Comisia Europeană pentru statele membre care au exprimat interesul pentru acest program, iar suma pe care o va putea investi țara noastră reprezintă a doua alocare ca ordin de mărime stabilită de Comisie.
Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi.
Programul este expresia solidarității europene față de nevoia unei apărări colective moderne și reziliente, prin stimularea cooperării industriale, reducerea fragmentării și crearea unei piețe unice eficiente pentru echipamente de apărare. Împrumuturile sunt acordate în baza unui plan național de investiții în industria de apărare, aprobat de Comisia Europeană, iar fondurile pot fi utilizate până la data de 31 decembrie 2030.
România se numără printre cele 19 de state membre ale UE care au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), dosarul și solicitările fiind coordonate de Cancelaria prim-ministrului. Lista finală de proiecte ar urma să fie publicată la finalul lunii noiembrie.
Von der Leyen îndeamnă la o cooperare paneuropeană pentru întărirea apărării și unității: Putin este un prădător care poate fi ținut sub control doar printr-o descurajare puternică
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut apel, marți, la o cooperare paneuropeană mai strânsă în domeniul apărării, subliniind că statele membre trebuie să acționeze „coordonat, precis și rapid” pentru a proteja continentul în fața amenințărilor tot mai mari. Ursula von der Leyen îndeamnă la o cooperare paneuropeană pentru întărirea apărării și unității
„Apărarea Europei este responsabilitatea noastră. Și putem simți sentimentul de urgență peste tot în Europa”, a declarat von der Leyen în mesajul video transmis la cea de-a cincea Conferință Europeană pentru Apărare și Securitate.
Șefa Comisiei Europene a reamintit că invazia brutală a lui Vladimir Putin în Ucraina se află acum „în al patrulea an” și a avertizat că președintele rus „este un prădător care poate fi ținut sub control doar printr-o descurajare puternică”.
Von der Leyen a subliniat că, pentru a face față noilor provocări, Uniunea Europeană trebuie să-și consolideze baza industrială de apărare și să-și coordoneze investițiile prin programe comune.
„19 state membre au aplicat pentru SAFE, însumând 150 miliarde de euro pentru achiziții comune. Iar 16 țări au cerut flexibilitate bugetară pentru a-și crește cheltuielile de apărare — până la 800 miliarde de euro până în 2030”, a precizat ea.
În cadrul Planului de Pregătire pentru 2030, Bruxelles-ul urmărește crearea „unei baze industriale europene puternice” și stimularea investițiilor, inclusiv în industria de apărare a Ucrainei. „Pentru ca vecinătatea noastră să rămână puternică, Ucraina trebuie să rămână puternică”, a subliniat von der Leyen.
Ea a anunțat că, în cursul acestei luni, Comisia va prezenta Consiliului European o Foaie de parcurs privind pregătirea în domeniul apărării, cu obiectivul de a atinge „nivelul complet de pregătire pentru apărare până în 2030”. „Știm cu toții: doar ceea ce este măsurabil se realizează”, a spus președinta Comisiei.
Von der Leyen a încurajat statele membre să colaboreze în cadrul unor proiecte majore, precum Scutul de apărare estic, menit să creeze „un zid de drone” la granițele estice ale Uniunii Europene. „Prin proiecte paneuropene, ne vom consolida apărarea și ne vom sublinia unitatea”, a declarat ea.
Totodată, președinta Comisiei a subliniat că Europa trebuie să devină „o putere în tehnologia apărării”, capabilă să unească industria, mediul academic și start-up-urile într-un ecosistem comun.
„Trebuie să identificăm și să susținem noii campioni europeni în tehnologia apărării. Primes trebuie să investească mai mult în start-up-uri, pentru a transforma conceptele inovatoare în produse gata de luptă”, a mai spus von der Leyen.
„Israelul trebuie să-și îndeplinească obligațiile” pentru a ridica presiunea, consideră UE: Nu suntem încă acolo
Israelul nu ar trebui să se bazeze pe faptul că liderii europeni vor uita repede moartea a zeci de mii de palestinieni în Gaza, chiar dacă acordul de pace al lui Donald Trump va reuși să pună capăt războiului.
Aceasta este opinia sinceră a diplomaților, politicienilor și oficialilor din Bruxelles, Londra și din alte părți, care sunt convinși că eforturile lor de a exercita presiuni asupra Israelului pentru a ajunge la un armistițiu au dat roade și trebuie să continue.
După doi ani de război, mulți dintre ei se simt ușurați că ostaticii israelieni sunt liberi și că există în sfârșit speranță pentru pace. Însă, în declarațiile acordate POLITICO, unii și-au exprimat îndoielile cu privire la aspectele cheie ale inițiativei președintelui american și au afirmat că este prea devreme pentru a reduce presiunea diplomatică asupra guvernului israelian, mai ales că propriii lor alegători nu sunt încă pregătiți să treacă mai departe.
Distrugerea Gazei și moartea a peste 60.000 de oameni necesită asumarea responsabilității, justiție și un plan de reconstrucție finanțat corespunzător, au afirmat aceștia în momentul semnării în Egipt a acordului de încetare a războiului care a urmat atacurilor Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.
„Presiunea noastră este în continuare importantă”, a declarat un oficial al UE, căruia i s-a acordat anonimatul, la fel ca și altor persoane, pentru a putea vorbi deschis. „Dacă vrem să ridicăm toată presiunea, atunci Israelul trebuie să-și îndeplinească obligațiile.”
În ultimii doi ani, războiul din Gaza a divizat profund societățile din întreaga Europă și a creat o ruptură în politica de la cel mai înalt nivel al Uniunii Europene.
Pe măsură ce criza umanitară din Gaza s-a agravat, protestele pro-palestiniene au cuprins orașele europene, în timp ce atacurile antisemite asupra sinagogilor și altor locuri evreiești au crescut.
Liderii UE și-au pierdut treptat răbdarea, acuzând administrația prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu că a creat o „foamete provocată de om” în Gaza sub pretextul demantelării Hamas.
Emmanuel Macron a condus o campanie pentru recunoașterea statului Palestina la o conferință extraordinară a Națiunilor Unite luna trecută, întărind apelurile internaționale adresate Israelului de a înceta atacurile și de a permite ajutorului umanitar să ajungă în Gaza.
Comisia Europeană a propus o serie de sancțiuni și penalități menite să lovească comerțul și cooperarea cu Israelul. În cele din urmă, cele 27 de țări membre ale UE s-au certat între ele și nu au putut ajunge la un acord privind introducerea măsurilor, deși planurile rămân în aer.
Certurile dintre țările europene vor continua probabil, întrucât UE analizează acum dacă să ridice amenințarea sancțiunilor.
Acordul de încetare a focului și eliberarea ostaticilor, inspirat de Trump, a deschis o fereastră pentru o resetare a relațiilor dintre Israel și Europa. Săptămâna aceasta, noul ambasador al Israelului la UE a declarat pentru POLITICO că UE ar trebui să renunțe la toate amenințările cu sancțiuni și să restabilească cooperarea bilaterală pe deplin, deoarece armistițiul înseamnă că nu mai există niciun motiv pentru menținerea restricțiilor.
Întrebată dacă UE este de acord, o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene a fost rezervată. Ea a declarat luni jurnaliștilor că schimbarea „contextului” de pe teren ar putea duce la o revizuire a propunerilor și a măsurilor deja impuse Israelului. Dar acest lucru nu se va întâmpla până când miniștrii din guvernele naționale nu se vor reuni săptămâna viitoare, a adăugat ea. „Nu am ajuns încă acolo.”
Subliniind prudența, comisarul UE responsabil cu ajutorul umanitar, Hadja Lahbib, a declarat luni că eliberarea ostaticilor israelieni a fost „doar primul pas”, adăugând: „Ajutorul trebuie să ajungă urgent la palestinieni în Gaza, iar summitul de pace din Egipt trebuie să ofere soluții politice durabile.”
Liderii UE urmează să se reunească în cadrul unui summit la Bruxelles pe 23 octombrie, dar până în prezent agenda nu menționează revizuirea abordării blocului față de Israel.
Diplomații au declarat că presiunea europeană asupra Israelului a avut un impact semnificativ, în special eforturile lui Macron de a recunoaște statul Palestina, și că nu doresc să renunțe la această pârghie.
Pentru mulți, însă, testul cheie pentru a permite UE să-și reducă presiunea asupra Israelului este dacă palestinienii primesc alimentele și proviziile de care au nevoie urgent.
Mai mult, oficialii europeni fac presiuni pentru a juca un rol important în procesul care va urma, solicitând un loc în „consiliul de pace” propus de Trump, care ar supraveghea administrarea Gazei. Luni, Trump a fost vag în privința componenței acestuia, redirecționând întrebările către trimisul său Steve Witkoff, care a declarat că are mulți candidați.
La Bruxelles există un anumit scepticism cu privire la acest nou organism, în contextul unor sugestii particulare că acesta ar putea fi pur și simplu o oportunitate pentru firmele de construcții occidentale de a câștiga bani reconstruind Gaza din ruine.
Costul reconstrucției a fost estimat la peste 50 de miliarde de dolari. UE este un donator important pentru palestinieni, iar fondurile sale vor fi esențiale pentru efortul de reconstrucție.
