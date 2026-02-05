Competitivitatea, creșterea economică, apărarea și securitatea, printre direcțiile-cheie pentru independența Europei, afirmă Von der Leyen după o întrevedere cu Macron

Consiliul UE a convenit asupra poziției sale privind cadrul juridic de punere în aplicare a acordului Consiliului European de a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027.

Consiliul urmărește acum un acord rapid cu Parlamentul European pentru a face posibil ca prima plată să fie făcută la începutul celui de al doilea trimestru al anului curent.

Potrivit unui comunicat al instituției europene, împrumutul pentru sprijinirea Ucrainei va ajuta această țară să răspundă nevoilor sale urgente de finanțare în condițiile în care Rusia își continuă războiul de agresiune. În acest scop, va urmări în mod expres să sprijine bugetul general și nevoile de apărare ale Ucrainei.

„Acordul de astăzi arată că UE continuă să acționeze decisiv în sprijinul Ucrainei și al poporului său. Noua finanțare va contribui la asigurarea rezilienței hotărâte a țării în fața agresiunii Rusiei. În același timp, transmitem un semnal puternic că suveranitatea și integritatea teritorială a statelor trebuie respectate pe deplin, în conformitate cu dreptul internațional. Împreună cu Parlamentul European, aștept cu interes finalizarea textelor juridice care vor permite plata acestor împrumuturi”, a declarat Makis Keravnos, ministrul de finanțe al Republicii Cipru.

După cum a convenit și Consiliul European, împrumutul va fi finanțat prin împrumuturi ale UE de pe piețele de capital și va fi garantat de bugetul UE. Împrumuturile vor deveni rambursabile numai după ce Rusia va plăti Ucrainei despăgubiri de război. În plus, finanțarea va contribui la consolidarea industriilor de apărare europeană și ucraineană.

Decizia a fost luată prin procedura de cooperare consolidată, cu participarea a 24 de state membre.

Instrumente de finanțare

În temeiul cadrului propus, UE va pune la dispoziția Ucrainei finanțare în două moduri:

30 de miliarde de euro vor fi furnizate sub formă de sprijin macroeconomic pentru Ucraina, canalizat prin intermediul asistenței macrofinanciare (AMF) sau pus în aplicare prin intermediul Mecanismului pentru Ucraina, instrumentul specific al UE pentru furnizarea de sprijin financiar stabil și previzibil Ucrainei.

60 de miliarde de euro vor fi utilizate pentru a sprijini capacitatea Ucrainei de a investi în capacitățile industriale de apărare și de a achiziționa echipamente militare. Finanțarea va oferi Ucrainei un acces esențial și în timp util la produse din domeniul apărării atât din industria de apărare ucraineană, cât și din cea a UE.

Asistența financiară și economică disponibilă în cadrul împrumuturilor va fi pusă la dispoziție în concordanță cu nevoile de finanțare ale Ucrainei, stabilite printr-o strategie de finanțare care urmează să fie pregătită chiar de Ucraina. Consiliul trebuie să aprobe această strategie în urma unei evaluări a Comisiei.

În toate cazurile, finanțarea va fi legată de îndeplinirea de condiții stricte de către Ucraina, cum ar fi respectarea statului de drept, inclusiv combaterea corupției.

Achizițiile militare și din domeniul apărării

Produsele din domeniul apărării ar trebui, în principiu, să fie achiziționate numai de la întreprinderi din UE, Ucraina sau țările AELS care fac parte din SEE. Dacă nevoile militare ale Ucrainei impun livrarea urgentă a unui produs din domeniul apărării care se întâmplă să nu fie disponibil în UE, în Ucraina sau într-o țară SEE-AELS, urmează să se aplice un set de derogări circumscrise.

În plus, mandatul Consiliului prevede că țările terțe, altele decât Ucraina sau statele membre ale SEE/AELS, pot fi direct asociate la împrumutul de sprijin pentru Ucraina în ceea ce privește anumite produse din domeniul apărării. Mandatul face distincție între două categorii de țări terțe în această privință:

Țările care au încheiat un acord bilateral cu Uniunea în temeiul Regulamentului SAFE – instrumentul financiar al UE menit să ajute statele membre să investească în apărare. Asocierea fiecărei astfel de țări ar trebui să fie stabilită într-un act delegat care să precizeze și produsele care ar putea fi achiziționate de la industria țării respective.

Țările care au încheiat un parteneriat în materie de securitate și apărare cu UE s-au angajat să ofere o contribuție financiară echitabilă și proporțională la costurile generate de împrumuturi, oferind Ucrainei un sprijin financiar și militar semnificativ. Asocierea urmează să fie prevăzută într-un act de punere în aplicare al Consiliului, care va preciza și produsele care ar putea fi achiziționate din industria țării respective.

Costuri cu serviciul datoriei

Pentru a asigura cele mai favorabile condiții de împrumut și pentru a gestiona sustenabilitatea datoriei Ucrainei, costul dobânzii împrumutului este planificat să fie acoperit din bugetul UE.

Acest lucru nu va avea un impact asupra contribuțiilor bugetare ale Cehiei, Ungariei și Slovaciei, care au ales să nu participe la cooperarea consolidată.

Consiliul va încerca acum să ajungă rapid la un acord cu Parlamentul cu privire la textul juridic final al regulamentului de punere în aplicare a împrumutului de sprijin și al regulamentului de modificare a Mecanismului pentru Ucraina.

Din partea Consiliului se așteaptă acum solicitarea, prin procedură scrisă, a aprobării Parlamentului European cu privire la o modificare a actualului regulament privind CFM pentru a garanta asistența financiară prin bugetul UE.

După finalizarea tuturor etapelor, Comisia va putea să efectueze prima plată la începutul celui de al doilea trimestru al acestui an.