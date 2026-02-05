U.E.
Competitivitatea, creșterea economică, apărarea și securitatea, printre direcțiile-cheie pentru independența Europei, afirmă Von der Leyen după o întrevedere cu Macron
Președinta Comisiei Europeane, Ursula von der Leyen, s-a întâlnit joi, la Paris, cu președintele francez, Emmanuel Macron, care i-a prezentat o imagine de ansamblu a principalelor subiecte de actualitate, în perspectiva summitului european de săptămâna viitoare.
„Președintele Emmanuel Macron prezintă o imagine de ansamblu a subiectelor de actualitate înaintea summitului european de săptămâna viitoare. Competitivitate, inovare, investiții, creștere economică, ocuparea forței de muncă, apărare, securitate: aceasta este agenda noastră comună pentru independența continentului nostru”, a scris Ursula von der Leyen, pe X.
Tour d’horizon avec le président @EmmanuelMacron des sujets d’actualité avant notre sommet européen de la semaine prochaine.
Compétitivité, innovation, Investissements, croissance, emploi, défense, sécurité :
c’est notre agenda commun pour l’indépendance de notre continent. pic.twitter.com/sabGncONUO
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 5, 2026
Emmanuel Macron l-a primit joi, la Paris, și pe președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru consultări pregătitoare pentru reuniunea informală din 12 februarie privind competitivitatea și piața unică.
„Într-o lume în profundă schimbare, este mai important ca niciodată să ne consolidăm autonomia și să ne protejăm industriile strategice. Piața unică are încă un potențial imens și neexploatat. Este un adevărat motor al simplificării birocratice și al mobilizării investițiilor. Ca europeni, este de datoria noastră să o valorificăm pe deplin, aprofundând-o și îmbunătățind-o”, a scris Costa, pe X.
À Paris pour une rencontre avec le Président @EmmanuelMacron dans le cadre de mes consultations préparatoires à la retraite informelle du 12 février sur la compétitivité et le Marché Intérieur.
Dans un monde en profonde mutation, il est plus crucial que jamais de renforcer notre… pic.twitter.com/uQwYzgvGgd
— António Costa (@eucopresident) February 5, 2026
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, i-a invitat pe șefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeană la o reuniune informală, programată pentru 12 februarie, dedicată consolidării pieței unice într-un nou context geoeconomic.
„Anul trecut am ales să dedic o sesiune informală de dezbateri între lideri apărării – acea reuniune a dat un impuls puternic construirii unei Europe a apărării. În 2026, aș dori să dăm același impuls politic domeniului competitivității”, a transmis Costa.
La aproape doi ani distanță de la cele două documente programatice – raportul Letta și raportul Draghi, un raport al Comisiei Europene observă cum piața unică rămâne „principala sursă de prosperitate și pilon central al puterii UE”, dar competitivitatea stagnează.
COMISIA EUROPEANA
UE își consolidează infrastructura critică printr-un nou toolbox pentru securitatea cablurilor submarine și o alocare de 347 milioane de euro pentru proiecte strategice
Comisia Europeană a anunțat miercuri un nou pachet de instrumente pentru consolidarea securității și rezilienței cablurilor de date submarine ale Uniunii Europene, inclusiv finanțări substanțiale pentru proiecte strategice, în contextul creșterii riscurilor la adresa acestei infrastructuri critice.
Cablurile de date submarine transportă aproximativ 99% din traficul de internet intercontinental, fiind esențiale pentru funcționarea economiei europene, a serviciilor digitale și a vieții cotidiene. Pe fondul intensificării amenințărilor, inclusiv al daunelor intenționate și al actelor de sabotaj, Executivul european își accelerează eforturile pentru protejarea și întărirea rezilienței acestor rețele.
Anunțurile fac parte din Planul de acțiune al UE privind securitatea cablurilor, care vizează prevenirea și gestionarea riscurilor la adresa infrastructurii submarine. În acest cadru, Comisia a prezentat un set de instrumente pentru securitatea cablurilor, o listă de proiecte de interes european în domeniul cablurilor (PICE) și a modificat programul de lucru al Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) – Sectorul Digital.
Set de instrumente pentru securitatea cablurilor și proiecte de interes european
Noul set de instrumente include șase măsuri strategice și patru măsuri tehnice și de sprijin, menite să îmbunătățească securitatea infrastructurii de cabluri submarine. Aceste măsuri se bazează pe evaluarea riscurilor realizată în octombrie 2025, care a identificat amenințări, vulnerabilități și dependențe critice.
Totodată, Comisia a publicat o listă de 13 domenii PICE, structurată pe trei etape de câte cinci ani, până în 2040, care vor beneficia de prioritate în viitoarele apeluri de finanțare MIE Digital și vor sta la baza planificării investițiilor din următorul cadru financiar multianual al UE.
Comisia a modificat programul de lucru digital al MIE, alocând 347 milioane de euro pentru finanțarea proiectelor strategice privind cablurile submarine. Fondurile vor sprijini proiectele PICE, vor consolida capacitatea UE de reparare a cablurilor și vor permite integrarea de capacități inteligente în infrastructura de telecomunicații submarine.
În perioada 2026–2027, sunt prevăzute:
- două apeluri de finanțare, în valoare totală de 60 milioane de euro, pentru module de reparare a cablurilor;
- un apel de 20 milioane de euro pentru echipamente SMART – senzori și componente de monitorizare capabile să colecteze date oceanice și seismice în timp real;
- două apeluri dedicate proiectelor PICE, cu o valoare totală de 267 milioane de euro.
Primul apel lansat miercuri vizează finanțarea modulelor adaptabile pentru repararea cablurilor submarine, în valoare de 20 milioane de euro, care vor fi amplasate în porturi sau șantiere navale pentru a permite restabilirea rapidă a serviciilor.
Inițiativa reprezintă prima etapă a unui program mai amplu, care va acoperi toate bazinele maritime majore ale UE, respectiv Marea Baltică, Marea Mediterană și Oceanul Atlantic. Proiectul-pilot se concentrează asupra Mării Baltice, unde numărul întreruperilor de cabluri submarine a crescut semnificativ în ultimii ani, indicând posibile acțiuni ostile.
Apelurile de propuneri sunt deschise exclusiv entităților publice cu mandat de intervenție în situații de urgență, precum autoritățile de protecție civilă, agențiile naționale de intervenție, paza de coastă și forțele navale militare.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
După negocieri intense, vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a convins grupurile politice să accepte propunerea sa de a crește alocările dedicate justiției în bugetul multianual viitor
Eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European responsabil pentru combaterea corupției și pentru politicile în materie de transparență, a reușit după negocieri intense să obțină sprijinul necesar la nivelul grupurilor politice pentru propunerea sa de a crește de trei ori față de nivelul actual bugetul pentru justiție în viitorul buget multianual al UE.
Eurodeputatul anticipează „negocieri importante, atât pe dimensiunea bugetului, cât și pe modul în care vor fi alocați banii pentru ca justiția să funcționeze mai bine la nivel european”.„După aproape două ore de negocieri, am reușit să să obțin sprijinul necesar la nivel grupurilor politice cu privire la propunerea mea de creștere a bugetului pentru justiție în viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Vorbim despre 0,8 miliarde de euro pentru justiție, un buget de aproape trei ori mai mare decât cel actual”, a detaliat Negrescu, raportor al Comisiei pentru afaceri juridice privind viitorul buget multianual al UE dedicat justiției.
Europarlamentarul a explicat complexitatea circuitului adoptării unui dosar într-o comisie de specialitate a Parlamentului European.
„Pentru ca un dosar să ajungă la vot într-o comisie de specialitate, este nevoie de negocieri serioase cu toate grupurile politice din Parlamentul European. Așa funcționează democrația europeană: prin dialog, argumente și construcție de majorități”, a menționat Victor Negrescu.
Vicepreședintele Parlamentului European a prezentat și contextul care a determinat această solicitare.
„Am susținut această creștere pentru că, din păcate, în Uniunea Europeană există încă mulți cetățeni care nu au acces real la o justiție funcțională. O justiție eficientă nu este un lux, ci o garanție fundamentală a drepturilor fiecăruia dintre noi. Avem nevoie de o coordonare mai bună între statele membre și de un act de justiție mai rapid, mai eficient și mai aproape de oameni”, a mai spus Victor Negrescu.
După această etapă, urmează votul în Comisia pentru afaceri juridice.
„Sunt încrezător că vom obține majoritatea necesară pentru a trece acest raport și a crește alocările dedicate justiției în bugetul european viitor”, a conchis vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
CONSILIUL UE
Statele membre au convenit asupra poziției cu privire la cadrul juridic pentru a oferi Ucrainei sprijin financiar în valoare de 90 de miliarde de euro
Consiliul UE a convenit asupra poziției sale privind cadrul juridic de punere în aplicare a acordului Consiliului European de a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027.
Consiliul urmărește acum un acord rapid cu Parlamentul European pentru a face posibil ca prima plată să fie făcută la începutul celui de al doilea trimestru al anului curent.
Potrivit unui comunicat al instituției europene, împrumutul pentru sprijinirea Ucrainei va ajuta această țară să răspundă nevoilor sale urgente de finanțare în condițiile în care Rusia își continuă războiul de agresiune. În acest scop, va urmări în mod expres să sprijine bugetul general și nevoile de apărare ale Ucrainei.
„Acordul de astăzi arată că UE continuă să acționeze decisiv în sprijinul Ucrainei și al poporului său. Noua finanțare va contribui la asigurarea rezilienței hotărâte a țării în fața agresiunii Rusiei. În același timp, transmitem un semnal puternic că suveranitatea și integritatea teritorială a statelor trebuie respectate pe deplin, în conformitate cu dreptul internațional. Împreună cu Parlamentul European, aștept cu interes finalizarea textelor juridice care vor permite plata acestor împrumuturi”, a declarat Makis Keravnos, ministrul de finanțe al Republicii Cipru.
După cum a convenit și Consiliul European, împrumutul va fi finanțat prin împrumuturi ale UE de pe piețele de capital și va fi garantat de bugetul UE. Împrumuturile vor deveni rambursabile numai după ce Rusia va plăti Ucrainei despăgubiri de război. În plus, finanțarea va contribui la consolidarea industriilor de apărare europeană și ucraineană.
Decizia a fost luată prin procedura de cooperare consolidată, cu participarea a 24 de state membre.
Instrumente de finanțare
În temeiul cadrului propus, UE va pune la dispoziția Ucrainei finanțare în două moduri:
- 30 de miliarde de euro vor fi furnizate sub formă de sprijin macroeconomic pentru Ucraina, canalizat prin intermediul asistenței macrofinanciare (AMF) sau pus în aplicare prin intermediul Mecanismului pentru Ucraina, instrumentul specific al UE pentru furnizarea de sprijin financiar stabil și previzibil Ucrainei.
- 60 de miliarde de euro vor fi utilizate pentru a sprijini capacitatea Ucrainei de a investi în capacitățile industriale de apărare și de a achiziționa echipamente militare. Finanțarea va oferi Ucrainei un acces esențial și în timp util la produse din domeniul apărării atât din industria de apărare ucraineană, cât și din cea a UE.
Asistența financiară și economică disponibilă în cadrul împrumuturilor va fi pusă la dispoziție în concordanță cu nevoile de finanțare ale Ucrainei, stabilite printr-o strategie de finanțare care urmează să fie pregătită chiar de Ucraina. Consiliul trebuie să aprobe această strategie în urma unei evaluări a Comisiei.
În toate cazurile, finanțarea va fi legată de îndeplinirea de condiții stricte de către Ucraina, cum ar fi respectarea statului de drept, inclusiv combaterea corupției.
Achizițiile militare și din domeniul apărării
Produsele din domeniul apărării ar trebui, în principiu, să fie achiziționate numai de la întreprinderi din UE, Ucraina sau țările AELS care fac parte din SEE. Dacă nevoile militare ale Ucrainei impun livrarea urgentă a unui produs din domeniul apărării care se întâmplă să nu fie disponibil în UE, în Ucraina sau într-o țară SEE-AELS, urmează să se aplice un set de derogări circumscrise.
În plus, mandatul Consiliului prevede că țările terțe, altele decât Ucraina sau statele membre ale SEE/AELS, pot fi direct asociate la împrumutul de sprijin pentru Ucraina în ceea ce privește anumite produse din domeniul apărării. Mandatul face distincție între două categorii de țări terțe în această privință:
- Țările care au încheiat un acord bilateral cu Uniunea în temeiul Regulamentului SAFE – instrumentul financiar al UE menit să ajute statele membre să investească în apărare. Asocierea fiecărei astfel de țări ar trebui să fie stabilită într-un act delegat care să precizeze și produsele care ar putea fi achiziționate de la industria țării respective.
- Țările care au încheiat un parteneriat în materie de securitate și apărare cu UE s-au angajat să ofere o contribuție financiară echitabilă și proporțională la costurile generate de împrumuturi, oferind Ucrainei un sprijin financiar și militar semnificativ. Asocierea urmează să fie prevăzută într-un act de punere în aplicare al Consiliului, care va preciza și produsele care ar putea fi achiziționate din industria țării respective.
Costuri cu serviciul datoriei
Pentru a asigura cele mai favorabile condiții de împrumut și pentru a gestiona sustenabilitatea datoriei Ucrainei, costul dobânzii împrumutului este planificat să fie acoperit din bugetul UE.
Acest lucru nu va avea un impact asupra contribuțiilor bugetare ale Cehiei, Ungariei și Slovaciei, care au ales să nu participe la cooperarea consolidată.
Consiliul va încerca acum să ajungă rapid la un acord cu Parlamentul cu privire la textul juridic final al regulamentului de punere în aplicare a împrumutului de sprijin și al regulamentului de modificare a Mecanismului pentru Ucraina.
Din partea Consiliului se așteaptă acum solicitarea, prin procedură scrisă, a aprobării Parlamentului European cu privire la o modificare a actualului regulament privind CFM pentru a garanta asistența financiară prin bugetul UE.
După finalizarea tuturor etapelor, Comisia va putea să efectueze prima plată la începutul celui de al doilea trimestru al acestui an.
